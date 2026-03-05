Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»

Глава ПКР: все обязательства перед российскими паралимпийцами выполняются.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью выполняет все обязательства перед россиянами.

«Начиная с 2014 года мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Все обязательства МПК полностью выполняются. Никаких оговорок нет.

Все члены нашей делегации, 23 человека, аккредитованы, все размещены в Паралимпийских деревнях в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Лыжники здесь тренируются почти месяц, они начнут жить в деревне 10-го», – сказал глава миссии сборной команды России на Паралимпийских играх.

«Нашим делегациям все дается в плановом порядке. Что касается мест проживания, они не могут сравниться с тем, что было в Сочи. Здесь все намного скромнее. Оргкомитет жестко отслеживает, чтобы проживало по два человека. Места проживания еще до конца не доведены до ума», – добавил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие шесть российских спортсменов, которые выступят под флагами своих стран.

«Мы считаем, что некорректно делать какие-то прогнозы по занятым местам, медалям. Самое главное для ребят, чтобы они достойно представляли нашу страну, чтобы мир видел, что паралимпийский спорт достойно развивается в нашей стране.

Наши паралимпийцы – титулованные спортсмены, они будут стремиться показать достойные результаты. У нас впервые с 2014 года, если ребята завоюют соответствующие медали, будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг. Ребята будут к этому стремиться», – приводит слова Рожкова РИА Новости.