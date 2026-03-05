Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»

Вяльбе: в FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) никто, кроме президента организации Йохана Элиаша, не хочет возвращать россиян на соревнования.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Сейчас из российских лыжников к турнирам допущены только Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.

«Да, мы на связи с FIS. Только там, кроме президента, никто нас видеть не хочет», – ответила Вяльбе на вопрос, ведет ли ФЛГР диалог с международной федерацией.