9

Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»

Вяльбе: в FIS никто не хочет видеть Россию, кроме президента Элиаша.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) никто, кроме президента организации Йохана Элиаша, не хочет возвращать россиян на соревнования. 

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Сейчас из российских лыжников к турнирам допущены только Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.

«Да, мы на связи с FIS. Только там, кроме президента, никто нас видеть не хочет», – ответила Вяльбе на вопрос, ведет ли ФЛГР диалог с международной федерацией. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Елена Валерьевна в своё время палку перегнула конечно. Хотя англичане преступлений надо отметить совершили выше крыши. Там одна Индия чего стоит. Только они очень не любят, когда им об этом напоминают. Сразу начинают кричать про кремлёвские нарративы и пропаганду) А что касается непосредственно лыж, то нежелание скандинавов нас видеть легко объяснимо более лёгким путём к медалям. Зачем допускать главного конкурента если можно, меньше напрягаясь, выигрывать медали? Финнам правда это не сильно помогло на олимпиаде. Но когда всё закончится - будут улыбаться и лицемерно говорить, что очень рады возвращению русских.
Кто же после угроз захочет общаться с вами
Рекомендуем