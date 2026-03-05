Россияне Пшеничная и Елчян завоевали бронзу в эстафете на юниорском чемпионате Европы по ски-альпинизму
Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму.
Российские ски-альпинисты Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян стали бронзовыми призерами в эстафете на чемпионате Европы среди юниоров в Азербайджане.
Пшеничная и Елчян показали результат 48 минут 38 секунд. Они выступали под российским флагом.
Победу одержали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии (40.11,1), серебро – у испанцев Эммы Богонес и Арона Альвареса (45.06,9). Чемпионат Европы среди юниоров завершится 8 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
А Пшеничная, судя по протоколу могла еще вчера в спринте быть в медалях, за что-то получила штраф и скатилась на 4-е место.