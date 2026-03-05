  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Россияне Пшеничная и Елчян завоевали бронзу в эстафете на юниорском чемпионате Европы по ски-альпинизму
4

Россияне Пшеничная и Елчян завоевали бронзу в эстафете на юниорском чемпионате Европы по ски-альпинизму

Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму.

Российские ски-альпинисты Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян стали бронзовыми призерами в эстафете на чемпионате Европы среди юниоров в Азербайджане. 

Пшеничная и Елчян показали результат 48 минут 38 секунд. Они выступали под российским флагом.

Победу одержали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии (40.11,1), серебро – у испанцев Эммы Богонес и Арона Альвареса (45.06,9). Чемпионат Европы среди юниоров завершится 8 марта. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат Европы
результаты
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перед взрослой эстафетой показали небольшую нарезку с юниорской гонки, наши почему-то в черном))

А Пшеничная, судя по протоколу могла еще вчера в спринте быть в медалях, за что-то получила штраф и скатилась на 4-е место.
Теперь это наш спорт))
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км
1 минуту назад
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
19 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
21 минуту назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
44 минуты назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем