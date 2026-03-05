Россияне Пшеничная и Елчян завоевали бронзу в эстафете на юниорском чемпионате Европы по ски-альпинизму

Россияне завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму.

Российские ски-альпинисты Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян стали бронзовыми призерами в эстафете на чемпионате Европы среди юниоров в Азербайджане.

Пшеничная и Елчян показали результат 48 минут 38 секунд. Они выступали под российским флагом.

Победу одержали Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер из Германии (40.11,1), серебро – у испанцев Эммы Богонес и Арона Альвареса (45.06,9). Чемпионат Европы среди юниоров завершится 8 марта.