  • Власти Франции не посетят церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян с флагом и гимном
Власти Франции не посетят церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян с флагом и гимном

Представители правительства Франции отказались от посещения церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном. Также они пропустят церемонию закрытия. 

«Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией Международного паралимпийского комитета, которая была утверждена», – заявила министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит AFP. 

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие шесть российских и четыре белорусских спортсмена, которые выступят под флагами своих стран.

Ранее глава Французского паралимпийского и спортивного комитета (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявила, что спортсмены не будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов. 

МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
40 комментариев
Власти Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу в отношении Ирана.Они же заявляют о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.Фантастическое лицемерие.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Власти Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу в отношении Ирана.Они же заявляют о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.Фантастическое лицемерие.
Это называется хуцпа, хуцпа сейчас правит во всей прозападной политике. Сверхнаглое лицемерие, помноженное на подлую ложь, цинизм, хамство и уверенность в собственной правоте.
Ответ Ононаоно
Это называется хуцпа, хуцпа сейчас правит во всей прозападной политике. Сверхнаглое лицемерие, помноженное на подлую ложь, цинизм, хамство и уверенность в собственной правоте.
Последние дни доживает эта дискриминация !
Сегодня мой любимый Антон Анисимов в ,,Есть Теме’’ так на Матч ТВ сказал !
Борьба с инвалидами. Просто без комментариев.
Какие же они смешные
Ответ Александр Васильев
Какие же они смешные
Комментарий скрыт
Ответ Александр Васильев
Какие же они смешные
Не смешные, а ...
Всего шесть российских и четыре белорусских спортсмена! Перепугали всю европейскую верхушку)).
Ответ Геннадий Тёкин
Всего шесть российских и четыре белорусских спортсмена! Перепугали всю европейскую верхушку)).
Тут дело в символах !
Руководство и наше , и их предает символизму огромное значение, как и прочим знакам судьбы или Божественным знамениям .
А тут сразу 2+2 . Гимна и флага !
У всех этих стран, кто будет бойкотировать открытие Паралимпийских игр, одна и та же причина: «Мы не согласны с решением МПК по допуску России и Белоруссии». Представляю, как кто-нибудь увидит российский триколор, и, видимо, должен начаться ужас и хаос в Европе (спойлер: ничего не будет). А потом вот эти господа также продолжат рассказывать всем остальным про демократию и равные права, типичные лицемеры.
Ответ Иван Буренков
У всех этих стран, кто будет бойкотировать открытие Паралимпийских игр, одна и та же причина: «Мы не согласны с решением МПК по допуску России и Белоруссии». Представляю, как кто-нибудь увидит российский триколор, и, видимо, должен начаться ужас и хаос в Европе (спойлер: ничего не будет). А потом вот эти господа также продолжат рассказывать всем остальным про демократию и равные права, типичные лицемеры.
Так уже давно известно, что они за демократию ровно до той поры, пока их мнение не окажется в меньшинстве. Тогда начинаются бойкоты, санкции, методички про тиранию в других странах и т.д.
мелочная, беспонтовая реакция на целых 10 человек, которым итак от жизни досталось
Власти Франции не посетят церемонию открытия, они посетят гейклуб.
Ответ Dinamik1
Власти Франции не посетят церемонию открытия, они посетят гейклуб.
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Чувак, просто заткнись.
Надо быть абсолютно невменяемым, чтоб продолжать ещё что-то тут писать в поддержку этого лицемерия.
Отмораживание ушей назло маме..
Лягуху с рогаликом пусть возьмут кто-нибудь с собой на мероприятия, поддержать адекватных французов.
Рекомендуем