Власти Франции не посетят церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян с флагом и гимном

Власти Франции не посетят церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска россиян.

Представители правительства Франции отказались от посещения церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном. Также они пропустят церемонию закрытия.

«Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией Международного паралимпийского комитета, которая была утверждена», – заявила министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит AFP.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие шесть российских и четыре белорусских спортсмена, которые выступят под флагами своих стран.

Ранее глава Французского паралимпийского и спортивного комитета (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявила, что спортсмены не будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов.

