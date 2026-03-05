Власти Франции не посетят церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян с флагом и гимном
Представители правительства Франции отказались от посещения церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном. Также они пропустят церемонию закрытия.
«Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией Международного паралимпийского комитета, которая была утверждена», – заявила министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит AFP.
Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие шесть российских и четыре белорусских спортсмена, которые выступят под флагами своих стран.
Ранее глава Французского паралимпийского и спортивного комитета (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявила, что спортсмены не будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов.
МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»
Сегодня мой любимый Антон Анисимов в ,,Есть Теме’’ так на Матч ТВ сказал !
Руководство и наше , и их предает символизму огромное значение, как и прочим знакам судьбы или Божественным знамениям .
А тут сразу 2+2 . Гимна и флага !
Надо быть абсолютно невменяемым, чтоб продолжать ещё что-то тут писать в поддержку этого лицемерия.