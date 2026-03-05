Елена Вяльбе: «Никогда не слышала, чтобы в нашем спорте кого-то били или оскорбляли. Если такое где-то есть – я этого не приемлю»

Вяльбе: никогда не слышала, чтобы в лыжных гонках кого-то били или оскорбляли.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в лыжных гонках не практикуется рукоприкладство и жестокое обращение со стороны тренеров.

«В нашем виде спорта я никогда не слышала, чтобы кого-то били или оскорбляли – ни детей, ни взрослых. Если такое где-то есть, я этого не приемлю.

У меня был замечательный тренер, который никогда даже не кричал. Он мог сказать так, что лучше бы, наверное, накричал. Мне кажется, настоящий талант тренера – это умение донести мысль спокойно, но так, чтобы человек понял. Я знаю, что в некоторых видах спорта бывает рукоприкладство, но для меня это неприемлемо.

Мы с тренером прошли вместе путь с 11 лет до основной сборной, и он никогда не позволял себе ни крика, ни тем более чего-то другого», – отметила Вяльбе.