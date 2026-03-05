Елена Вяльбе: «Думаю, на следующий год Коростелев будет красивее смотреться на Кубке мира»

Вяльбе: Коростелев будет красивее смотреться на Кубке мира в следующем сезоне.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Савелий Коростелев в следующем сезоне улучшит результаты на международной арене.

Лучшие результаты российского лыжника в текущем сезоне – четвертое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне и четвертое место в коньковом масс-старте в рамках «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

«На Кубке мира, конечно, хочется, чтобы кто-то уже до медали доехал. Думаю, на следующий год Савелий будет более, как говорится, красивее смотреться. А вот в спринте пока так не получается», – сказала Вяльбе.

