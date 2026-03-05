  • Спортс
  • Сорин о дисквалификации Непряевой в марафоне: «Была установка – обязательно добежать до финиша, чтобы почувствовать, что такое 50 км на Олимпиаде»
11

Сорин: дисквалификация Непряевой в марафоне на ОИ была ожидаемой.

Тренер Егор Сорин высказался об ошибке лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км на Олимпиаде.

Во время гонки Непряева ошиблась при смене лыж – она случайно заехала в чужой бокс, забрав лыжи у немки Катарины Хенниг. Россиянка финишировала на 11-м месте, но затем ее результат аннулировали.

«Я смирился и принял эту ошибку. Попросил наших сервисменов поговорить с немцами. Мы были готовы Дашу отправить буквально через 2-3 км после того, как она поменяла лыжи, обратно на стадион, чтобы она там вернула «украденные» лыжи. Но немецкие специалисты сказали, что они успеют подготовить новую пару, и Дарье не нужно возвращать лыжи во время гонки.

Конечно же, было понятно, что, скорее всего, ее дисквалифицируют, но моя установка была обязательно добежать до финиша, чтобы Дарья почувствовала, что такое 50 км на Олимпиаде и поборолась за попадание в топ-10. Она как раз шла с двумя спортсменками, которые боролись за девятое и десятое места. Увы, она им проиграла, заняла 11-е место, что я считаю для нее достаточно хорошим результатом», – сказал Сорин. 

Красивый момент на Олимпиаде: Непряева извинилась перед немкой за «кражу» лыж

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
11 комментариев
Не услышал главного - так хоть лыжи были лучше подготовлены-то?:)))
Ответ Дмитрий К1986
Не услышал главного - так хоть лыжи были лучше подготовлены-то?:)))
Может и лучше,но немка значительно тяжелее,следовательно под лёгкой Дашей они должны были пружинить,их тяжелее продавить в подьем
Да немцы специально ей отстойные лыжи подложили, ясно же!😂
Я считаю,что это издевательство над нашей спортсменкой,ее должны были или сразу снять судьи или не снимать вообще,так как она не получила преимущества,а финишировала за немкой.Заставили бежать 50 км ,а потом дисквалифицировали
