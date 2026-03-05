Губерниев о Большунове: «Плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных»

Губерниев: странно, что Большунов иногда считает себя священной коровой.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил слова лыжника Александра Большунова о том, что в России все его пытаются обыграть.

«А он что хотел-то? Это нормально – это спорт. У Овечкина есть люди, которые хотят его даже травмировать, чтобы он не представлял силу. Пытаются вывести. Это нормально. Для меня странно, что Александр Большунов почему-то иногда считает себя священной коровой. Это не так!

Он великий лыжник, вопросов нет! Я к нему отношусь с огромным уважением. Но мне кажется, что история с Бакуровым и всё остальное показывает: Саша, надо уметь держать удар не только на дистанции, но и в жизни. Конечно, он раздражительный.

Можете себе представить, какое количество людей мечтает, например, занять моё место в эфирах. Я этих людей знаю. У них глаза горят от тоски. Но у них шансов нет! Потому что я – лучший. И свою работу я делаю лучше всех в стране. Поэтому надо из этого исходить и каждый день быть готовым к хейту, к тому и к другому.

У Александра – большое количество поклонников, это радость и счастье, он приносит людям радость. Дети хотят быть похожими на него! А плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных. Саша, бери пример с меня!» – сказал Губерниев.

