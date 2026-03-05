Губерниев о Большунове: «Плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил слова лыжника Александра Большунова о том, что в России все его пытаются обыграть.
«А он что хотел-то? Это нормально – это спорт. У Овечкина есть люди, которые хотят его даже травмировать, чтобы он не представлял силу. Пытаются вывести. Это нормально. Для меня странно, что Александр Большунов почему-то иногда считает себя священной коровой. Это не так!
Он великий лыжник, вопросов нет! Я к нему отношусь с огромным уважением. Но мне кажется, что история с Бакуровым и всё остальное показывает: Саша, надо уметь держать удар не только на дистанции, но и в жизни. Конечно, он раздражительный.
Можете себе представить, какое количество людей мечтает, например, занять моё место в эфирах. Я этих людей знаю. У них глаза горят от тоски. Но у них шансов нет! Потому что я – лучший. И свою работу я делаю лучше всех в стране. Поэтому надо из этого исходить и каждый день быть готовым к хейту, к тому и к другому.
У Александра – большое количество поклонников, это радость и счастье, он приносит людям радость. Дети хотят быть похожими на него! А плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных. Саша, бери пример с меня!» – сказал Губерниев.
Большунов, наконец, дал интервью. Приветы Елене Вяльбе, сервисерам и FIS
_____________
Позовите ему, уже врача.
Бред величия - бредовый тип самосознания и поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, богатства, власти, гениальности, политического влияния, вплоть до всемогущества. Часто ошибочно именуется в быту «манией величия»
А вот на Губерниева похожим не хочет быть никто!
Очень зря, я намного лучше Санька по жизни
это шутка какая-то что ли?
А вот на Губерниева вряд ли кто. Ну, кроме сынка.)
Однако, сбоку, среди лыжников, сумела появиться звезда - Большунов. Вдруг почему-то прессе стало обидно! На каждый новый старт Саши стали искать претендентов обогнать его на лыжне, сожалеть о неудавшемся и искать грехи в таланте, цепляться снаружи за придуманное и нелепое. А на лыжне на фоне лидера Большунова и в борьбе с ним в это время норвежцы вырастили Клебо!
Подумайте - мы растили грязь, а спортивный мир растил Клебо!
Вот в чем разница сегодня между нашим спортом и мировым - это то же самое, как между Губерниевым и Большуновым, это позор продажной прессы и руководителей спорта.