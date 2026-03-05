  • Спортс
Губерниев о Большунове: «Плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных»

Губерниев: странно, что Большунов иногда считает себя священной коровой.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил слова лыжника Александра Большунова о том, что в России все его пытаются обыграть.

«А он что хотел-то? Это нормально – это спорт. У Овечкина есть люди, которые хотят его даже травмировать, чтобы он не представлял силу. Пытаются вывести. Это нормально. Для меня странно, что Александр Большунов почему-то иногда считает себя священной коровой. Это не так!

Он великий лыжник, вопросов нет! Я к нему отношусь с огромным уважением. Но мне кажется, что история с Бакуровым и всё остальное показывает: Саша, надо уметь держать удар не только на дистанции, но и в жизни. Конечно, он раздражительный.

Можете себе представить, какое количество людей мечтает, например, занять моё место в эфирах. Я этих людей знаю. У них глаза горят от тоски. Но у них шансов нет! Потому что я – лучший. И свою работу я делаю лучше всех в стране. Поэтому надо из этого исходить и каждый день быть готовым к хейту, к тому и к другому.

У Александра – большое количество поклонников, это радость и счастье, он приносит людям радость. Дети хотят быть похожими на него! А плакать о том, что его хотят обойти и что-то делают не так – это разговоры в пользу бедных. Саша, бери пример с меня!» – сказал Губерниев.

Большунов, наконец, дал интервью. Приветы Елене Вяльбе, сервисерам и FIS

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Советский спорт
"Можете себе представить, какое количество людей мечтает, например, занять моё место в эфирах. Я этих людей знаю. У них глаза горят от тоски. Но у них шансов нет! Потому что я – лучший. И свою работу я делаю лучше всех в стране"
_____________
Позовите ему, уже врача.
Бред величия - бредовый тип самосознания и поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, богатства, власти, гениальности, политического влияния, вплоть до всемогущества. Часто ошибочно именуется в быту «манией величия»
Ответ Регион-36
"Можете себе представить, какое количество людей мечтает, например, занять моё место в эфирах. Я этих людей знаю. У них глаза горят от тоски. Но у них шансов нет! Потому что я – лучший. И свою работу я делаю лучше всех в стране" _____________ Позовите ему, уже врача. Бред величия - бредовый тип самосознания и поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, богатства, власти, гениальности, политического влияния, вплоть до всемогущества. Часто ошибочно именуется в быту «манией величия»
Речь о Большунове идёт, о его реализации
Ответ Геннадий Томилин
Речь о Большунове идёт, о его реализации
Речь о том, что среди критиков мало ангелов. В своем глазу бревна не увидать...
Дети хотят быть похожими на него! ...
А вот на Губерниева похожим не хочет быть никто!
Мне жаль детей, которые хотят быть похожими на этого циркача. Свят-свят
Ответ SophiDemonenok
Мне жаль детей, которые хотят быть похожими на этого циркача. Свят-свят
не на тебя же им ровняться
Ответ Михаил Тимофеев_1117025565
не на тебя же им ровняться
А ты меня знаешь?)
Очень зря, я намного лучше Санька по жизни
Как я мечтаю,чтобы этот противный,грязных голос ,не комментируя,а копающийся в грязном белье спортсменов,не разбирающимся в тонкостях спорта,никогда не слышать в эфирах
Остановите его уже. Он Вяльбе поносит,Большунова тоже взялся критиковать. Он то сам кто ?
Вам Димон Губерниев Трампа не напоминает😜? Так, быстро Нобеля в студию Губе как лучшему в мире спортивному.... трепачу😇
Саша, бери пример с меня!» – сказал Губерниев.
это шутка какая-то что ли?
опять это недоразумение вставил своё слово
"Дети хотят быть похожими на него!"
А вот на Губерниева вряд ли кто. Ну, кроме сынка.)
Губерниев. Опять появилась на горизонте эта дрянь, спекулирующая на биатлоне! Сколько лет он гадил этому спорту, детские тренеры биатлонные даже уходили из спорта.
Однако, сбоку, среди лыжников, сумела появиться звезда - Большунов. Вдруг почему-то прессе стало обидно! На каждый новый старт Саши стали искать претендентов обогнать его на лыжне, сожалеть о неудавшемся и искать грехи в таланте, цепляться снаружи за придуманное и нелепое. А на лыжне на фоне лидера Большунова и в борьбе с ним в это время норвежцы вырастили Клебо!
Подумайте - мы растили грязь, а спортивный мир растил Клебо!
Вот в чем разница сегодня между нашим спортом и мировым - это то же самое, как между Губерниевым и Большуновым, это позор продажной прессы и руководителей спорта.
Лыжи в Telegram
