  • Сорин о соцсетях Коростелева: «Скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде. Это отнимает много энергии»
6

Тренер лыжников Сорин считает, что спортсмены не должны сами вести соцсети.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что спортсмены не должны самостоятельно вести соцсети.

– Савелий ведет довольно активную деятельность в медиа. Как вы к ней относитесь?

– Я достаточно скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде, потому что считаю, что это отнимает много психологической энергии. Хотелось бы, чтобы спортсменам помогали вести их странички, а не они думали, как сделать так, чтобы себя раскрутить. Хотелось бы, чтобы они все-таки больше тратили энергию на тренировочный процесс, особенно в соревновательный период.

Когда идет тренировочный процесс, нет такого сильного давления и не нужно много энергии для того, чтобы настраиваться на старты, тогда да, без проблем – спортсмен может уделять больше этому внимания. Но в период подготовки к главным стартам сезона хотелось бы, чтобы спортсмен всю свою энергию, в первую очередь ментальную, направлял в конкретное русло, – рассказал Сорин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Вообще нормально через соцсети привлекать персональных спонсоров. Тому же Филиппову не мешает же совмещать со спортом. Сколько тут комментариев до гонки было к видео с распаковкой олимпийского набора))
Коростелев русский язык забыл в своих соцсетях.
Любое чрезмерное по сути вредно, но у Савы явно не так обстоят дела. Пока молод, можно не в ущерб тренировочного процесса делать контент, развитие медиа в нынешнее время тоже дает свои плоды.
Ответ sergey2022
Да он просто от всего этого кайфует, к тому же, Савелий молод, почему он не может и любить это делать?)
