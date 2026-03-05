Сорин о соцсетях Коростелева: «Скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде. Это отнимает много энергии»

Тренер лыжников Сорин считает, что спортсмены не должны сами вести соцсети.

– Савелий ведет довольно активную деятельность в медиа. Как вы к ней относитесь?

– Я достаточно скептически отношусь к чрезмерной активности в медиасреде, потому что считаю, что это отнимает много психологической энергии. Хотелось бы, чтобы спортсменам помогали вести их странички, а не они думали, как сделать так, чтобы себя раскрутить. Хотелось бы, чтобы они все-таки больше тратили энергию на тренировочный процесс, особенно в соревновательный период.

Когда идет тренировочный процесс, нет такого сильного давления и не нужно много энергии для того, чтобы настраиваться на старты, тогда да, без проблем – спортсмен может уделять больше этому внимания. Но в период подготовки к главным стартам сезона хотелось бы, чтобы спортсмен всю свою энергию, в первую очередь ментальную, направлял в конкретное русло, – рассказал Сорин.