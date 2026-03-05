  • Спортс
  Сорин об этапе в Лахти: «Опасений нет, будем выступать по обстановке. Надеюсь, что никаких сложностей не возникнет»
Сорин об этапе в Лахти: «Опасений нет, будем выступать по обстановке. Надеюсь, что никаких сложностей не возникнет»

Сорин сообщил, что Коростлев и Непряева выступят на Кубке мира в Финляндии.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на этапе Кубка мира в финском Лахти, который пройдет 7 и 8 марта.

– Впереди у ребят этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Есть ли опасения, что в Финляндию могут не допустить, учитывая жесткие высказывания финнов о россиянах перед началом сезона?

– Опасений нет, будем выступать по обстановке. Надеюсь, что никаких сложностей не возникнет. На данный момент нам никто из организаторов этапов Кубка мира не говорит, что ребята не смогут принять участие в соревнованиях, поэтому они готовятся.

– Мама Савелия Наталья недавно отметила то, что он и Дарья формируют представления иностранцев о нашей стране.

– Наша страна была, есть и будет особенной. Ребята представляют Россию и будут делать это только с лучшей стороны, – сказал Сорин.

Сава после ЮЧМ на КМ?
Так вроде же Коростелев должен был сегодня (5 марта) выступать на молодежном ЧМ? Или я всё перепутал?
Ответ OlegCh
Так вроде же Коростелев должен был сегодня (5 марта) выступать на молодежном ЧМ? Или я всё перепутал?
так и есть
