  • Ретивых о получении нейтрального статуса: «Нужно подумать об этом. Я возрастной спортсмен, дорогу все равно молодым нужно давать»
Ретивых о получении нейтрального статуса: «Нужно подумать об этом. Я возрастной спортсмен, дорогу все равно молодым нужно давать»

Глеб Ретивых пока не знает, будет ли подавать заявку на нейтральный статус.

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых пока не знает, будет ли подавать заявку на нейтральный статус.

«Нужно, конечно, подумать еще очень долго по этому поводу. Я и так уже возрастной спортсмен, пока так далеко смотреть смысла нет, дорогу все равно молодым нужно давать.

Не знаю, когда могу объявить [о завершении карьеры], но, конечно, думаю об этом», – рассказал 34-летний Ретивых.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
В смысле? Он что, еще где-то выступает?
А он еще не завершил??? Удивительно. Из молодых спринты на КМ все равно бегать никто не умеет, поэтому если получится и в форме будет, почему нет...
Глэбо ещё бегает? Конечно, возраст уже не тот подаваться на мир, там более, скамейка молодых велика.
