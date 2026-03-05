Ретивых о получении нейтрального статуса: «Нужно подумать об этом. Я возрастной спортсмен, дорогу все равно молодым нужно давать»

Глеб Ретивых пока не знает, будет ли подавать заявку на нейтральный статус.

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых пока не знает, будет ли подавать заявку на нейтральный статус.

«Нужно, конечно, подумать еще очень долго по этому поводу. Я и так уже возрастной спортсмен, пока так далеко смотреть смысла нет, дорогу все равно молодым нужно давать.

Не знаю, когда могу объявить [о завершении карьеры], но, конечно, думаю об этом», – рассказал 34-летний Ретивых.