🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й

Коростелев взял серебро в масс-старте на чемпионате мира среди молодежи.

5 марта российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лиллехаммере. Победу одержал немец Элиас Кек.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди молодежи (до 23 лет)

Лиллехаммер, Норвегия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Элиас Кек (Германия) – 43.32,5

2. Савелий Коростелев (Россия) – 0,3

3. Ксавье Маккивер (Канада) – 0,6

4. Давиде Гьо (Италия) – 0,8

5. Томас Ганнер (Австрия) – 0,9

6. Нико Анттола (Финляндия) – 1,0

Женщины

1. Элисон Маки (Канада) – 49.41,0

2. Эва Ингебригтсен (Норвегия) – 0,7

3. Леони Перри (Франция) – 1,1

4. Эвелина Круселл (Швеция) – 9,2

5. Улине Вестад (Норвегия) – 10,6

6. Элин Хенрикссон (Швеция) – 20,1