🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
Коростелев взял серебро в масс-старте на чемпионате мира среди молодежи.
5 марта российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лиллехаммере. Победу одержал немец Элиас Кек.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди молодежи (до 23 лет)
Лиллехаммер, Норвегия
20 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
1. Элиас Кек (Германия) – 43.32,5
2. Савелий Коростелев (Россия) – 0,3
3. Ксавье Маккивер (Канада) – 0,6
4. Давиде Гьо (Италия) – 0,8
5. Томас Ганнер (Австрия) – 0,9
6. Нико Анттола (Финляндия) – 1,0
Женщины
1. Элисон Маки (Канада) – 49.41,0
2. Эва Ингебригтсен (Норвегия) – 0,7
3. Леони Перри (Франция) – 1,1
4. Эвелина Круселл (Швеция) – 9,2
5. Улине Вестад (Норвегия) – 10,6
6. Элин Хенрикссон (Швеция) – 20,1
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Тащил всю дорогу, спуски хорошо проходил, хотя лыжи на троечку были, то что финиш спринтеру проиграл в целом ожидаемо.
Наверное, имело смысл попытаться раньше убегать, но по такой трассе это сложно.
Спасибо за аналитику!