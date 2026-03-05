  • Спортс
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й

Коростелев взял серебро в масс-старте на чемпионате мира среди молодежи.

5 марта российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи в Лиллехаммере. Победу одержал немец Элиас Кек.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди молодежи (до 23 лет)

Лиллехаммер, Норвегия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Элиас Кек (Германия) – 43.32,5

2. Савелий Коростелев (Россия) – 0,3

3. Ксавье Маккивер (Канада) – 0,6

4. Давиде Гьо (Италия) – 0,8

5. Томас Ганнер (Австрия) – 0,9

6. Нико Анттола (Финляндия) – 1,0

Женщины

1. Элисон Маки (Канада) – 49.41,0 

2. Эва Ингебригтсен (Норвегия) – 0,7

3. Леони Перри (Франция) – 1,1

4. Эвелина Круселл (Швеция) – 9,2

5. Улине Вестад (Норвегия) – 10,6

6. Элин Хенрикссон (Швеция) – 20,1

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Лол. Кек. Чебурек.
В очередной раз подтвердилось, что у Севы совсем печальный финишный спурт
Ответ Влад Безруков
В очередной раз подтвердилось, что у Севы совсем печальный финишный спурт
Ему бы в 90е выступать, эх!
Ответ rzqhbbqd4c
Ему бы в 90е выступать, эх!
лучше в 70е
С серебром! Слабое место финишный спурт, есть над чем работать. Ждём разделку, надеюсь восстановится.
Ответ Короче Говоря
С серебром! Слабое место финишный спурт, есть над чем работать. Ждём разделку, надеюсь восстановится.
"Финиш" либо есть, либо его нет. Это не натренируешь.
Ответ Сергей Иванов
"Финиш" либо есть, либо его нет. Это не натренируешь.
Скажите Легкову это
Этот немец квалификацию спринта неделю назад в Фалуне прошел. А Коростелев совсем финишировать не может, резкости ноль
Обидно, но в целом норм проехал.
Тащил всю дорогу, спуски хорошо проходил, хотя лыжи на троечку были, то что финиш спринтеру проиграл в целом ожидаемо.
Наверное, имело смысл попытаться раньше убегать, но по такой трассе это сложно.
Уроки Ниенгета и Амундсена воплотил в гонке тащил всю шоблу, чуть не хватило, серебро ок.
Ответ Maxim Gector Gector
Уроки Ниенгета и Амундсена воплотил в гонке тащил всю шоблу, чуть не хватило, серебро ок.
Не понимаю его тактики. Что так был уверен в своём финише? Так спокойнее было отсидеться за спиной кого-либо. А если ты тянешь за собой ещё десять человек, то почему не пытался толком убежать от них до финиша.
Ответ Evgen Vynokurov
Не понимаю его тактики. Что так был уверен в своём финише? Так спокойнее было отсидеться за спиной кого-либо. А если ты тянешь за собой ещё десять человек, то почему не пытался толком убежать от них до финиша.
так он сказал прямым текстом после гонки что он пытался уехать, просто одному не получилось и трасса этому не способствует.. Канадец с бронзой сказал, что не готов физически был пытаться уехать и тоже сказал что трасса этому не способствует
Фига Сава на поворотах как профессор по сравнению с соперниками)
Ну и трасса, такая же плоская, как на ЧР в Сахалине, это ж надо в Лиллехаммере и все нормальные горки обрезать.
Ответ M-7
Ну и трасса, такая же плоская, как на ЧР в Сахалине, это ж надо в Лиллехаммере и все нормальные горки обрезать.
После Олимпиады, у меня такие же впечатление складываются по части трассы. Там был практически эталон.
Ответ heivani
После Олимпиады, у меня такие же впечатление складываются по части трассы. Там был практически эталон.
самый прикол в том, что на ОИ они даже её немножко упростили.. но она всё равно топовая конечно. Но помню в Оберсдорфе в 2021 на ЧМ была прямо топ трасса, крутыми подъёмами и спусками тоже
Легкая прогулка для Коростылева -сильных соперников то и нет -Нордхаген то не приехал -побежит Стенхаген-вообще норги привезли обновленный состав , хотя прошлогодние ЧМ могут еще по возрасту бежать-нет Хаггена , нет М Андреассен, не бежит гонку Ф Скари-скукота короче.
Ответ Глеб Вихрев
Легкая прогулка для Коростылева -сильных соперников то и нет -Нордхаген то не приехал -побежит Стенхаген-вообще норги привезли обновленный состав , хотя прошлогодние ЧМ могут еще по возрасту бежать-нет Хаггена , нет М Андреассен, не бежит гонку Ф Скари-скукота короче.
1. Элиаш Кек (Германия) – 43.32,5

2. Савелий Коростелев (Россия) – 0,3

Спасибо за аналитику!
Ответ Alexey Key
1. Элиаш Кек (Германия) – 43.32,5 2. Савелий Коростелев (Россия) – 0,3 Спасибо за аналитику!
Вы спасибо скажите этому хвастливому павлину -просто позор .
Ответ Booligan
Лол. Кек
Тонко :-)
Рекомендуем