Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Большуновым и Бакуровым

ФЛГР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Большуновым и Бакуровым.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

На этапе Кубка России в Кировске Большунов после гонки толкнул Бакурова, тот упал и получил сильный ушиб.

«У нас даже в федерации не было такой комиссии, которая бы вообще такие подобные вопросы рассматривала, принимала решение на тот момент об отстранении Александра [Большунова] на этот период, пока [Александр] Бакуров не может бегать.

Президиум быстро собрался, мы это обсудили и приняли решение, что нам необходимо создать такую комиссию и сделали для нее регламент, там 300 с лишним листов. И сейчас на следующем президиуме это все примем. Но я очень надеюсь на то, что это было в первый и последний раз», – сказала Вяльбе.