  • Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Большуновым и Бакуровым
6

Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Большуновым и Бакуровым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

На этапе Кубка России в Кировске Большунов после гонки толкнул Бакурова, тот упал и получил сильный ушиб.

«У нас даже в федерации не было такой комиссии, которая бы вообще такие подобные вопросы рассматривала, принимала решение на тот момент об отстранении Александра [Большунова] на этот период, пока [Александр] Бакуров не может бегать.

Президиум быстро собрался, мы это обсудили и приняли решение, что нам необходимо создать такую комиссию и сделали для нее регламент, там 300 с лишним листов. И сейчас на следующем президиуме это все примем. Но я очень надеюсь на то, что это было в первый и последний раз», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
Сразу рублем наказать, и не надо никаких комиссий.
Ответ Дмитрий Шеболкин
Сразу рублем наказать, и не надо никаких комиссий.
То есть зарабатывай и тогда бей и толкай себе вволю, - правильно понял ?
Ответ Дмитрий Шеболкин
Сразу рублем наказать, и не надо никаких комиссий.
Чтобы рублём наказать нужен регламент.Да и дисциплинарная комиссия.Долго думали.
Бегают молодые здоровые мужики, часто на адреналине и никто никогда не толкался на финише? Не верю... Живу около стадиона, часто наблюдаю как пацаны выясняют отношения в спортивной борьбе. 300 страниц регламентов это сильно конечно, все нюансы видать предусмотрели.
Да после другой гонки - дцатые номера вообще подрались. Может, и им устроить?
