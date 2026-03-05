  • Спортс
  Вяльбе о чемпионате России на Сахалине: «Скептиков в сборной было ровно двое из спортсменов. Сейчас оба говорят, как здесь здорово»
Вяльбе о чемпионате России на Сахалине: «Скептиков в сборной было ровно двое из спортсменов. Сейчас оба говорят, как здесь здорово»

Вяльбе о чемпионате России на Сахалине: негативные ожидания у всех развеялись.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему чемпионат России-2026 проходит на Сахалине.

«Где-то 8 лет назад я приехала сюда перед «Детьми Азии», смотрели тоже объект, готовились к этому мероприятию. И в итоге я просто сказала, что если он будет именно в таком виде, который планировался тогда к «Детям Азии», то давайте здесь проведем чемпионат страны... Очень приятно, что Сахалин не отказался, потому что для них «Дети Азии» – это менее затратное и серьезное мероприятие. Чемпионат страны по лыжным гонкам – это и недешево, и много чего еще пришлось доделать.

Конечно, никто здесь не пытался сделать рельеф, как, например, на Олимпийских играх или на каком-то чемпионате мира. Это невозможно. И нам здесь в этом не было такой необходимости... Здесь очень специфическая трасса получилась. Практически все время сначала все наверх-наверх, потом есть такие спуски, они на самом деле, с одной стороны, можно отдохнуть, с другой стороны, рабочие...

Скептиков в сборной команде было ровно двое из спортсменов. Но сейчас мне радостно, что они оба говорят, как здесь здорово, как здесь прекрасно. И, собственно говоря, я думаю, что все те негативные какие-то могли быть ожидания, они у всех развеялись», – сказала Вяльбе.

Эти 2е Ступак и Устюгов ? "Дети Азии" конечно еще то название 🤣
