Елена Вяльбе: «Меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор. На основании чего мы это сделаем?»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему средства для подготовки лыж со фтором до сих пор не запрещены в России.
«Я думаю, что, наверное, в какой-то степени надо годик хотя бы там понюхать этот порох, но это даже не столько спортсменам, сколько сервису. Все-таки тут мы упустили, и меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор.
Во-первых, как мы его будем проверять? Второе. В России не запрещен фтор. Любой тренер, руководитель любой организации пойдет, подаст на нас в суд и выиграет. Потому что на основании чего мы запрещаем фтор? Просто потому что FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) так решила?» – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
Бред какой-то несет.
На основании тех регламента запретите, которым сами и введите. По размеру лыж-палок явно какие-то общие регламенты есть, так и на мазь-парафины-ускорители сделайте регламент и введите его не знаю только на взрослых соревнованиях кубка россии и ЧР или взросло-юниорских.
Как-то запретить то, что не надо, сразу находят основания,а тут она в раздумьях.
стопицот лет уже прошло, могли уже и переходные периоды ввести, все регламенты за один летний сезон продумать
Хотя фтор обеспечивает отличное скольжение, его воздействие на природу критично:
Накопление в почве:
Фторированные соединения (PFAS), используемые в смазке, не разлагаются в окружающей среде или разлагаются крайне медленно ("вечные химикаты"). При таянии снега весной они попадают в почву и накапливаются там.
Токсичность:
Исследования показали, что продукты распада лыжных смазок содержат токсичные вещества, которые негативно влияют на экосистемы, в том числе на растения, почвенные организмы и микрофлору.
Загрязнение водоемов:
Фтор вымывается в грунтовые воды и водоемы, что может влиять на водную растительность и здоровье экосистемы в целом.
Риск для сельского хозяйства:
Если лыжные трассы проходят рядом с сельскохозяйственными угодьями, существует риск накопления фтора в почве, а затем и в растениях (например, пастбищных травах), что может привести к превышению допустимых норм.
В связи с этим, Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретили использование фторсодержащих мазей на всех соревнованиях, начиная с сезона 2023/2024, чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей.
НКО не может ввести тотальный запрет на использование смазок в стране, но на соревнования под эгидой ФЛГР может и должна, если мы рассчитываем вливаться в мировой спорт. ФИС тоже не сразу оборудованием разжилась, ИБУ вводила запрет поэтапно. Решаемо при желании.