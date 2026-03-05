Елена Вяльбе: «Меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор. На основании чего мы это сделаем?»

Вяльбе о том, что фтор не запрещен в России: на основании чего мы это сделаем?.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе рассказала, почему средства для подготовки лыж со фтором до сих пор не запрещены в России.

«Я думаю, что, наверное, в какой-то степени надо годик хотя бы там понюхать этот порох, но это даже не столько спортсменам, сколько сервису. Все-таки тут мы упустили, и меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор.

Во-первых, как мы его будем проверять? Второе. В России не запрещен фтор. Любой тренер, руководитель любой организации пойдет, подаст на нас в суд и выиграет. Потому что на основании чего мы запрещаем фтор? Просто потому что FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) так решила?» – сказала Вяльбе.