  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор. На основании чего мы это сделаем?»
97

Елена Вяльбе: «Меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор. На основании чего мы это сделаем?»

Вяльбе о том, что фтор не запрещен в России: на основании чего мы это сделаем?.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему средства для подготовки лыж со фтором до сих пор не запрещены в России.

«Я думаю, что, наверное, в какой-то степени надо годик хотя бы там понюхать этот порох, но это даже не столько спортсменам, сколько сервису. Все-таки тут мы упустили, и меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор.

Во-первых, как мы его будем проверять? Второе. В России не запрещен фтор. Любой тренер, руководитель любой организации пойдет, подаст на нас в суд и выиграет. Потому что на основании чего мы запрещаем фтор? Просто потому что FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) так решила?» – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вести.ру. За Россию-матушку там вещала.
Бред какой-то несет.
На основании тех регламента запретите, которым сами и введите. По размеру лыж-палок явно какие-то общие регламенты есть, так и на мазь-парафины-ускорители сделайте регламент и введите его не знаю только на взрослых соревнованиях кубка россии и ЧР или взросло-юниорских.

Как-то запретить то, что не надо, сразу находят основания,а тут она в раздумьях.
стопицот лет уже прошло, могли уже и переходные периоды ввести, все регламенты за один летний сезон продумать
Ответ Alexandro Purito
вести.ру. За Россию-матушку там вещала. Бред какой-то несет. На основании тех регламента запретите, которым сами и введите. По размеру лыж-палок явно какие-то общие регламенты есть, так и на мазь-парафины-ускорители сделайте регламент и введите его не знаю только на взрослых соревнованиях кубка россии и ЧР или взросло-юниорских. Как-то запретить то, что не надо, сразу находят основания,а тут она в раздумьях. стопицот лет уже прошло, могли уже и переходные периоды ввести, все регламенты за один летний сезон продумать
Запретить легко, контролировать сложно. Нет средств контроля. Поэтому введет она запрет = будут катать на фторе, не введет = будут катать. В этом вся сложность, но комментаторам тяжело принять этот момент.
Ответ derendyaev
Запретить легко, контролировать сложно. Нет средств контроля. Поэтому введет она запрет = будут катать на фторе, не введет = будут катать. В этом вся сложность, но комментаторам тяжело принять этот момент.
Что ж тут сложного? Мы живём в 18 веке? Спектрометры есть. Реактивы есть, которые реагируют на фтор изменением цвета.
Тогда давайте к лыжам мотор приделаем, моторы у нас тоже не запрещены 🤣
Губерниеву даже делать ничего не надо)) Она сама себя постоянно дискредитирует
Ставить под угрозу здоровье сервисменов - преступление. Загаживать окружающую среду тоже преступление. Фтор относится к группе "вечных химикатов", которые не разлагаются в природе и накапливаются в почве и воде
Ответ Владимир Коровкин
Ставить под угрозу здоровье сервисменов - преступление. Загаживать окружающую среду тоже преступление. Фтор относится к группе "вечных химикатов", которые не разлагаются в природе и накапливаются в почве и воде
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Коровкин
Ставить под угрозу здоровье сервисменов - преступление. Загаживать окружающую среду тоже преступление. Фтор относится к группе "вечных химикатов", которые не разлагаются в природе и накапливаются в почве и воде
Давайте тогда отказываться от полиэтилена и полипропилена, окружающего вас вокруг. Микропластик куда опаснее)
фторсодержащие мази для лыж вредны для окружающей среды, включая растения, так как содержат стойкие органические соединения (ПФАС — пер- и полифторалкильные вещества).
Хотя фтор обеспечивает отличное скольжение, его воздействие на природу критично:
Накопление в почве:
Фторированные соединения (PFAS), используемые в смазке, не разлагаются в окружающей среде или разлагаются крайне медленно ("вечные химикаты"). При таянии снега весной они попадают в почву и накапливаются там.
Токсичность:
Исследования показали, что продукты распада лыжных смазок содержат токсичные вещества, которые негативно влияют на экосистемы, в том числе на растения, почвенные организмы и микрофлору.
Загрязнение водоемов:
Фтор вымывается в грунтовые воды и водоемы, что может влиять на водную растительность и здоровье экосистемы в целом.
Риск для сельского хозяйства:
Если лыжные трассы проходят рядом с сельскохозяйственными угодьями, существует риск накопления фтора в почве, а затем и в растениях (например, пастбищных травах), что может привести к превышению допустимых норм.
В связи с этим, Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретили использование фторсодержащих мазей на всех соревнованиях, начиная с сезона 2023/2024, чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей.
Ответ dojdina
фторсодержащие мази для лыж вредны для окружающей среды, включая растения, так как содержат стойкие органические соединения (ПФАС — пер- и полифторалкильные вещества). Хотя фтор обеспечивает отличное скольжение, его воздействие на природу критично: Накопление в почве: Фторированные соединения (PFAS), используемые в смазке, не разлагаются в окружающей среде или разлагаются крайне медленно ("вечные химикаты"). При таянии снега весной они попадают в почву и накапливаются там. Токсичность: Исследования показали, что продукты распада лыжных смазок содержат токсичные вещества, которые негативно влияют на экосистемы, в том числе на растения, почвенные организмы и микрофлору. Загрязнение водоемов: Фтор вымывается в грунтовые воды и водоемы, что может влиять на водную растительность и здоровье экосистемы в целом. Риск для сельского хозяйства: Если лыжные трассы проходят рядом с сельскохозяйственными угодьями, существует риск накопления фтора в почве, а затем и в растениях (например, пастбищных травах), что может привести к превышению допустимых норм. В связи с этим, Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретили использование фторсодержащих мазей на всех соревнованиях, начиная с сезона 2023/2024, чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей.
Вялбе может запретить фтору наносить вред окружающей среде 😂
Ответ dojdina
фторсодержащие мази для лыж вредны для окружающей среды, включая растения, так как содержат стойкие органические соединения (ПФАС — пер- и полифторалкильные вещества). Хотя фтор обеспечивает отличное скольжение, его воздействие на природу критично: Накопление в почве: Фторированные соединения (PFAS), используемые в смазке, не разлагаются в окружающей среде или разлагаются крайне медленно ("вечные химикаты"). При таянии снега весной они попадают в почву и накапливаются там. Токсичность: Исследования показали, что продукты распада лыжных смазок содержат токсичные вещества, которые негативно влияют на экосистемы, в том числе на растения, почвенные организмы и микрофлору. Загрязнение водоемов: Фтор вымывается в грунтовые воды и водоемы, что может влиять на водную растительность и здоровье экосистемы в целом. Риск для сельского хозяйства: Если лыжные трассы проходят рядом с сельскохозяйственными угодьями, существует риск накопления фтора в почве, а затем и в растениях (например, пастбищных травах), что может привести к превышению допустимых норм. В связи с этим, Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретили использование фторсодержащих мазей на всех соревнованиях, начиная с сезона 2023/2024, чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей.
Ну такой, надуманный предлог. Один выкинутый айфон со сдохшим литий-полимерным аккумулятором создаст проблем для почвы больше, чем катание сотни лыжников на фторе круглый год.
Вопрос она говорит что упустили.а чем она в частност. Там занимается????
Ответ Степан Старчиков
Вопрос она говорит что упустили.а чем она в частност. Там занимается????
Ну точно не законодательством в сфере экологии.)))
Она имеет в виду, что гидрофторуглероды запрещены Евросоюзом, ФИС не самостоятельно это ограничение ввела.
НКО не может ввести тотальный запрет на использование смазок в стране, но на соревнования под эгидой ФЛГР может и должна, если мы рассчитываем вливаться в мировой спорт. ФИС тоже не сразу оборудованием разжилась, ИБУ вводила запрет поэтапно. Решаемо при желании.
Ответ 4est
Она имеет в виду, что гидрофторуглероды запрещены Евросоюзом, ФИС не самостоятельно это ограничение ввела. НКО не может ввести тотальный запрет на использование смазок в стране, но на соревнования под эгидой ФЛГР может и должна, если мы рассчитываем вливаться в мировой спорт. ФИС тоже не сразу оборудованием разжилась, ИБУ вводила запрет поэтапно. Решаемо при желании.
Введет ФЛГР запрет. Контролировать как?
Ответ derendyaev
Введет ФЛГР запрет. Контролировать как?
Разберутся, нет других вариантов, надо унифицировать правила.
Посоветуйтесь с Роскомнадзором, у них хорошо получается
На основании чего в стране запрещают телеграм, Вацап и вообще всё, что называется не Скам (ой, случайно написал слово задом-наперед, извините)
Ответ Joe Burrow
На основании чего в стране запрещают телеграм, Вацап и вообще всё, что называется не Скам (ой, случайно написал слово задом-наперед, извините)
не нравится,чемодан,вокзал
Ответ Виктор Карев_1116765963
не нравится,чемодан,вокзал
А кто Вы такой, чтобы за меня решать что мне делать в стране, в которой я родился, учился, служил в армии и работаю ? 50-летний скуфидон, которому с дивана виднее?
"Любой тренер, руководитель любой организации пойдет, подаст на нас в суд и выиграет. " - а вот это очень смешно. Когда в последний раз суд против государства выигрывался простым смертным?
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»
5 марта, 00:53
Елена Вяльбе: «Для молодых ребят то, что мы отстранены – очень большой плюс. Они соревнуются с лидерами и быстрее растут»
4 марта, 21:27
Большунов, наконец, дал интервью. Приветы Елене Вяльбе, сервисерам и FIS
4 марта, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км
21 секунду назадLive
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
18 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
20 минут назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
43 минуты назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем