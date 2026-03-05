  • Спортс
  • Елена Вяльбе: «Для молодых ребят то, что мы отстранены – очень большой плюс. Они соревнуются с лидерами и быстрее растут»
33

Елена Вяльбе: «Для молодых ребят то, что мы отстранены – очень большой плюс. Они соревнуются с лидерами и быстрее растут»

Вяльбе: для молодых ребят наше отстранение – это плюс.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о плюсах отстранения от международных стартов.

«Для молодых ребят и для молодых девчонок, еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года, или даже для юниорок и юниоров настоящих, то, что мы отстранены – для них, это, конечно, очень большой плюс.

Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они быстрее растут», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
33 комментария
Очередная ересь от Вяльбе
Читаешь Непряеву и Корыстылева, и от них лишь восторженные слова, что они могут соревноваться и расти на межд. стартах
Это всем понятно
И только баба Лена хвалит свое болото
Что ты, чёрт возьми, такое несёшь??
Как можно такое сказать вообще, ужас. Маразматичка
Война это мир, ну и далее по списку
И чем больше отстранены-тем лучше. Больше никаких стартов, олимпиад, достижений. Все для вас-молодые ребята! Наслаждайтесь дорогие!
Что, мать её она несёт?
Санкции нам только на пользу 2.0
Она старую методичку расчехлила? Вроже же новую версию выпустили
Нда уж, маразм крепчал, как можно на уверенном глазу заявлять, что отстранение от международных стартов может являться плюсом, особенно для молодых
А когда вырастут и сами станут лидерами, уже к ним будут тянуться перспективные юниоры. Ляпота))
Рекомендуем