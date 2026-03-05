Елена Вяльбе: «Для молодых ребят то, что мы отстранены – очень большой плюс. Они соревнуются с лидерами и быстрее растут»
Вяльбе: для молодых ребят наше отстранение – это плюс.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о плюсах отстранения от международных стартов.
«Для молодых ребят и для молодых девчонок, еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года, или даже для юниорок и юниоров настоящих, то, что мы отстранены – для них, это, конечно, очень большой плюс.
Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они быстрее растут», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
Читаешь Непряеву и Корыстылева, и от них лишь восторженные слова, что они могут соревноваться и расти на межд. стартах
Это всем понятно
И только баба Лена хвалит свое болото