Елена Вяльбе: «Для молодых ребят то, что мы отстранены – очень большой плюс. Они соревнуются с лидерами и быстрее растут»

Вяльбе: для молодых ребят наше отстранение – это плюс.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе рассказала о плюсах отстранения от международных стартов.

«Для молодых ребят и для молодых девчонок, еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года, или даже для юниорок и юниоров настоящих, то, что мы отстранены – для них, это, конечно, очень большой плюс.

Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они быстрее растут», – сказала Вяльбе.