Вяльбе о победах Клэбо на Олимпиаде-2026: «Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали?»

Вяльбе о Клэбо: как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто забрал медали?.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе усомнилась в том, что норвежцы на Олимпиаде-2026 в Италии бежали на лыжах без фтора.

Норвежцы заняли весь пьедестал в марафоне: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Нюэнгет завоевал серебро, Эмиль Иверсен взял бронзу.

«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем... Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым меряют, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» – сказала Вяльбе.

Также она заявила, что мир лыжных гонок многое потерял из-за недопуска россиян на международные старты.

«100% потерял. И из-за этого, собственно говоря, даже в Норвегии лыжи опустились. Я имею в виду телевизионные показы, которые не набирают того количества зрителей, которые не приходят уже на соревнования. Это все говорит о том, что убийство спорта всегда происходит, когда есть только доминанта одной единственной страны на протяжении долгого времени», – отметила глава ФЛГР .

Также Вяльбе прокомментировала слова Клэбо о том, что на этих Играх он взял реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен абсолютно однозначно. Он имеет право говорить все, что угодно. Точно так же, как Саша [Большунов ] для меня величайший и уникальный спортсмен, и тоже имеет право говорить то, что он считает. Но они не были здесь в едином поединке, поэтому это все пустой звон», – подчеркнула Вяльбе.