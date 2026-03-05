Вяльбе о победах Клэбо на Олимпиаде-2026: «Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали?»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе усомнилась в том, что норвежцы на Олимпиаде-2026 в Италии бежали на лыжах без фтора.
Норвежцы заняли весь пьедестал в марафоне: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Нюэнгет завоевал серебро, Эмиль Иверсен взял бронзу.
«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем... Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым меряют, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» – сказала Вяльбе.
Также она заявила, что мир лыжных гонок многое потерял из-за недопуска россиян на международные старты.
«100% потерял. И из-за этого, собственно говоря, даже в Норвегии лыжи опустились. Я имею в виду телевизионные показы, которые не набирают того количества зрителей, которые не приходят уже на соревнования. Это все говорит о том, что убийство спорта всегда происходит, когда есть только доминанта одной единственной страны на протяжении долгого времени», – отметила глава ФЛГР.
Также Вяльбе прокомментировала слова Клэбо о том, что на этих Играх он взял реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен абсолютно однозначно. Он имеет право говорить все, что угодно. Точно так же, как Саша [Большунов] для меня величайший и уникальный спортсмен, и тоже имеет право говорить то, что он считает. Но они не были здесь в едином поединке, поэтому это все пустой звон», – подчеркнула Вяльбе.
а лет через 10-20 кто знает.
"Здесь много сильных наций, но норвежская команда хочет взять реванш за то, что было в Пекине. "
Всё же он говорил про реванш. У кого реванш то он взял в итоге?
----
У него золотые ботинки есть
Дэли и Смирнов.
Падает но не капитально, максимум 5% от 2025 к 2024. А в целом с 2022 более менее стабильно
В женских видах вполне неплохая конкуренция, женские лыжи смотрят лучше мужских
По отчетам fis круче лыж по просмотрам- горные лыжи ( в разы лучше), прыжки с трамплина.
Хуже лыж - двоеборье, всякие ньюскул виды (хафпайпы, слоупстайлы, бигэйры), могул, скикроссы, параллельные слалом сноуборд и т.д
так что до исключения лыж еще далеко. Когда все остальное исключат, то может и до лыж дойдут
Поэтому , пустите нас гады к себе ! Нас Вершина Теи и Сыктывкар уже в кошмарах снятся.!