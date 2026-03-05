  • Спортс
  • Вяльбе о победах Клэбо на Олимпиаде-2026: «Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали?»
93

Вяльбе о победах Клэбо на Олимпиаде-2026: «Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали?»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе усомнилась в том, что норвежцы на Олимпиаде-2026 в Италии бежали на лыжах без фтора.

Норвежцы заняли весь пьедестал в марафоне: Йоханнес Клэбо победил, Мартин Нюэнгет завоевал серебро, Эмиль Иверсен взял бронзу.

«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем... Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым меряют, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» – сказала Вяльбе.

Также она заявила, что мир лыжных гонок многое потерял из-за недопуска россиян на международные старты.

«100% потерял. И из-за этого, собственно говоря, даже в Норвегии лыжи опустились. Я имею в виду телевизионные показы, которые не набирают того количества зрителей, которые не приходят уже на соревнования. Это все говорит о том, что убийство спорта всегда происходит, когда есть только доминанта одной единственной страны на протяжении долгого времени», – отметила глава ФЛГР.

Также Вяльбе прокомментировала слова Клэбо о том, что на этих Играх он взял реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен абсолютно однозначно. Он имеет право говорить все, что угодно. Точно так же, как Саша [Большунов] для меня величайший и уникальный спортсмен, и тоже имеет право говорить то, что он считает. Но они не были здесь в едином поединке, поэтому это все пустой звон», – подчеркнула Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
Да ему пофиг, есть Россия нет. Он чемпион и всё, скоро все забудут кто у кого что брал, его запомнят феноменом!"!!
Ответ 3xclus1ve
Да ему пофиг, есть Россия нет. Он чемпион и всё, скоро все забудут кто у кого что брал, его запомнят феноменом!"!!
Как Армстронга?
Ответ filippa
Как Армстронга?
Как Погачара.
а лет через 10-20 кто знает.
Клебо брал не реванш, а 6 золотых медалей...
Ответ Data Architector
Клебо брал не реванш, а 6 золотых медалей...
Он же сам так сказал. Что я хотел взять реванш за Пекин.
Ответ Data Architector
Клебо брал не реванш, а 6 золотых медалей...
Дадим слово Клэбо:
"Здесь много сильных наций, но норвежская команда хочет взять реванш за то, что было в Пекине. "

Всё же он говорил про реванш. У кого реванш то он взял в итоге?
Вяльбе конечно смешно пытается уличить других на наличие фтора, которые уже ни один год успешно выступают без него. Популярность лыж в Норвегии, дамочке надо глянуть на ЧМ в Тронхейме, полный аншлаг на трибунах и по всей трассе в лесных массивах. Ну и про величайшего тоже наброс конечно, как будто до Клэбо и Большунова не было лыж, вот серьезно здесь есть люди которые считают и могут аргументированно пояснить чем Санька лучше Дэли или Колоньи?
Ответ SkiSiber
Вяльбе конечно смешно пытается уличить других на наличие фтора, которые уже ни один год успешно выступают без него. Популярность лыж в Норвегии, дамочке надо глянуть на ЧМ в Тронхейме, полный аншлаг на трибунах и по всей трассе в лесных массивах. Ну и про величайшего тоже наброс конечно, как будто до Клэбо и Большунова не было лыж, вот серьезно здесь есть люди которые считают и могут аргументированно пояснить чем Санька лучше Дэли или Колоньи?
чем Санька лучше Дэли или Колоньи?
----
У него золотые ботинки есть
Ответ SkiSiber
Вяльбе конечно смешно пытается уличить других на наличие фтора, которые уже ни один год успешно выступают без него. Популярность лыж в Норвегии, дамочке надо глянуть на ЧМ в Тронхейме, полный аншлаг на трибунах и по всей трассе в лесных массивах. Ну и про величайшего тоже наброс конечно, как будто до Клэбо и Большунова не было лыж, вот серьезно здесь есть люди которые считают и могут аргументированно пояснить чем Санька лучше Дэли или Колоньи?
Были и Смирнов,Нортуг
Ну, конкретно в этом случае Вяльбе права. Реванш ты берёшь у того, кому проиграл. Если исходить из смысла слова. В Пекине Клэбо Большунову проиграл в большинстве гонок. В Милане Большунова не было. 6 золотых из 6 - это мощь, но это не реванш в прямом смысле этого слова
Ответ Bartez1986
Ну, конкретно в этом случае Вяльбе права. Реванш ты берёшь у того, кому проиграл. Если исходить из смысла слова. В Пекине Клэбо Большунову проиграл в большинстве гонок. В Милане Большунова не было. 6 золотых из 6 - это мощь, но это не реванш в прямом смысле этого слова
Ок Клэбка проиграл 15 Иве в Пекине, здесь взял у него классический марафон классикой. Без шансов для последнего. Вот реванш.
В Норвегии спортсменам ,не дают квартиры за медали , в думу - спортсмены не лезут , не учат остальных какими мессенджерами пользоваться , какие фильмы смотреть ..
Ответ hcmrkxpfg9
В Норвегии спортсменам ,не дают квартиры за медали , в думу - спортсмены не лезут , не учат остальных какими мессенджерами пользоваться , какие фильмы смотреть ..
Так то, их топовые спортсмены становятся очень не бедными людьми. И пропаганда у них тоже не слабая))) Надо всегда рассматривать обе стороны и даже больше, мир многогранен.
Ответ Таня Животова
Так то, их топовые спортсмены становятся очень не бедными людьми. И пропаганда у них тоже не слабая))) Надо всегда рассматривать обе стороны и даже больше, мир многогранен.
В отличии от нас, им есть что пропагандировать
Клёбо прям сильно прибавил в выносливости. Причём триггером стало на знаменательное столкновение с Большуновым на марафоне ЧМ, а проигрыш Голбергу 2 года спустя. Тут уже не было никаких оправданий. Именно после него он что-то изменил в подготовке и стал феноменально выносливым и не проиграл уже ни одной зарубы на финише.
Ответ squarefly
Клёбо прям сильно прибавил в выносливости. Причём триггером стало на знаменательное столкновение с Большуновым на марафоне ЧМ, а проигрыш Голбергу 2 года спустя. Тут уже не было никаких оправданий. Именно после него он что-то изменил в подготовке и стал феноменально выносливым и не проиграл уже ни одной зарубы на финише.
Вооот. Эти массстарты дело прям интересное, но есть нюансы. Оазделка люди бегут на всю мощь... было юы конечно интересно посмотреть на клебо в тех условиях. Когда бегал
Дэли и Смирнов.
Клэбо как и всему остальному спортивному миру тьфу и растереть на это нытье из России.
Ответ Misha Patton
Клэбо как и всему остальному спортивному миру тьфу и растереть на это нытье из России.
на самом деле лыжи куда больше потеряли от отсутствия конкуренции. они итак скоро станут нишевым спортом и могут вообще быть исключены из ОИ, если и дальше рейтинги будут падать, а спонсоры - уходить.
Ответ squarefly
на самом деле лыжи куда больше потеряли от отсутствия конкуренции. они итак скоро станут нишевым спортом и могут вообще быть исключены из ОИ, если и дальше рейтинги будут падать, а спонсоры - уходить.
Нескоро они станут нишевым видом. . Вы не владеете информацией.
Падает но не капитально, максимум 5% от 2025 к 2024. А в целом с 2022 более менее стабильно
В женских видах вполне неплохая конкуренция, женские лыжи смотрят лучше мужских
По отчетам fis круче лыж по просмотрам- горные лыжи ( в разы лучше), прыжки с трамплина.
Хуже лыж - двоеборье, всякие ньюскул виды (хафпайпы, слоупстайлы, бигэйры), могул, скикроссы, параллельные слалом сноуборд и т.д
так что до исключения лыж еще далеко. Когда все остальное исключат, то может и до лыж дойдут
Интересно, а почему она и ей подобные не накидывают о "фторе" шведок. Команду фас не дали? Или че
Реванш в голове у Вяльбе , Клебо - просто кайфовал от Олимпиады , от гонок на лыжне .
Ответ hcmrkxpfg9
Реванш в голове у Вяльбе , Клебо - просто кайфовал от Олимпиады , от гонок на лыжне .
а что ему не кайфовать? конкурентов убрали, бабло сыпется, дистанции по любому капризу меняются, медальки позвякивают. конечно, кайф. только мерзко это и лицемерно. как раз по-новежски
Ответ Добрый_Ээх
а что ему не кайфовать? конкурентов убрали, бабло сыпется, дистанции по любому капризу меняются, медальки позвякивают. конечно, кайф. только мерзко это и лицемерно. как раз по-новежски
А ныть и обсирать это как раз по русски))
Смысл понятен : Без Вяльбе , Большунова и Степановой - лыж в мире нет или они очень неполноценные .....
Поэтому , пустите нас гады к себе ! Нас Вершина Теи и Сыктывкар уже в кошмарах снятся.!
Рекомендуем