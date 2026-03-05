  • Спортс
  • Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»
43

Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году.

99% мы бегаем полностью на натуральном снеге. А там как раз все наоборот. У них практически уже нигде в Европе нет снега, они все бегают на искусственном снеге, а он, априори, конечно, гораздо быстрее», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
43 комментария
Вот это я понимаю, поддержала ребят. Какие светлые и заботливые у нас руководители
Ответ ivaaa
Вот это я понимаю, поддержала ребят. Какие светлые и заботливые у нас руководители
А как надо было сказать? Надеялась и верила не смотря ни на что?
Ответ ivaaa
Вот это я понимаю, поддержала ребят. Какие светлые и заботливые у нас руководители
А сказала бы, что верила, что будут медали, ты бы написал, что она ура патриот и не дружит с головой. Таким, как ты, всегда все не так.
Увыыы да, но будучи в ее должности, нельзя так высказываться….
Ответ efim88888
Увыыы да, но будучи в ее должности, нельзя так высказываться….
Почему? Справедливости ради она всегда говорила то что думала. И часто это многим спортсменам не нравилось.
Ответ efim88888
Увыыы да, но будучи в ее должности, нельзя так высказываться….
Можно и нужно, что особо в облаках не летали.
Диванное стадо накинулось на Олимпийскую чемпионку и отличного руководителя федерации, у которой десяток олимпийских чемпионов выросло... Вяльбе права... откуда взяться медалям у дебютантов, при отсутствии международного опыта, нормального сервиса лыж без фтора...? Опыт получили хороший, это да.
Ответ eraser2
Диванное стадо накинулось на Олимпийскую чемпионку и отличного руководителя федерации, у которой десяток олимпийских чемпионов выросло... Вяльбе права... откуда взяться медалям у дебютантов, при отсутствии международного опыта, нормального сервиса лыж без фтора...? Опыт получили хороший, это да.
А почему нет нормального сервиса лыж без фтора? Вопросик к Вяльбе, почему внутренние правила, не запрещающие фтор, разошлись с международными.
Ответ Oleg65
А почему нет нормального сервиса лыж без фтора? Вопросик к Вяльбе, почему внутренние правила, не запрещающие фтор, разошлись с международными.
А чем бы это помогло? Запретили бы фтор.На нашем снегу скорость бы еще упала. Сервисеры смогли бы,конечно подобрать варианты смазок без фтора ,но опять же к нашему,совсем другому снегу.Все равно им пришлось бы также подбирать мази на КМ,а вот спортсменам тяжелее было бы к скоростям КМ адаптироваться
А если бы Деложа дисквалифицировали, как бы она запела ?
Ответ Грюденфельдер
А если бы Деложа дисквалифицировали, как бы она запела ?
Даже без дисквалификации Франции Савелий мог брать медаль. Да и в марафоне если бы не лыжи, то вполне мог бронзу взять.
Ответ Грюденфельдер
А если бы Деложа дисквалифицировали, как бы она запела ?
Даже без дисквалификации Франции Савелий мог брать медаль. Да и в марафоне если бы не лыжи, то вполне мог бронзу взять.
Все по делу! И Коростелев и Непряева не сильнейшие в сборной, что от них можно было ожидать. По мне и такое выступление можно считать для обоих спортсменов успехом.
14 января, 17:11
Елена Вяльбе: «У Коростелева и Непряевой все хорошо, готовятся к Олимпиаде. Ждем от них медалей»
Не хотела обидеть, но обижу
Ну ладно обычные люди , которые не сильно разбираются и которым просто вкладывают "нужные мысли" в голову но как глава федерации может такое нести ? То есть у Корестелева не было шансов на медаль и она не верила в неё, несмотря на то , что Корестелев ПОБЕЖДАЛ Большунова на регулярной основе .
Но вот если бы допустили Большунова , то он бы штамповал победы на Олимпиаде .
Интересная аналитика
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Ну ладно обычные люди , которые не сильно разбираются и которым просто вкладывают "нужные мысли" в голову но как глава федерации может такое нести ? То есть у Корестелева не было шансов на медаль и она не верила в неё, несмотря на то , что Корестелев ПОБЕЖДАЛ Большунова на регулярной основе . Но вот если бы допустили Большунова , то он бы штамповал победы на Олимпиаде . Интересная аналитика
Необычный аналитег,есть профиль спортсмена который склдывается из множества качеств в частности скорости,силы,быстроты,выносливости.Все эти факторы Большунова в хорошей форме известны(олимпиада 2022,20 побед подряд в сезоне 23-24).Коростелеву 22 года,это самое начало развития выносливости(люди в этом возрасте не могут быть такие же выносливыми как в 28 лет при прочих равных условиях).Быстрота и скорость у него посредственные(привет квалам спринта и полуфиналам ЧР).Это что касается фундаментальных профилей ,которые не меняются сегодня-завтра.Теперь к форме.Кто смотрит лыжи не первый год прекрасно знает,что Большунов ,особенно в последние годы,абсолютно "пустой" в начале сезона.Это было всегда,но в последние годы особенно четко прослеживается,видимо из-за возраста.У Коростелева нет ярких взлетов и падений.Он вприниципе ровно выступает по сезону.По крайней мере в очном сравнении дисперсия формы у Большунова между началом сезона и его лучшей формой условно 1,а у Коростелева -0,5.Барселона может проиграть Осасуне,когда она на дне,но это же не значит,что Осасуна лучше БАрселоны?А учитывая характер ,опыт и мотивацию в случае допуска к ОИ Большунова,сомневаться что он бы подготовился к максимально идеальной своей форме не приходится.Да и подтверждение этому нынешний ЧР.Победа в спринте в 30 лет(спринт это самый первый компонент который проседает с возрастом) лишь подтверждает все вышеперечисленное.
Выгирал бы Большунов 6 из 6 на ОИ?Нет ,конечно.Выиграл бы хоть одно золото?Не факт,но медали брал бы 100(в скиатлоне и марафоне уж точно)
Ответ Александр Охотко
Необычный аналитег,есть профиль спортсмена который склдывается из множества качеств в частности скорости,силы,быстроты,выносливости.Все эти факторы Большунова в хорошей форме известны(олимпиада 2022,20 побед подряд в сезоне 23-24).Коростелеву 22 года,это самое начало развития выносливости(люди в этом возрасте не могут быть такие же выносливыми как в 28 лет при прочих равных условиях).Быстрота и скорость у него посредственные(привет квалам спринта и полуфиналам ЧР).Это что касается фундаментальных профилей ,которые не меняются сегодня-завтра.Теперь к форме.Кто смотрит лыжи не первый год прекрасно знает,что Большунов ,особенно в последние годы,абсолютно "пустой" в начале сезона.Это было всегда,но в последние годы особенно четко прослеживается,видимо из-за возраста.У Коростелева нет ярких взлетов и падений.Он вприниципе ровно выступает по сезону.По крайней мере в очном сравнении дисперсия формы у Большунова между началом сезона и его лучшей формой условно 1,а у Коростелева -0,5.Барселона может проиграть Осасуне,когда она на дне,но это же не значит,что Осасуна лучше БАрселоны?А учитывая характер ,опыт и мотивацию в случае допуска к ОИ Большунова,сомневаться что он бы подготовился к максимально идеальной своей форме не приходится.Да и подтверждение этому нынешний ЧР.Победа в спринте в 30 лет(спринт это самый первый компонент который проседает с возрастом) лишь подтверждает все вышеперечисленное. Выгирал бы Большунов 6 из 6 на ОИ?Нет ,конечно.Выиграл бы хоть одно золото?Не факт,но медали брал бы 100(в скиатлоне и марафоне уж точно)
Спасибо. Качественный и профессиональный расклад. Как бы это не нравилось " шапкозакидаям" 👍🏻
А я верил ! В своих ребят надо верить ! Шведки в женской эстафете были практически решённые победительницы - а золото взяла Норвегия ... Вяльбе по сути своей эгоистичная натура - любит и верит только в себя
С таким другом и врагов не надо
