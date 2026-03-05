Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»
Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: не верила, что у нас будут медали.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году.
99% мы бегаем полностью на натуральном снеге. А там как раз все наоборот. У них практически уже нигде в Европе нет снега, они все бегают на искусственном снеге, а он, априори, конечно, гораздо быстрее», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Вести
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Елена Вяльбе: «У Коростелева и Непряевой все хорошо, готовятся к Олимпиаде. Ждем от них медалей»
Но вот если бы допустили Большунова , то он бы штамповал победы на Олимпиаде .
Интересная аналитика
Выгирал бы Большунов 6 из 6 на ОИ?Нет ,конечно.Выиграл бы хоть одно золото?Не факт,но медали брал бы 100(в скиатлоне и марафоне уж точно)