Вик Уайлд: «Не получал предложений о работе в России. Я тренер, помогаю китайским сноубордистам»
Сноубордист Уайлд: не получал предложений о работе в России.
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд рассказал, что сейчас тренирует китайских сноубордистов.
Уайлд живет в России и представляет РФ на соревнованиях с 2012 года.
«Нет, я не получал предложений о работе в России, я немного работал в Китае, это было довольно-таки здорово. Я сейчас работаю над своим брендом сноубордов, сейчас я сконцентрирован на этом. Помогаю китайским спортсменам? Да, я тренер», – сказал сноубордист.
«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Завис, как аленький цветочек в проруби.
Саня Мостовой 30 лет получить не может такое предложение))
Вик: хочу денег на политику пофиг
