Вик Уайлд: «Не получал предложений о работе в России. Я тренер, помогаю китайским сноубордистам»

Сноубордист Уайлд: не получал предложений о работе в России.

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд рассказал, что сейчас тренирует китайских сноубордистов.

Уайлд живет в России и представляет РФ на соревнованиях с 2012 года.

«Нет, я не получал предложений о работе в России, я немного работал в Китае, это было довольно-таки здорово. Я сейчас работаю над своим брендом сноубордов, сейчас я сконцентрирован на этом. Помогаю китайским спортсменам? Да, я тренер», – сказал сноубордист.

