  • Светлана Журова: «Чтобы США отстранили, на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собрались кучкой и навалились»
75

Журова: США в спорте никто не отстранит, заветы де Кубертена забыты.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международные федерации не будут отстранять американских спортсменов от соревнований.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

«Никого не отстраняют и не отстранят, заветы де Кубертена забыты. Тогда Украина всех сагитировала. А сейчас никто бойкотировать ничего не будет. Но сейчас лучше сделать подход, чтобы российских спортсменов не отстраняли и, наоборот, сняли все санкции.

Причем тут вообще были наши? Де Кубертен хотел другого. И все превратилось в то, во что превратилось. Спортсменов совершенно нельзя наказывать. А история с перемириями – это только пафосный документ», – цитирует Журову ТАСС.

«МОК нужно вернуть наших спортсменов, а не отстранять американцев. Считаю, все санкции, связанные с военными конфликтами, должны быть вынесены только в ООН. А МОК создан для продвижения спорта, поэтому непонятно, почему он занимается политикой. На нас МОК оторвался по полной, хотя это была манипуляция мировой политической элиты.

Но они же понимали, что открывают ящик Пандоры и будут другие конфликты с другими странами. В МОК всегда говорили, что это разные вещи. Ладно бы это была разовая ситуация, но за эти месяцы это не первая агрессивная позиция и Израиля, и Америки, но этим должны заниматься военные и дипломаты. Нельзя ни отбирать соревнования, ни отстранять спортсменов, в том числе и наших.

В этих обстоятельствах наших должны вернуть. Чтобы отстранить США, то на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собирались кучкой и наваливались, а вот на Америку много стран жаловаться не будет. Спортсмены здесь ни при чем, поэтому не хотелось бы, чтобы на американских спортсменов болельщики проявляли агрессию», – приводит слова Журовой Sport24. 

Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Пьер де Кубертен
отстранение и возвращение России
Политика
ООН
logoСветлана Журова
logoМОК
75 комментариев
А где же «мировое большинство»? Глобальный Юг? Новые центры многополярного мира? Почему они до сих пор не жалуются?🤦‍♂️
Ответ Боевой Бурят Путина
А где же «мировое большинство»? Глобальный Юг? Новые центры многополярного мира? Почему они до сих пор не жалуются?🤦‍♂️
бгггг )))
Ответ Боевой Бурят Путина
А где же «мировое большинство»? Глобальный Юг? Новые центры многополярного мира? Почему они до сих пор не жалуются?🤦‍♂️
Лавров заявил, что Россия не является сторонницей методов, которые подрывают международно-экономические отношения, поэтому не будет вводить санкции против Вашингтона из-за ударов по Ирану
Так соберитесь кучкой и навалитесь! Вяльбе в качестве тарана можно использовать. Давай Света! По центрам принятия решений!
Ответ Алексaндр Молодкин
Так соберитесь кучкой и навалитесь! Вяльбе в качестве тарана можно использовать. Давай Света! По центрам принятия решений!
Вяльбе надо просто сбросить на Лондон.
Ей понравится.
Ответ Алексaндр Молодкин
Так соберитесь кучкой и навалитесь! Вяльбе в качестве тарана можно использовать. Давай Света! По центрам принятия решений!
А у меня такое мнение, может и сильно разнящееся с Губерниевым и Журовой, что от Вяльбе толку больше было бы в Госдуме. Она бы шороху навела.
Ненадолго, это понятно, но всё таки)
Так пожалуйтесь. Полно же дипломатов, многие страны в мире США не любят.
Но никаких жалоб от России не будет. Слишком уж сладкий соблазн, вопросики с Трампом "порешать".
Ответ Nemiga01
Так пожалуйтесь. Полно же дипломатов, многие страны в мире США не любят. Но никаких жалоб от России не будет. Слишком уж сладкий соблазн, вопросики с Трампом "порешать".
Жалоб не будет, потому что это ни к чему не приведет. Ни к чему не приведет = публичное фиаско = слабость российской дипломатии. Поэтому проще делать вид, что "мы и не надеялись на этих лицемеров".
Ответ заблокированному пользователю
Жалоб не будет, потому что это ни к чему не приведет. Ни к чему не приведет = публичное фиаско = слабость российской дипломатии. Поэтому проще делать вид, что "мы и не надеялись на этих лицемеров".
Сейчас то дипломатия на подъёме, вон какой авторитет. Россия помнится рвалась года 3-4 назад на роль "лидера глобального Юга", вот твой шанс показать своё дипломатическое лидерство, и где оно?
А секрет в том, во взаимопонимании. Мы в своей зоне влияния делаем что хотим, вы в своей делаете что хотите. Друг к другу не лезем. Зачем омрачать такое взаимопонимание из-за какого то Ирана?
Где то есть кучка чтобы пожаловаться на Журову?
Чиновники других стран в МОК ездили работать, а наши шампанского по пить, всё должности прос.....Да и сейчас ездят по тусоваться, а не вопросы решать.
так навалите кучку тоже)
Отнявши голову, по волосам не плачут. Надоел этот вселенский плач Ярославны-отстранили -не отстранили «несчастных» спортсменов. Из мировой державы сделали страну третьего мира за несколько десятков лет, а все по медалькам плачем…как папуасы по бусам.
Ответ olgakamchatka1903
Отнявши голову, по волосам не плачут. Надоел этот вселенский плач Ярославны-отстранили -не отстранили «несчастных» спортсменов. Из мировой державы сделали страну третьего мира за несколько десятков лет, а все по медалькам плачем…как папуасы по бусам.
Солидарен!!! Папуасы и есть: меняем природные ресурсы страны на американские рубли, которые потратим в недружественных странах....А потом хоть потоп...
Ответ olgakamchatka1903
Отнявши голову, по волосам не плачут. Надоел этот вселенский плач Ярославны-отстранили -не отстранили «несчастных» спортсменов. Из мировой державы сделали страну третьего мира за несколько десятков лет, а все по медалькам плачем…как папуасы по бусам.
Да, проблема в этом. Нам пора посмотреть в зеркало
Света,так пожалуйся. Если кормчий тебе разрешит
Ну так пожалуйтесь, есть же страны которые поддержат. Или так и будете возмущаться
Ответ Барабашко
Ну так пожалуйтесь, есть же страны которые поддержат. Или так и будете возмущаться
Нас поддерживает только Северная Корея и ещё несколько стран максимум
проблема в кучке 😬
Рекомендуем