Светлана Журова: «Чтобы США отстранили, на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собрались кучкой и навалились»

Журова: США в спорте никто не отстранит, заветы де Кубертена забыты.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международные федерации не будут отстранять американских спортсменов от соревнований.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

«Никого не отстраняют и не отстранят, заветы де Кубертена забыты. Тогда Украина всех сагитировала. А сейчас никто бойкотировать ничего не будет. Но сейчас лучше сделать подход, чтобы российских спортсменов не отстраняли и, наоборот, сняли все санкции.

Причем тут вообще были наши? Де Кубертен хотел другого. И все превратилось в то, во что превратилось. Спортсменов совершенно нельзя наказывать. А история с перемириями – это только пафосный документ», – цитирует Журову ТАСС.

«МОК нужно вернуть наших спортсменов, а не отстранять американцев. Считаю, все санкции, связанные с военными конфликтами, должны быть вынесены только в ООН . А МОК создан для продвижения спорта, поэтому непонятно, почему он занимается политикой. На нас МОК оторвался по полной, хотя это была манипуляция мировой политической элиты.

Но они же понимали, что открывают ящик Пандоры и будут другие конфликты с другими странами. В МОК всегда говорили, что это разные вещи. Ладно бы это была разовая ситуация, но за эти месяцы это не первая агрессивная позиция и Израиля, и Америки, но этим должны заниматься военные и дипломаты. Нельзя ни отбирать соревнования, ни отстранять спортсменов, в том числе и наших.

В этих обстоятельствах наших должны вернуть. Чтобы отстранить США, то на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собирались кучкой и наваливались, а вот на Америку много стран жаловаться не будет. Спортсмены здесь ни при чем, поэтому не хотелось бы, чтобы на американских спортсменов болельщики проявляли агрессию», – приводит слова Журовой Sport24.

Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?