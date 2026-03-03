Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что российских лыжников не допускают к международным турнирам даже в нейтральном статусе.
На данный момент в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из россиян участвуют только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«Я против того, чтобы кого‑то отстранять. Политики занимаются своими действиями. Я знаю, что на сессии МОК президент международной федерации тогда уже заострял на этом внимание. Он подчеркивал про Израиль, говорил про Америку и Венесуэлу. Нам это не помогло. Комиссия решала свои вопросы.
У меня есть подозрение, что МОК дал указание международным федерациям – к Олимпийским играм отбирать 1+1 (один мужчина и одна женщина). Мы видели это во всех видах спорта.
Нам никто не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном, потому что, якобы, нарушения антидопинговых правил. Но могу сказать, что мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации (Йоханом Элиашем). Надеемся, что произойдут новые движения, и мы увидим какие‑то реальные критерии.
Год назад мы получили новые списки того, кто будет в международном пуле по тестированию допинга. Там было много спортсменов, которые уже, наверное, только марафоны бегают. Мы попросили оставить только молодых ребят.
Но нам сказали: «Нет, ничего страшного. Все в порядке. РУСАДА не делает пробы, не вскрывает в России». А сейчас выясняется, что это нарушение антидопинговых правил», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
"Я подозреваю".
Не надо подозревать, Елена. Надо работать.
Подсказываю, от Беларуси на КМ участвовало 2 лыжницы, а на Игры поехала одна.
Более того, на Играх в лыжной акробатике участвовали 3 беларуски (3+0).
Это все таже FIS, напоминаю бывшему члену совета FIS. :)
Поэтому эти подозрения - чушь собачья. Квоты для индивидуальных атлетов в лыжных гонках (чьи страны не показывают соответствующий рейтинг) прописаны давным давно. МОК не планировал никого специально ограничивать, все эти допуски работают много лет в приблизительно таком виде.
По антидопинговым правилам вам "сказали". Кто сказал? Бабка на скамейке? Есть какое-то письмо, пресс-релиз, официальный источник?
Опять какой-то набор фраз из "нас обижают" без конкретики.
Бестолочам и любителям похныкать "нас опять обижают" такое зайдет. Думающие и знающие только улыбнутся этому потоку абстрактного нытья.
И проблема здесь не в доказательствах. Проблема, что предъявить их некому. ОТСУТСТВУЕТ третья независимая сторона, которая могла бы выступить арбитром.
Было б желание - быстренько все оформят
Проблема в том что нет ПОЛИТИЧЕСКОГО решение, а точнее наоборот - принято политическое решение Россию всячески "наказать" используя "мировые" спортивные структуры, которые по факту не являются мировыми, а являются и всегда являлись "западными". И все что эти структуры счас пытаются проблееть, не более чем попытка прикрыться "фиговым листочком".
Да, здесь вина и наших спортивных структур. Пытаются влезть туда, где их НЕ ЖДУТ. Хоть тушкой, хоть чучелком. Вот счас некоторые наши спортсменчики и оказались "чучелками" на ОИ-26.
"Если при выборе между позором и войной ты выбрал позор, то получишь И позор, И войну."