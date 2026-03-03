Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»

Вяльбе: продолжаем контакты с FIS по поводу допуска лыжников.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что российских лыжников не допускают к международным турнирам даже в нейтральном статусе.

На данный момент в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ) из россиян участвуют только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Я против того, чтобы кого‑то отстранять. Политики занимаются своими действиями. Я знаю, что на сессии МОК президент международной федерации тогда уже заострял на этом внимание. Он подчеркивал про Израиль, говорил про Америку и Венесуэлу. Нам это не помогло. Комиссия решала свои вопросы.

У меня есть подозрение, что МОК дал указание международным федерациям – к Олимпийским играм отбирать 1+1 (один мужчина и одна женщина). Мы видели это во всех видах спорта.

Нам никто не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном, потому что, якобы, нарушения антидопинговых правил. Но могу сказать, что мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации (Йоханом Элиашем). Надеемся, что произойдут новые движения, и мы увидим какие‑то реальные критерии.

Год назад мы получили новые списки того, кто будет в международном пуле по тестированию допинга. Там было много спортсменов, которые уже, наверное, только марафоны бегают. Мы попросили оставить только молодых ребят.

Но нам сказали: «Нет, ничего страшного. Все в порядке. РУСАДА не делает пробы, не вскрывает в России». А сейчас выясняется, что это нарушение антидопинговых правил», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

