Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»

Вяльбе: продолжаем контакты с FIS по поводу допуска лыжников.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что российских лыжников не допускают к международным турнирам даже в нейтральном статусе.

На данный момент в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) из россиян участвуют только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. 

«Я против того, чтобы кого‑то отстранять. Политики занимаются своими действиями. Я знаю, что на сессии МОК президент международной федерации тогда уже заострял на этом внимание. Он подчеркивал про Израиль, говорил про Америку и Венесуэлу. Нам это не помогло. Комиссия решала свои вопросы.

У меня есть подозрение, что МОК дал указание международным федерациям – к Олимпийским играм отбирать 1+1 (один мужчина и одна женщина). Мы видели это во всех видах спорта.

Нам никто не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном, потому что, якобы, нарушения антидопинговых правил. Но могу сказать, что мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации (Йоханом Элиашем). Надеемся, что произойдут новые движения, и мы увидим какие‑то реальные критерии.

Год назад мы получили новые списки того, кто будет в международном пуле по тестированию допинга. Там было много спортсменов, которые уже, наверное, только марафоны бегают. Мы попросили оставить только молодых ребят.

Но нам сказали: «Нет, ничего страшного. Все в порядке. РУСАДА не делает пробы, не вскрывает в России». А сейчас выясняется, что это нарушение антидопинговых правил», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

«В Европе часто говорят в лицо приятные вещи, а за спиной – не очень». Маркус Крамер скучает по России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
обращаться нужно в CAS, а не вести переговоры со всякими, пусть там отвечают за свои действия.
1+1 не канает, конькобежек было двое
Ответ OlegLawyer
1+1 не канает, конькобежек было двое
А двое это разве не 1+1 ?
Ответ Татьяна Моисеева
А двое это разве не 1+1 ?
1+1 - это мужчина и женщина вообще в данном виде спорта. Комментатор же говорит, что конькобежЕК было 2, а не 1
Смешные аргументы от руководителя федерации.
"Я подозреваю".
Не надо подозревать, Елена. Надо работать.
Подсказываю, от Беларуси на КМ участвовало 2 лыжницы, а на Игры поехала одна.

Более того, на Играх в лыжной акробатике участвовали 3 беларуски (3+0).
Это все таже FIS, напоминаю бывшему члену совета FIS. :)

Поэтому эти подозрения - чушь собачья. Квоты для индивидуальных атлетов в лыжных гонках (чьи страны не показывают соответствующий рейтинг) прописаны давным давно. МОК не планировал никого специально ограничивать, все эти допуски работают много лет в приблизительно таком виде.

По антидопинговым правилам вам "сказали". Кто сказал? Бабка на скамейке? Есть какое-то письмо, пресс-релиз, официальный источник?

Опять какой-то набор фраз из "нас обижают" без конкретики.
Бестолочам и любителям похныкать "нас опять обижают" такое зайдет. Думающие и знающие только улыбнутся этому потоку абстрактного нытья.
Ответ Ludas
Смешные аргументы от руководителя федерации. "Я подозреваю". Не надо подозревать, Елена. Надо работать. Подсказываю, от Беларуси на КМ участвовало 2 лыжницы, а на Игры поехала одна. Более того, на Играх в лыжной акробатике участвовали 3 беларуски (3+0). Это все таже FIS, напоминаю бывшему члену совета FIS. :) Поэтому эти подозрения - чушь собачья. Квоты для индивидуальных атлетов в лыжных гонках (чьи страны не показывают соответствующий рейтинг) прописаны давным давно. МОК не планировал никого специально ограничивать, все эти допуски работают много лет в приблизительно таком виде. По антидопинговым правилам вам "сказали". Кто сказал? Бабка на скамейке? Есть какое-то письмо, пресс-релиз, официальный источник? Опять какой-то набор фраз из "нас обижают" без конкретики. Бестолочам и любителям похныкать "нас опять обижают" такое зайдет. Думающие и знающие только улыбнутся этому потоку абстрактного нытья.
Вообще то это "сказали" это официальная переписка с ФИС.
И проблема здесь не в доказательствах. Проблема, что предъявить их некому. ОТСУТСТВУЕТ третья независимая сторона, которая могла бы выступить арбитром.
Губер воду мутит.
На фоне нарушения олимпийского перемирия США и Израилем пошли новые вводные от международных федераций и мока. Оказывается россиян убрали не из-за такого же нарушения, а из-за допинговых проблем. Соответственно можно не отстранять американцев и израильтян. В общем всегда придумают отмазки почему это другое
Наши лыжники очень чувствительные просто! Они даже в баночку писать стесняются!
1+1 - это один из стандартов МОК, это и есть те самые wild cards, выдаваемые тем, например, кто по не зависящим от них причинам не смог принять участие в отборочных соревнованиях. И не на основные соревнования ОИ, а на так называемый "добор квот". Так что никакого сговора нет, есть обычная практика. Зимние Федерации выполнили решения КАС тогда, когда почти все отборочные соревнования прошли и пул спортсменов на ОИ был заполнен на 95%. Совершенно аналогичная картина будет и на ПИ. 6 человек с wild cards. БОЛЬШЕ НИКТО НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ!
Ответ La Gushka
1+1 - это один из стандартов МОК, это и есть те самые wild cards, выдаваемые тем, например, кто по не зависящим от них причинам не смог принять участие в отборочных соревнованиях. И не на основные соревнования ОИ, а на так называемый "добор квот". Так что никакого сговора нет, есть обычная практика. Зимние Федерации выполнили решения КАС тогда, когда почти все отборочные соревнования прошли и пул спортсменов на ОИ был заполнен на 95%. Совершенно аналогичная картина будет и на ПИ. 6 человек с wild cards. БОЛЬШЕ НИКТО НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ!
Чушь не пиши
Было б желание - быстренько все оформят
Проблема в том что нет ПОЛИТИЧЕСКОГО решение, а точнее наоборот - принято политическое решение Россию всячески "наказать" используя "мировые" спортивные структуры, которые по факту не являются мировыми, а являются и всегда являлись "западными". И все что эти структуры счас пытаются проблееть, не более чем попытка прикрыться "фиговым листочком".
Да, здесь вина и наших спортивных структур. Пытаются влезть туда, где их НЕ ЖДУТ. Хоть тушкой, хоть чучелком. Вот счас некоторые наши спортсменчики и оказались "чучелками" на ОИ-26.
"Если при выборе между позором и войной ты выбрал позор, то получишь И позор, И войну."
