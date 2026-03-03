Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»

Большунов отказался от перехода в сборную другой страны.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему поступали предложения перейти в команду другой страны, но он отказался.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время. Сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», – сказал Большунов.

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой