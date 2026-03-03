  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»
135

Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»

Большунов отказался от перехода в сборную другой страны.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему поступали предложения перейти в команду другой страны, но он отказался. 

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года. 

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время. Сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», – сказал Большунов. 

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Вести
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoлыжные гонки
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть вещи поважнее Олимпиады...
Депутатство?
Ответ Сергей Круг
Есть вещи поважнее Олимпиады... Депутатство?
При желании можно выклянчить все: деньги, славу, власть. Но не Родину. Тем более, такую, как моя.
Россия не вмещается в шляпу, господа нищие, не вмещается!
Ответ Сергей Круг
Есть вещи поважнее Олимпиады... Депутатство?
Чувство дома, родины и тд?
А че потомков крепостных в комментах так корежит? Почему вам так НЕПРИЯТНО, что спортсмен от смены гражданства отказался?
Ответ Мощные ягодицы Азара
А че потомков крепостных в комментах так корежит? Почему вам так НЕПРИЯТНО, что спортсмен от смены гражданства отказался?
потому что прститутки не понимают, как можно не быть прститутками)
Ответ Мощные ягодицы Азара
А че потомков крепостных в комментах так корежит? Почему вам так НЕПРИЯТНО, что спортсмен от смены гражданства отказался?
Потомкам дворян пофиг если честно. Это личные дела и проблемы Большунова
Интересны комментарии бледным шрифтом представителей древнейшей профессии... им не надо ни родины, ни флага... и по себе мерят русских чемпионов...
Ответ eraser2
Интересны комментарии бледным шрифтом представителей древнейшей профессии... им не надо ни родины, ни флага... и по себе мерят русских чемпионов...
Ну а серьёзно, зачем человеку, живущий в постиндустриальном глобализованном мире, какие-то там флаги?
Ответ Иван Балашов
Ну а серьёзно, зачем человеку, живущий в постиндустриальном глобализованном мире, какие-то там флаги?
а всё просто... откажешься от своих флагов, придут чужие.
Александр - Мужик! Наша Гордость. Он нашему спорту очень нужен, у молодёжи стимул подтянуться до его уровня, что они и стараются сделать.
Меня тоже Кира Найтли звала жениться, но я не такой
Ответ derendyaev
Меня тоже Кира Найтли звала жениться, но я не такой
или Натали Портман
Ответ dmitrij.vnukov2017
или Натали Портман
обе
Интересно, люди которые сомневаются в его словах, на чем свои сомнения основывают? На том, что сами с радостью поменяли бы свое гражданство? Ну так в чем проблема то? Переезжаете и меняете.
Ответ Ржевский
Интересно, люди которые сомневаются в его словах, на чем свои сомнения основывают? На том, что сами с радостью поменяли бы свое гражданство? Ну так в чем проблема то? Переезжаете и меняете.
Конечно. Обо всех привыкли по себе судить.
Только вот сами в силу своей никчемности не нужны никому, поэтому и думают, что и один из сильнейших лыжников современности - тоже никому не нужен:)))
Нормальный мужик русский!!!
Ну вот просто красавец и настоящий патриот своей страны! Браво, Александр! 🇷🇺👏🏼
Ответ Валерий Ильинич
Ну вот просто красавец и настоящий патриот своей страны! Браво, Александр! 🇷🇺👏🏼
Почему этот патриот после Лужников не мобилизован все еще. Кстати. Че шляется внутри страны и по Европам, скулялясь на олимпиаду? Почему не отрабатывает свой патриотизм там, где надо?)
За Саню можно только гордиться
Либерал-предателям не понять )
Великому спортсмену Большунову уважение!
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
вчера, 20:57
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
вчера, 20:37
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
вчера, 20:20
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
вчера, 13:07
Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
вчера, 12:53
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
вчера, 12:38
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
вчера, 12:23
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
вчера, 12:15
Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»
вчера, 11:44
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
вчера, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем