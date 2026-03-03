17

Алина Пеклецова завершила выступления на чемпионате России

Пеклецова завершила выступления на чемпионате России.

Тренер Андрей Нутрихин сообщил, что лыжница Алина Пеклецова не выступит в оставшихся гонках на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Спортсменка приняла участие в скиатлоне и классической «разделке» на 10 км. В обеих гонках она завоевала бронзу.

«Алина закончила выступления на чемпионате России в Южно‑Сахалинске. Она будет участвовать во Всероссийской Универсиаде, а затем приедет на финал Кубка России в Кировск. Таков ее план.

В командных гонках у нее просто нет команды, и, кроме того, спринты – не ее коронные гонки. Мы решили, что она будет спокойно готовиться к Универсиаде. Что касается апрельских марафонских стартов в Апатитах и Мончегорске, то мы пока не определились. Участие Алины в них под вопросом», – сказал Нутрихин. 

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 8 марта.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
А марафон? Что за прикол?
Ответ Guillermo
А марафон? Что за прикол?
А кто в 20 лет бегал марафон? Он больше для более старших.
Ответ Alexandr Alexandrov
А кто в 20 лет бегал марафон? Он больше для более старших.
Что ж теперь его избегать?
Максимально жаль..
Универсиада.. Серьёзно? Госпди.. На какую же хрень конкретную тратятся спортсмены.
Снять с конька одну из лучших дистанционщиц на данный момент это так себе.
Какая на фиг Универсиада ? Что за хронический анахронизм в мозгах этих людей.
Комментарий удален пользователем
Ответ Грюденфельдер
Комментарий удален пользователем
Она пока ещё молода, да и ранее никогда не бегала марафоны. А начинать на ЧР не самый лучший вариант, по-моему.
Ответ Alexandr Alexandrov
Она пока ещё молода, да и ранее никогда не бегала марафоны. А начинать на ЧР не самый лучший вариант, по-моему.
А где ещё бегают 50 км ?
Конечно под вопросом.
Тренеру и спортсменке виднее
