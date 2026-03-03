Алина Пеклецова завершила выступления на чемпионате России

Пеклецова завершила выступления на чемпионате России.

Тренер Андрей Нутрихин сообщил, что лыжница Алина Пеклецова не выступит в оставшихся гонках на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Спортсменка приняла участие в скиатлоне и классической «разделке» на 10 км. В обеих гонках она завоевала бронзу.

«Алина закончила выступления на чемпионате России в Южно‑Сахалинске. Она будет участвовать во Всероссийской Универсиаде, а затем приедет на финал Кубка России в Кировск. Таков ее план.

В командных гонках у нее просто нет команды, и, кроме того, спринты – не ее коронные гонки. Мы решили, что она будет спокойно готовиться к Универсиаде. Что касается апрельских марафонских стартов в Апатитах и Мончегорске, то мы пока не определились. Участие Алины в них под вопросом», – сказал Нутрихин.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 8 марта.