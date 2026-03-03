Вяльбе о чемпионате России: «Ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны»

Вяльбе о чемпионате России: чем сложнее условия, тем больше мы равны.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об условиях на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Сегодня в рамках чемпионата прошли командные спринты. Победили Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко (Свердловская область), у мужчин – Владислав Осипов и Сергей Ардашев (вторая команда Татарстана).

«Практически ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны.

Девчонки из Свердловской области выиграли. Наверное, мало кто этого ожидал. Мы поздравляем их. А у мужчин Сергей Ардашев показал, как может финишировать. Браво! Большой молодец. Больше нечего сказать», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».