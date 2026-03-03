Вяльбе о чемпионате России: «Ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны»
Вяльбе о чемпионате России: чем сложнее условия, тем больше мы равны.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об условиях на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Сегодня в рамках чемпионата прошли командные спринты. Победили Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко (Свердловская область), у мужчин – Владислав Осипов и Сергей Ардашев (вторая команда Татарстана).
«Практически ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны.
Девчонки из Свердловской области выиграли. Наверное, мало кто этого ожидал. Мы поздравляем их. А у мужчин Сергей Ардашев показал, как может финишировать. Браво! Большой молодец. Больше нечего сказать», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
18 комментариев
Трасса плоская, конечно, никто не может убегать, ибо негде, это не уровень для профессиональных лыжников, на кубке мира таких простых трасс нет.
Да, тёть Лена, зато отрыв лидеров мы увидели на ОИ и на КМ.
Ну вот что ты этим хотела сказать? Договаривай
Давай лидеров КМ привезём на Чемпионат России. Они несколько лет на наших трассах не ездили. Будет забавно)))
Трасса,конечно,не уровень чемпионата россии, место выбранно максимально неудачно. Пеклецова снялась, это что то. Хотелось бы посмотреть на всех сильнейших
А что делать Пеклецовой? Сидеть и ждать марафона? У нее нет команды (от Вологодской области): в командном спринте не выступить, в эстафете тоже. Практически неделя без гонок выходит.
Надо больше проводить соревнований за Уралом. Там такие же люди живут и они хотят видить разного рода соревнования. Вяльбе этому способствует, а губер это пятая колонна, раскалывающий наше общество.
Сейчас Губер набросит на вентилятор..
