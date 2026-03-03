Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»
Пантрина о том, что обыграла Степанову: я тоже не слабая спортсменка.
Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о победе в коньковом спринте на чемпионате России.
В финале Пантрина на 0,16 секунды опередила олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Третье место заняла Евгения Крупицкая.
– Обыграть Веронику Степанову – это очень круто.
– Это круто. А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я ее обыграла. Ведь я тоже готовилась к чемпионату России, – сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
И десятое место как лучший результат в личных гонках на КМ.
Может, журналисты уже перестанут всех лыжниц сравнивать со Степановой. На самом деле Степанова "одна из...", не более.