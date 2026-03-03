  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»
43

Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»

Пантрина о том, что обыграла Степанову: я тоже не слабая спортсменка.

Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о победе в коньковом спринте на чемпионате России.

В финале Пантрина на 0,16 секунды опередила олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Третье место заняла Евгения Крупицкая. 

– Обыграть Веронику Степанову – это очень круто.

– Это круто. А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я ее обыграла. Ведь я тоже готовилась к чемпионату России, – сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoлыжные гонки
logoВероника Степанова
чемпионат России
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец, все правильно. У Степановой гонор и чсв
Ответ Banditogangsterito
Молодец, все правильно. У Степановой гонор и чсв
И олимпийское золото
Ответ STB
И олимпийское золото
* в эстафете.
И десятое место как лучший результат в личных гонках на КМ.
Отлично сказала. Как будто Степанова это какой-то Клэбо, и её невозможно перегнать.
Все правильно сказала Лиза. Это раз. Во-вторых, постоянные вопросы о соперничестве с Вероникой от журналистов этого канала становятся постоянными. Хотя, сама Степанова либо не даёт интервью, либо говорит не по делу. Пантрина к этому чемпионату действительно готова.
Замечательный ответ, Лиза!
Может, журналисты уже перестанут всех лыжниц сравнивать со Степановой. На самом деле Степанова "одна из...", не более.
Лиза, какая молодец! Отлично готова к этому ЧР! Как сегодня шла мощно, жаль упала...
В Кировске вернутся сильнейшие, тогда и увидим, кто такая Пантрина.
Все правильно сказала, а то видимо кто то закинул бабла за Степанову что кто то ведет ее соцсети и МатчТВ с нее камер не спускает , а Легков рта не закрывает надо ни надо только про нее и несет , интересно сколько ему то отвалили
Все правильно. Более того- и сегодня всех обыграла, не повезло конечно на финише
Немного нескромно от Лизы, я считаю. Так можно было бы сказать, если бы несколько раз у нее выиграла. Но из недавних стартов это единственный раз, когда Лиза впереди, а позади была кучу раз.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
вчера, 20:57
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
вчера, 20:37
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
вчера, 20:20
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
вчера, 13:07
Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
вчера, 12:53
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
вчера, 12:38
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
вчера, 12:23
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
вчера, 12:15
Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»
вчера, 11:44
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
вчера, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем