Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»

Пантрина о том, что обыграла Степанову: я тоже не слабая спортсменка.

Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о победе в коньковом спринте на чемпионате России.

В финале Пантрина на 0,16 секунды опередила олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Третье место заняла Евгения Крупицкая.

– Обыграть Веронику Степанову – это очень круто.

– Это круто. А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я ее обыграла. Ведь я тоже готовилась к чемпионату России, – сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».