Филиппов о премии 730 тысяч рублей от Камчатки: «Хочу купить участок и построить дом. Но пока не буду говорить, в каком месте, а то еще другим оно понравится»
Филиппов рассказал, на что потратит премию от Камчатки за олимпийскую медаль.
Серебряный призер Олимпиады‑2026 в ски‑альпинизме Никита Филиппов рассказал, на что хочет потратить денежную премию от Камчатского края.
Ранее сообщалось, что спортсмен получит от региона 730 тысяч рублей за олимпийскую медаль.
«Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок, – с улыбкой сказал Филиппов.
Олимпиада проходила в Италии с 6 по 22 февраля. Филиппов стал единственным призером среди российских спортсменов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
А за ОИ он что-то от государства получил? Там президентскую пенсию или машину?