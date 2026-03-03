  • Спортс
  • Филиппов о премии 730 тысяч рублей от Камчатки: «Хочу купить участок и построить дом. Но пока не буду говорить, в каком месте, а то еще другим оно понравится»
6

Филиппов рассказал, на что потратит премию от Камчатки за олимпийскую медаль.

Серебряный призер Олимпиады‑2026 в ски‑альпинизме Никита Филиппов рассказал, на что хочет потратить денежную премию от Камчатского края.

Ранее сообщалось, что спортсмен получит от региона 730 тысяч рублей за олимпийскую медаль.

«Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок, – с улыбкой сказал Филиппов. 

Олимпиада проходила в Италии с 6 по 22 февраля. Филиппов стал единственным призером среди российских спортсменов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
logoНикита Филиппов
деньги
6 комментариев
Фраза та хорошая, осталось сделать. Но учитывая ситуацию, то для него это не сложно будет
Максимум на покупку участка хватит
Ответ Pavel PV
Максимум на покупку участка хватит
да ни на что не хватит зачуханный замгубера в месяц получает больше, крохоборы камчатские чиновники поганцы, про их Камчатку сотни лет мир не слышал, а тут весь мир услышал , да они сами ему должны коттедж построить и подарить.
Жмоты. 730 могли бы еще рублей 5 добавить.
А за ОИ он что-то от государства получил? Там президентскую пенсию или машину?
