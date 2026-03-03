Филиппов о премии 730 тысяч рублей от Камчатки: «Хочу купить участок и построить дом. Но пока не буду говорить, в каком месте, а то еще другим оно понравится»

Филиппов рассказал, на что потратит премию от Камчатки за олимпийскую медаль.

Серебряный призер Олимпиады‑2026 в ски‑альпинизме Никита Филиппов рассказал, на что хочет потратить денежную премию от Камчатского края.

Ранее сообщалось, что спортсмен получит от региона 730 тысяч рублей за олимпийскую медаль.

«Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок, – с улыбкой сказал Филиппов.

Олимпиада проходила в Италии с 6 по 22 февраля. Филиппов стал единственным призером среди российских спортсменов.