Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»

Лыжница Крамаренко рассказала, что не верила в свою победу на чемпионате России.

Лыжница Наталья Крамаренко высказалась о победе в командном спринте классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Крамаренко пробежала гонку вместе с Екатериной Евтягиной за сборную Свердловской области. Второе место заняли Ольга Царева и Дарья Канева (Коми), третье – Лидия Горбунова и Вероника Степанова (Татарстан).

«На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем. Уже думала хотя бы в пятерку попасть.

Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!» – сказала Крамаренко.