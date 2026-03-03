  • Спортс
  • Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»
14

Лыжница Крамаренко рассказала, что не верила в свою победу на чемпионате России.

Лыжница Наталья Крамаренко высказалась о победе в командном спринте классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Крамаренко пробежала гонку вместе с  Екатериной Евтягиной за сборную Свердловской области. Второе место заняли Ольга Царева и Дарья Канева (Коми), третье – Лидия Горбунова и Вероника Степанова (Татарстан).

«На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем. Уже думала хотя бы в пятерку попасть.

Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!» – сказала Крамаренко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
Вообще. рад за девочек; и Катя Евтягина выдала свой этап на ура, была в числе лидеров. И Наталья выдала победный финиш, в манере Ардашева. Чемпионки России - какой же приятный бонус для них.
Мои поздравления !
Чемпионка России, победительница этапа кубка России. Уже хороший послужной список!
Посмотрел повторы: скорость и накат были такие, что и без падений соперниц можно было выиграть.
где смотрел повторы?
Наталья молодец! Так нравится она в этом году, болею за неё, оказалось ещё и сестра Маша есть - вообще супер!
Натусик - красотуля.
Да уж -с тетей такого роста (193см) спорить запросто не просто.
Тёте только 22 на днях исполнилось.
Таки знаем - там и сестричка рядом
Тогда так чтобы никого не обидеть. "С лыжницей такого роста спорить запросто непросто."
Сергей Михалков - наше детство)
