Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026.
Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать один из вариантов формы на Паралимпиаде-2026 из-за политического подтекста.
Об этом агентству «Укринформ» рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
«Мы подготовили нашу спортивную – нет, даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. МПК сказал: «Нет, нет, нет – так не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», – сказал Сушкевич.
Позже Сушкевич добавил, что на форме была изображена карта страны, не уточнив, стало ли именно это основной причиной отказа.
Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.
Опубликовал: Ян Мельник
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Дайте карту мира
- А вам за какое число?
А за картой Украины 1900-го года некоторые коллекционеры до сих пор охотятся, готовы любые деньги отдать.
С таким упорством пытаются протащить свои лозунги в спорт, тратят время и деньги на дизайн, пошив формы, при этом прекрасно зная, что им её запретят.
Хотя наверняка это и есть цель.
-------------
Я немножко напомню, в чем был смысл олимпийского перемирия в Древней Греции. на период игр древние греки забывали, что они спартанцы, афиняне, микеняне, критяне и прочее. Они все были ЭЛЛИНЫ. А свои племенные разборки извольте оставить за порогом. В наше время ОЛимпиада это уже не просто про греков, это мировое событие. И обязанность МОК подчеркнуть, что мы все тут ЛЮДИ. а Украина тащит свои племенные проблемы и разборки на это событие. За что им справедливо дают по шее и приводят в чувство.
Если почитать хартию их, Россия ничего не нарушила, зато МОК нарушают свои же принципы, а НОК Украины нарушает конкретно свои обязательства, официально позволяя спортсменам политические жесты на соревнованиях.