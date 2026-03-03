81

Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026

Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026.

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать один из вариантов формы на Паралимпиаде-2026 из-за политического подтекста.

Об этом агентству «Укринформ» рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Мы подготовили нашу спортивную – нет, даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. МПК сказал: «Нет, нет, нет – так не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», – сказал Сушкевич.

Позже Сушкевич добавил, что на форме была изображена карта страны, не уточнив, стало ли именно это основной причиной отказа.

Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

Опубликовал: Ян Мельник
МПК
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная Украины
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Логично, там карта каждый день меняется, к тому моменту, когда сошьют форму, будет уже неактуальна
Ответ artpal
Логично, там карта каждый день меняется, к тому моменту, когда сошьют форму, будет уже неактуальна
Можно просто сделать серым цветом большую часть территорий и все.
Ответ artpal
Логично, там карта каждый день меняется, к тому моменту, когда сошьют форму, будет уже неактуальна
В магазине:
- Дайте карту мира
- А вам за какое число?
Вся жизнь сводится к провокациям и попрошайничеству
Ответ Аль Шинник
Вся жизнь сводится к провокациям и попрошайничеству
Комментарий скрыт
Ответ WarriorWarrior911
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ну, логично, как может быть карта у страны, которой не существует?
Ответ Гуго Оберштейн
Ну, логично, как может быть карта у страны, которой не существует?
Да и с чего они захотели на паралимпийцев нанести карту усср. Паралимпийской сборной — паралимпийская карта, усеченная
Ответ Bloom_
Да и с чего они захотели на паралимпийцев нанести карту усср. Паралимпийской сборной — паралимпийская карта, усеченная
это очень жесткая шутка)
Можно уже целиком Украину запретить, и все вздохнут с облегчением
Ответ Alex1893
Можно уже целиком Украину запретить, и все вздохнут с облегчением
Комментарий удален модератором
Ответ Gau
Комментарий удален модератором
Россию сложно запретить. Слишком большой вклад в мировую науку, искусство, историю в конце концов.
А за картой Украины 1900-го года некоторые коллекционеры до сих пор охотятся, готовы любые деньги отдать.
Вот неугомонные)
С таким упорством пытаются протащить свои лозунги в спорт, тратят время и деньги на дизайн, пошив формы, при этом прекрасно зная, что им её запретят.
Хотя наверняка это и есть цель.
Ответ Ильдар М
Вот неугомонные) С таким упорством пытаются протащить свои лозунги в спорт, тратят время и деньги на дизайн, пошив формы, при этом прекрасно зная, что им её запретят. Хотя наверняка это и есть цель.
Зато деньги освоят и еще попросят
Ответ Ильдар М
Вот неугомонные) С таким упорством пытаются протащить свои лозунги в спорт, тратят время и деньги на дизайн, пошив формы, при этом прекрасно зная, что им её запретят. Хотя наверняка это и есть цель.
деньги на пошив провокации ушли куда надо!
Есть сдержанный оптимизм, что олимпийский и паралимпийский комитеты начинают "выздоравливать". Я не жду, что РФ скоро вернут везде и извинятся, но по крайней мере они стали жестко реагировать на политические провокации (шлем, карта на форме) и все эти племенные разборки ( в том числе и нашу)
-------------
Я немножко напомню, в чем был смысл олимпийского перемирия в Древней Греции. на период игр древние греки забывали, что они спартанцы, афиняне, микеняне, критяне и прочее. Они все были ЭЛЛИНЫ. А свои племенные разборки извольте оставить за порогом. В наше время ОЛимпиада это уже не просто про греков, это мировое событие. И обязанность МОК подчеркнуть, что мы все тут ЛЮДИ. а Украина тащит свои племенные проблемы и разборки на это событие. За что им справедливо дают по шее и приводят в чувство.
Ответ Checker77
Есть сдержанный оптимизм, что олимпийский и паралимпийский комитеты начинают "выздоравливать". Я не жду, что РФ скоро вернут везде и извинятся, но по крайней мере они стали жестко реагировать на политические провокации (шлем, карта на форме) и все эти племенные разборки ( в том числе и нашу) ------------- Я немножко напомню, в чем был смысл олимпийского перемирия в Древней Греции. на период игр древние греки забывали, что они спартанцы, афиняне, микеняне, критяне и прочее. Они все были ЭЛЛИНЫ. А свои племенные разборки извольте оставить за порогом. В наше время ОЛимпиада это уже не просто про греков, это мировое событие. И обязанность МОК подчеркнуть, что мы все тут ЛЮДИ. а Украина тащит свои племенные проблемы и разборки на это событие. За что им справедливо дают по шее и приводят в чувство.
Комментарий удален модератором
Ответ BananaZZZ
Комментарий удален модератором
Алло, Тель-Авив...
Как они надоели. Вот вместо того, чтобы на непонятных основаниях остранять сборные огромной страны, лучше бы четко прописали наказния за политические демонстрации. За отказ принимать спортсмена из недружественной страны на соревнование - бан, за политическую демонстрацию на соревнованиях - предупреждение, за повторную - бан. Так это должно работать.
Если почитать хартию их, Россия ничего не нарушила, зато МОК нарушают свои же принципы, а НОК Украины нарушает конкретно свои обязательства, официально позволяя спортсменам политические жесты на соревнованиях.
Ответ Бу!
Как они надоели. Вот вместо того, чтобы на непонятных основаниях остранять сборные огромной страны, лучше бы четко прописали наказния за политические демонстрации. За отказ принимать спортсмена из недружественной страны на соревнование - бан, за политическую демонстрацию на соревнованиях - предупреждение, за повторную - бан. Так это должно работать. Если почитать хартию их, Россия ничего не нарушила, зато МОК нарушают свои же принципы, а НОК Украины нарушает конкретно свои обязательства, официально позволяя спортсменам политические жесты на соревнованиях.
Там от принципов одно название
То с протянутой рукой, то еще с какой то акцией, уже всех достали нытики
разрешили лишь оставить надпись: " 4 O 4 "
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе пора уйти с поста президента ФЛГР и пригласить человека, который реально будет поддерживать лыжников»
вчера, 20:57
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
вчера, 20:37
Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»
вчера, 20:20
Панжинский о серебре Коростелева на молодежном ЧМ: «Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило»
вчера, 13:07
Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
вчера, 12:53
Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»
вчера, 12:38
Серебряный призер Олимпиады-2026 Надин Фендрих завершит карьеру после текущего сезона
вчера, 12:23
🥈 Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Коростелев – 2-й в коньковом масс-старте на 20 км, победил немец Кек, канадец Маккивер – 3-й
вчера, 12:15
Елена Вяльбе: «Мы на связи с FIS. Но, кроме президента Элиаша, нас там никто видеть не хочет»
вчера, 11:44
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
вчера, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем