Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026.

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать один из вариантов формы на Паралимпиаде-2026 из-за политического подтекста.

Об этом агентству «Укринформ» рассказал президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Мы подготовили нашу спортивную – нет, даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. МПК сказал: «Нет, нет, нет – так не пойдет!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», – сказал Сушкевич.

Позже Сушкевич добавил, что на форме была изображена карта страны, не уточнив, стало ли именно это основной причиной отказа.

Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.