  • ❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Осипов и Ардашев выиграли командный спринт классикой, Червоткин и Терентьев – 2-е, Горбунов и Большунов – 3-и
61

Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на лыжном чемпионате России.

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел мужской командный спринт классическим стилем. Победу одержали Владислав Осипов и Сергей Ардашев.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

1. Владислав Осипов – Сергей Ардашев (Татарстан-2) – 24.18,82

2. Алексей Червоткин – Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 0,51

3. Иван Горбунов – Александр Большунов (Татарстан-1) – 0,59

4. Егор Митрошин – Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1) – 2,35

5. Дмитрий Жуль – Данила Карпасюк (Красноярский край-1) – 2,39

6. Владимир Фролов – Сергей Забалуев (Татарстан-3) – 2,41

7. Иван Якимушкин – Евгений Белов (Тюменская область-2) – 3,10

8. Денис Филимонов – Владислав Афанасьев (Татарстан-4) – 3,23

9. Даниил Муралеев – Платон Исламшин (Свердловская область-1) – 3,25

10. Илья Трегубов – Александр Бакуров (Ленинградская область) – 24,93

11. Данил Нелипа – Алексей Распутин (Москва) – 25,95

12. Иван Селезнев – Иван Безматерных (ЯНАО) – 40,14

13. Дмитрий Федотов – Матвей Кетов (ХМАО-Югра-2) – 42,32

14. Андрей Лобода – Сергей Лушников (Свердловская область-2) – 42,83

15. Федор Щукин – Евгений Тарасов (Коми) – 1.13,87

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ардашев на финише - это какой-то супермен! Классно! Мощно! 💪
Красивая победа! 🥇
Ответ Валентина Перцева
Ардашев на финише - это какой-то супермен! Классно! Мощно! 💪 Красивая победа! 🥇
Как по разным покрытиям бежали Парни.
Ответ Валентина Перцева
Ардашев на финише - это какой-то супермен! Классно! Мощно! 💪 Красивая победа! 🥇
Хочется его увидеть на км вместе со всеми нашими, а то норги уже забыли, что в лыжах когда-то была конкуренция.
Ардашев по красоте разобрался. Парню 27 лет , а на международных стартах ещё и не был, ничего не видел, очень жаль. Большунов хоть до 26 лет успел побегать и всё что можно выиграть, а тут парень вообще ничего не видел.
Ответ Маша Шукшина
Ардашев по красоте разобрался. Парню 27 лет , а на международных стартах ещё и не был, ничего не видел, очень жаль. Большунов хоть до 26 лет успел побегать и всё что можно выиграть, а тут парень вообще ничего не видел.
Не был потому что наверное не дотягивал до уровня Червоткина и прочих. Иначе был бы на олимпиаде в пекине
Ответ Маша Шукшина
Ардашев по красоте разобрался. Парню 27 лет , а на международных стартах ещё и не был, ничего не видел, очень жаль. Большунов хоть до 26 лет успел побегать и всё что можно выиграть, а тут парень вообще ничего не видел.
По молодёжи он нормально побегал на международных стартах. Чемпион мира. И на взрослый кубок мира его не раз брали.
Хороший забег. Ардашев конечно монстр. Терентьев и Большунов молодцы
Ардашеву - поздравления, надеюсь, что его допустят до международных соревнований
По тактике разборок на финише Ардашев впечатляет. Возможно тут вмешивается частично Сахалинская погода и неготовность соперников, но чтобы так легко разбираться на короткой финишной прямой нужна моща. У Терентьева и Большунова её недостаточно. Сергей играючи добирает и обходит в створе. И дело тут не в усах.
Ответ дормидонт
По тактике разборок на финише Ардашев впечатляет. Возможно тут вмешивается частично Сахалинская погода и неготовность соперников, но чтобы так легко разбираться на короткой финишной прямой нужна моща. У Терентьева и Большунова её недостаточно. Сергей играючи добирает и обходит в створе. И дело тут не в усах.
И в усах тоже 😁
Ардашев четко разобрался
Александр, конечно, титулованный лыжник, самый из российских. Но все же надо как-то переступить себя что ли ! Да, на фотосессии стоят вшестером, но сразу после гонки пятеро поздравляют друг друга, а Большунов в сторонке. После фотосессии вроде Ардашев мимо него проходит смотрит, а Великий глаза отводит... Так можно доиграться до потери всех партнеров в эстафетах
Ответ Сергей Лепехин
Александр, конечно, титулованный лыжник, самый из российских. Но все же надо как-то переступить себя что ли ! Да, на фотосессии стоят вшестером, но сразу после гонки пятеро поздравляют друг друга, а Большунов в сторонке. После фотосессии вроде Ардашев мимо него проходит смотрит, а Великий глаза отводит... Так можно доиграться до потери всех партнеров в эстафетах
Ничего переступать ему не надо, все болельщики им довольны. Он не должен жить в угоду хейтерам. Сами переступайте куда надо. Ничего не отводил, только вот вы под микроскопом рассматриваете. Для нас главное гонки, соревнования, а не считать сколько кому улыбнулся. Тысячи спортсменов не лыбятся, но притензии только в лыжах и только к Саше. Не завидуйте ему, а живите своей жизнью.
ГОрбуновы на пьедестале, молодцы Лида и Иван!!!
Хорошо, что у мужчин всё решилось в очной, открытой борьбе без всяких падений, спотыканий и подрезаний.
Шикарный финиш. Ардашев очень хорош
