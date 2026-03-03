❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Осипов и Ардашев выиграли командный спринт классикой, Червоткин и Терентьев – 2-е, Горбунов и Большунов – 3-и

Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на лыжном чемпионате России.

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел мужской командный спринт классическим стилем. Победу одержали Владислав Осипов и Сергей Ардашев.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

1. Владислав Осипов – Сергей Ардашев (Татарстан-2) – 24.18,82

2. Алексей Червоткин – Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 0,51

3. Иван Горбунов – Александр Большунов (Татарстан-1) – 0,59

4. Егор Митрошин – Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1) – 2,35

5. Дмитрий Жуль – Данила Карпасюк (Красноярский край-1) – 2,39

6. Владимир Фролов – Сергей Забалуев (Татарстан-3) – 2,41

7. Иван Якимушкин – Евгений Белов (Тюменская область-2) – 3,10

8. Денис Филимонов – Владислав Афанасьев (Татарстан-4) – 3,23

9. Даниил Муралеев – Платон Исламшин (Свердловская область-1) – 3,25

10. Илья Трегубов – Александр Бакуров (Ленинградская область) – 24,93

11. Данил Нелипа – Алексей Распутин (Москва) – 25,95

12. Иван Селезнев – Иван Безматерных (ЯНАО) – 40,14

13. Дмитрий Федотов – Матвей Кетов (ХМАО-Югра-2) – 42,32

14. Андрей Лобода – Сергей Лушников (Свердловская область-2) – 42,83

15. Федор Щукин – Евгений Тарасов (Коми) – 1.13,87

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске