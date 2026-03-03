❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Осипов и Ардашев выиграли командный спринт классикой, Червоткин и Терентьев – 2-е, Горбунов и Большунов – 3-и
3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел мужской командный спринт классическим стилем. Победу одержали Владислав Осипов и Сергей Ардашев.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
1. Владислав Осипов – Сергей Ардашев (Татарстан-2) – 24.18,82
2. Алексей Червоткин – Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 0,51
3. Иван Горбунов – Александр Большунов (Татарстан-1) – 0,59
4. Егор Митрошин – Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1) – 2,35
5. Дмитрий Жуль – Данила Карпасюк (Красноярский край-1) – 2,39
6. Владимир Фролов – Сергей Забалуев (Татарстан-3) – 2,41
7. Иван Якимушкин – Евгений Белов (Тюменская область-2) – 3,10
8. Денис Филимонов – Владислав Афанасьев (Татарстан-4) – 3,23
9. Даниил Муралеев – Платон Исламшин (Свердловская область-1) – 3,25
10. Илья Трегубов – Александр Бакуров (Ленинградская область) – 24,93
11. Данил Нелипа – Алексей Распутин (Москва) – 25,95
12. Иван Селезнев – Иван Безматерных (ЯНАО) – 40,14
13. Дмитрий Федотов – Матвей Кетов (ХМАО-Югра-2) – 42,32
14. Андрей Лобода – Сергей Лушников (Свердловская область-2) – 42,83
15. Федор Щукин – Евгений Тарасов (Коми) – 1.13,87
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
Красивая победа! 🥇