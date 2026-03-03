  • Спортс
57

❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Евтягина и Крамаренко выиграли командный спринт классическим стилем, Царева и Канева – 2-е, Горбунова и Степанова – 3-и

Евтягина и Крамаренко выиграли командный спринт классикой на чемпионате России.

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел женский командный спринт классическим стилем. Победу одержали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

Командный спринт, классический стиль

1. Екатерина Евтягина – Наталья Крамаренко (Свердловская область) – 28.43,29

2. Ольга Царева – Дарья Канева (Коми-1) – 0,92

3. Лидия Горбунова – Вероника Степанова (Татарстан-1) – 1,04

4. Мария Истомина – Алена Баранова (Ленинградская область-1) – 2,03

5. Руслана Дьякова – Ксения Шорохова (Тюменская область-2) – 2,05

6. Анна Мачехина – Анна Королева (Беларусь) – 6,14 

7. Екатерина Никитина – Елизавета Шалабода (Москва) – 6,41

8. Дарья Белослудцева – Лилия Васильева (Удмуртская Республика-1) – 6,80

9. Елизавета Маслакова – Екатерина Булычева (Ленинградская область-2) – 7,47

10. Ульяна Лебедева – Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра-1) – 7,83

11. Алиса Жамбалова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) – 9,12

12. Карина Гончарова – Арина Рощина (Тюменская область-3) – 11,75

13. Ксения Бушмелева – Анастасия Каменева (ХМАО-Югра-2) – 35,58

14. Екатерина Кипяткова – Диана Соболева (Санкт-Петербург-1) – 40,38

15. Екатерина Мегедь – Христина Мацокина (Татарстан-2) – 54,40

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Как же жаль Пантрину. Первая вышла на финишную прямую и все правильно сделала. Но не судьба…
Баранова пока толкалась со Степановой, Крамаренко уехала. Степановой не дала повыше подняться и сама без медали осталась
Ответ Маша Шукшина
Баранова пока толкалась со Степановой, Крамаренко уехала. Степановой не дала повыше подняться и сама без медали осталась
Ваще жесть конечно. А так опять бы Степанова финиш вырвала, хотя скорее всего Пантрина бы не отдала, если бы не падение
Неожиданная развязка на финише. Лидирующая Пантрина упала, а шедшая пятой Крамаренко мощно накатила и заехала первой и вместе с Евтягиной стали победителями в командном спринте.
Какая эффектная женщина Крамаренко ❤️
Ответ Джинн
Какая эффектная женщина Крамаренко ❤️
Девушка!
Крамаренко, конечно, мощь. С девчонкой работать бы.
Ответ Вячеслав Клименко
Крамаренко, конечно, мощь. С девчонкой работать бы.
Она типа норвежки, только ещё мощнее, но опять же чуть сложнее рельеф и все, без шансов, как это было на ОИ
Ответ iteshind
Она типа норвежки, только ещё мощнее, но опять же чуть сложнее рельеф и все, без шансов, как это было на ОИ
Шистад имеете ввиду?
Это точно фантастика! Наши первые! Катя, Наталья - с 🥇! Казалось, пятое место светило, думал, что так и будет. Да, бесподобно!
Ответ heivani
Это точно фантастика! Наши первые! Катя, Наталья - с 🥇! Казалось, пятое место светило, думал, что так и будет. Да, бесподобно!
💪👍👏👏🥇
Пантрина преуспела в личке, и так нелепо завалилась на самом финише командника...
Ответ закрыт по беспределу
Пантрина преуспела в личке, и так нелепо завалилась на самом финише командника...
Реально лыжню не видела
Ответ iteshind
Реально лыжню не видела
Тем не менее. Уж устоять-то должна была.
Баранова зачем-то лыжню Степановой освободила на финише.
Месиво конечно
Пересмотрел финиш еще раз, со стороны финишного створа. Хорошо видно, что Вероника нормально вышла на прямую по внутреннему радиусу, ни кому не мешая, ни кого не подрезая, но Алена зачем-то вытолкала Веронику с лыжни. В результате ни себе ни людям. Ну а Грюденфельдер радуется - видимо, больше нечему.
Лыжи в Telegram
