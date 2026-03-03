❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Евтягина и Крамаренко выиграли командный спринт классическим стилем, Царева и Канева – 2-е, Горбунова и Степанова – 3-и
3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел женский командный спринт классическим стилем. Победу одержали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины
Командный спринт, классический стиль
1. Екатерина Евтягина – Наталья Крамаренко (Свердловская область) – 28.43,29
2. Ольга Царева – Дарья Канева (Коми-1) – 0,92
3. Лидия Горбунова – Вероника Степанова (Татарстан-1) – 1,04
4. Мария Истомина – Алена Баранова (Ленинградская область-1) – 2,03
5. Руслана Дьякова – Ксения Шорохова (Тюменская область-2) – 2,05
6. Анна Мачехина – Анна Королева (Беларусь) – 6,14
7. Екатерина Никитина – Елизавета Шалабода (Москва) – 6,41
8. Дарья Белослудцева – Лилия Васильева (Удмуртская Республика-1) – 6,80
9. Елизавета Маслакова – Екатерина Булычева (Ленинградская область-2) – 7,47
10. Ульяна Лебедева – Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра-1) – 7,83
11. Алиса Жамбалова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) – 9,12
12. Карина Гончарова – Арина Рощина (Тюменская область-3) – 11,75
13. Ксения Бушмелева – Анастасия Каменева (ХМАО-Югра-2) – 35,58
14. Екатерина Кипяткова – Диана Соболева (Санкт-Петербург-1) – 40,38
15. Екатерина Мегедь – Христина Мацокина (Татарстан-2) – 54,40
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске