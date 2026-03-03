❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Евтягина и Крамаренко выиграли командный спринт классическим стилем, Царева и Канева – 2-е, Горбунова и Степанова – 3-и

Евтягина и Крамаренко выиграли командный спринт классикой на чемпионате России.

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошел женский командный спринт классическим стилем. Победу одержали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины

Командный спринт, классический стиль

1. Екатерина Евтягина – Наталья Крамаренко (Свердловская область) – 28.43,29

2. Ольга Царева – Дарья Канева (Коми-1) – 0,92

3. Лидия Горбунова – Вероника Степанова (Татарстан-1) – 1,04

4. Мария Истомина – Алена Баранова (Ленинградская область-1) – 2,03

5. Руслана Дьякова – Ксения Шорохова (Тюменская область-2) – 2,05

6. Анна Мачехина – Анна Королева (Беларусь) – 6,14

7. Екатерина Никитина – Елизавета Шалабода (Москва) – 6,41

8. Дарья Белослудцева – Лилия Васильева (Удмуртская Республика-1) – 6,80

9. Елизавета Маслакова – Екатерина Булычева (Ленинградская область-2) – 7,47

10. Ульяна Лебедева – Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра-1) – 7,83

11. Алиса Жамбалова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) – 9,12

12. Карина Гончарова – Арина Рощина (Тюменская область-3) – 11,75

13. Ксения Бушмелева – Анастасия Каменева (ХМАО-Югра-2) – 35,58

14. Екатерина Кипяткова – Диана Соболева (Санкт-Петербург-1) – 40,38

15. Екатерина Мегедь – Христина Мацокина (Татарстан-2) – 54,40

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске