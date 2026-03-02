Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Бухер и Петерссон победили в спринтах свободным стилем

Лыжники Бухер и Петерссон победили в спринтах на чемпионате мира среди юниоров.

2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров прошли спринтерские гонки свободным стилем. Лыжные гонки Чемпионат мира среди юниоров и молодежи Лиллехаммер, Норвегия Спринт, свободный стиль Юниорки 1. Хайди Бухер (Австрия) – 3.08,61 2. Иселин Дривенес (Норвегия) – 0,85 3. Элине Скар (Норвегия) – 1,02 4. Катерина Душкова (Чехия) – 4,89 5. Юлие Санд-Ханссен (Норвегия) – 6,14 6. Герта Райас (Эстония) – 25,22 Юниоры 1. Эдди Петерссон (Швеция) – 2.46,55 2. Леопольд Странд (Норвегия) – 0,06 3. Федерико Поцци (Италия) – 1,17 4. Нолан Гертш (Швейцария) – 2,92 5. Йонас Скогстад (Норвегия) – 4,98 6. Мерфи Кимбол (США) – 9,25