25

Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Бухер и Петерссон победили в спринтах свободным стилем

Лыжники Бухер и Петерссон победили в спринтах на чемпионате мира среди юниоров.

2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров прошли спринтерские гонки свободным стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Лиллехаммер, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Юниорки

1. Хайди Бухер (Австрия) – 3.08,61

2. Иселин Дривенес (Норвегия) – 0,85

3. Элине Скар (Норвегия) – 1,02

4. Катерина Душкова (Чехия) – 4,89

5. Юлие Санд-Ханссен (Норвегия) – 6,14

6. Герта Райас (Эстония) – 25,22

Юниоры

1. Эдди Петерссон (Швеция) – 2.46,55

2. Леопольд Странд (Норвегия) – 0,06

3. Федерико Поцци (Италия) – 1,17

4. Нолан Гертш (Швейцария) – 2,92

5. Йонас Скогстад (Норвегия) – 4,98

6. Мерфи Кимбол (США) – 9,25 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Хайди Бухер
Иселин Дривенес
Элине Скар
спринт (жен)
результаты
Федерико Поцци
Эдди Петерссон
Леопольд Странд
Хайди Бухер великолепно прошла свой 2й этап за Австрию на ОИ. Даже какое время была впереди Нисканен но потом секунд 15 проиграла, я её заметил. Наконец то хоть какая то надежда появилась у австриек за 15 лет выступлений в полном соло у Штадлобер.
Сегодня знатно с норвежками разобралась, младшая сестра Дривенес 2я. У шведок полный штиль у молодёжи уже 5й год.

У ребят Эдди выиграл, а норвежцы фавориты падали. К сожалению Эдди добавиться в массовку в Швеции с этими горе тренерами.
Ответ Грюденфельдер
Хайди Бухер великолепно прошла свой 2й этап за Австрию на ОИ. Даже какое время была впереди Нисканен но потом секунд 15 проиграла, я её заметил. Наконец то хоть какая то надежда появилась у австриек за 15 лет выступлений в полном соло у Штадлобер. Сегодня знатно с норвежками разобралась, младшая сестра Дривенес 2я. У шведок полный штиль у молодёжи уже 5й год. У ребят Эдди выиграл, а норвежцы фавориты падали. К сожалению Эдди добавиться в массовку в Швеции с этими горе тренерами.
Непонятно, почему нормальных тренеров для парней в Швеции найти не могут, а девушек тренеры все-таки есть?
Ответ Грюденфельдер
Хайди Бухер великолепно прошла свой 2й этап за Австрию на ОИ. Даже какое время была впереди Нисканен но потом секунд 15 проиграла, я её заметил. Наконец то хоть какая то надежда появилась у австриек за 15 лет выступлений в полном соло у Штадлобер. Сегодня знатно с норвежками разобралась, младшая сестра Дривенес 2я. У шведок полный штиль у молодёжи уже 5й год. У ребят Эдди выиграл, а норвежцы фавориты падали. К сожалению Эдди добавиться в массовку в Швеции с этими горе тренерами.
У шведок чуть по старше есть перспективные девушки
Та же розенберг...но чёт не прогрессирует совсем
Или круселл...в неё я больше верю
Дривенес родня?
Ответ SophiDemonenok
Дривенес родня?
Сестра
А где Коростелев?
Рекомендуем