Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Бухер и Петерссон победили в спринтах свободным стилем
Лыжники Бухер и Петерссон победили в спринтах на чемпионате мира среди юниоров.
2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров прошли спринтерские гонки свободным стилем.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Лиллехаммер, Норвегия
Спринт, свободный стиль
Юниорки
1. Хайди Бухер (Австрия) – 3.08,61
2. Иселин Дривенес (Норвегия) – 0,85
3. Элине Скар (Норвегия) – 1,02
4. Катерина Душкова (Чехия) – 4,89
5. Юлие Санд-Ханссен (Норвегия) – 6,14
6. Герта Райас (Эстония) – 25,22
Юниоры
1. Эдди Петерссон (Швеция) – 2.46,55
2. Леопольд Странд (Норвегия) – 0,06
3. Федерико Поцци (Италия) – 1,17
4. Нолан Гертш (Швейцария) – 2,92
5. Йонас Скогстад (Норвегия) – 4,98
6. Мерфи Кимбол (США) – 9,25
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Сегодня знатно с норвежками разобралась, младшая сестра Дривенес 2я. У шведок полный штиль у молодёжи уже 5й год.
У ребят Эдди выиграл, а норвежцы фавориты падали. К сожалению Эдди добавиться в массовку в Швеции с этими горе тренерами.
Та же розенберг...но чёт не прогрессирует совсем
Или круселл...в неё я больше верю