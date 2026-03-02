  • Спортс
  Коростелев о чемпионате мира среди молодежи: «Если получится, то обновлю регалии 2022 года»
Коростелев о чемпионате мира среди молодежи: «Если получится, то обновлю регалии 2022 года»

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об участии в чемпионате мира среди молодежи (U23).

Он побежит только одну гонку — масс-старт на 20 км, который пройдет в четверг, 5 марта.

«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года.

Даша (Непряева) уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — сказал Коростелев.

Чемпионат мира среди молодежи пройдет 2-8 марта в норвежском Лиллехаммере.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
А, и в Лиллехаммер и в Лахти сразу? Во дает
А, и в Лиллехаммер и в Лахти сразу? Во дает
На классическую разделку 8 марта - самое то.
Может ещё и на спринт выйти размяться.
По призам скучает Савелий.
Значит с вьездом в Финку проблем нет?
Значит с вьездом в Финку проблем нет?
Ну да. А то тут знатоки советовали из Светлогорска вплавь добираться до финки 😆
Успеха Савелий !
Кто там главные соперники по этому возрасту?
Кто там главные соперники по этому возрасту?
Есть Ларс хеген но он спринтер
Есть Ларс хеген но он спринтер
Хегген на прошлом ЧМ выиграл обе дист.гонки -разделку и масстрат 20км , и далее -по непотвержденным данным на ЧМ приедет Нордхаген -чудо мальчик -велосепедист ,конькист от бога-если это так -все укакаються в масстарте за ним гнаться , у норгов много молодых лыжников-легко не будет
Правильно рассуждает, тем более от норвегии до финляндии как от питера до москвы
