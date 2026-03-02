Коростелев о чемпионате мира среди молодежи: «Если получится, то обновлю регалии 2022 года»
Коростелев о молодежном ЧМ: если получится, то обновлю регалии 2022 года.
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об участии в чемпионате мира среди молодежи (U23).
Он побежит только одну гонку — масс-старт на 20 км, который пройдет в четверг, 5 марта.
«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года.
Даша (Непряева) уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — сказал Коростелев.
Чемпионат мира среди молодежи пройдет 2-8 марта в норвежском Лиллехаммере.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Может ещё и на спринт выйти размяться.