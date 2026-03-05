Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

7 и 8 марта состоится седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 7-й этап Лахти, Финляндия Расписание гонок 7 марта, суббота Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины 11:00 – квалификация 13:30 – финалы 8 марта 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины 12:30 10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины 14:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko. Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте