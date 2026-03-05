Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
7 и 8 марта состоится седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
7-й этап
Лахти, Финляндия
Расписание гонок
7 марта, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
11:00 – квалификация
13:30 – финалы
8 марта
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
12:30
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
14:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Норвежцы и в Лахти везут всю артиллерию на 10 км: Клебо, Ниенге, Амундсен, Стенсхаген, Рии, Мёрк, Михельсен, Сандвик. И все против Нисканена и Савелия 😅
А Савелий будет в Лахти?
Да, сказал будет, сегодня бежит масс старт, потом в Лахти летит. Скорее всего только разделку побежит
