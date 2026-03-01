❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 4-м в скиатлоне, Клэбо победил, Амундсен – 2-й, Нюэнгет – 3-й
Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины
Скиатлон, 10 + 10 км
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 48.41,8
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – 0,8
4. Савелий Коростелев (Россия) – 4,0
5. Андреас Рее (Норвегия) – 5,2
6. Арси Руусканен (Финляндия) – 5,6
7. Гас Шумахер (США) – 56,8
8. Тео Шели (Франция) – 56,9
9. Мартин Киркеберг Мерк (Норвегия) – 57,2
10. Антуан Сир (Канада) – 57,4
11. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,7
12. Давиде Грац (Италия) – 57,7
13. Элиа Барп (Италия) – 58,3
14. Михал Новак (Чехия) – 58,5
15. Юхан Экберг (Швеция) – 1.02,5...
19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.21,9
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
Все равно браво за гонку
П. С. А еще парочку наших топовых лыжников. Но сегодня повезло с фином