❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 4-м в скиатлоне, Клэбо победил, Амундсен – 2-й, Нюэнгет – 3-й

386

Коростелев стал 4-м в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне, Клэбо победил.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

6-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины

Скиатлон, 10 + 10 км

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 48.41,8

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – 0,8

4. Савелий Коростелев (Россия) – 4,0

5. Андреас Рее (Норвегия) – 5,2

6. Арси Руусканен (Финляндия) – 5,6

7. Гас Шумахер (США) – 56,8

8. Тео Шели (Франция) – 56,9

9. Мартин Киркеберг Мерк (Норвегия) – 57,2

10. Антуан Сир (Канада) – 57,4

11. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,7

12. Давиде Грац (Италия) – 57,7

13. Элиа Барп (Италия) – 58,3

14. Михал Новак (Чехия) – 58,5

15. Юхан Экберг (Швеция) – 1.02,5...

19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.21,9

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Савелий красава, на последний отрезок чуток не хватает, ну это тренеруется
Все равно браво за гонку
Смотря Кубок мира не перестаю задаваться вопросом,ладно наши были отстранены,но остальные федерации что делали?Каждая вторая дистанционная гонка сводится к тому ,что несколько норвежцев убегают,а Коростелёв и ещё 1 лыжник из другой страны догоняют
Ответ Фёдор Кузнецов
Смотря Кубок мира не перестаю задаваться вопросом,ладно наши были отстранены,но остальные федерации что делали?Каждая вторая дистанционная гонка сводится к тому ,что несколько норвежцев убегают,а Коростелёв и ещё 1 лыжник из другой страны догоняют
Может норвежцы тупо сильнее всех, не задумывались над этим?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Может норвежцы тупо сильнее всех, не задумывались над этим?
Да кто же с этим спорит?Я спрашиваю не норвежцев,а финнов,шведов и других,чем они занимались,если приехавший россиянин с урезанной командой помощников единственный,кто стабильно может поддержать рывки норвежцев,а остальные сразу отваливаются
Скоро чаша переполнится и выльется наконец в подиум, молодец)
Что не отнять у Савелия, так это упорство
Ответ OnlyDendy
Что не отнять у Савелия, так это упорство
Напоминает Червоткина в лучшем смысле - уже не может, виснет на палках, в ногах камни, а всё равно сидит/добирает и бьётся до конца. И как же тонко он почувствовал, что Рее нужно обходить заранее - топ! Жаль, что не хватает пары движений на спуск, сразу просвет ловит
Ответ ТёмаЗаРодину
Напоминает Червоткина в лучшем смысле - уже не может, виснет на палках, в ногах камни, а всё равно сидит/добирает и бьётся до конца. И как же тонко он почувствовал, что Рее нужно обходить заранее - топ! Жаль, что не хватает пары движений на спуск, сразу просвет ловит
Скорее сервиса не хватает
Радует что Савелий не мешок на фоне других "конкурентов" норгов
Ответ zzzeeerrrooo
Радует что Савелий не мешок на фоне других "конкурентов" норгов
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Если он мешок тогда другие мешки не буду писать с чем
Браво!! Какая у него воля, если будут у нас полностью работать сервис группа и штаб, то в следующем сезоне, приедут и победы.

П. С. А еще парочку наших топовых лыжников. Но сегодня повезло с фином
По мне пока это самая классная гонка от Савелия! Такой результат через такую терпежку!!! У это парня есть воля и огромное желание быть лидером, а к остальному он подготовиться в это межсезонье!
Была уверенность , что Савелий отвалится , глядя как разваливалась техника на четвёртом, а потом на пятом кругах коньком. Но он очень впечатлил, и удивил своим упорством. То что он перетерпел, проявил волю, умирал, но боролся до конца, заслуживает огромного уважения, и даёт немалую надежду, что он вырастит в лидера мировых лыж.
Ответ Короче Говоря
Была уверенность , что Савелий отвалится , глядя как разваливалась техника на четвёртом, а потом на пятом кругах коньком. Но он очень впечатлил, и удивил своим упорством. То что он перетерпел, проявил волю, умирал, но боролся до конца, заслуживает огромного уважения, и даёт немалую надежду, что он вырастит в лидера мировых лыж.
Да, с каждой гонкой приобретает всё больше опыта и есть все шансы со временем стать мировым топом)))
Опять четвёртый, прямо Легков 2.0
Отличный финиш от Савелия. Снова четвёртый в скиатлоне - есть стабильность. Объективно первая тройка на данный момент просто выше уровнем, странно ожидать борьбы с ними
Ответ artembabich666
Отличный финиш от Савелия. Снова четвёртый в скиатлоне - есть стабильность. Объективно первая тройка на данный момент просто выше уровнем, странно ожидать борьбы с ними
Это лидеры Кубка мира. Тут нет ничего стыдного. На равных боролся всю гонку, там где почти все остальные давно отвалились.
