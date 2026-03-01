❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 4-м в скиатлоне, Клэбо победил, Амундсен – 2-й, Нюэнгет – 3-й

Коростелев стал 4-м в скиатлоне на Кубке мира в Фалуне, Клэбо победил.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 6-й этап Фалун, Швеция Мужчины Скиатлон, 10 + 10 км 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 48.41,8 2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7 3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – 0,8 4. Савелий Коростелев (Россия) – 4,0 5. Андреас Рее (Норвегия) – 5,2 6. Арси Руусканен (Финляндия) – 5,6 7. Гас Шумахер (США) – 56,8 8. Тео Шели (Франция) – 56,9 9. Мартин Киркеберг Мерк (Норвегия) – 57,2 10. Антуан Сир (Канада) – 57,4 11. Мика Фермойлен (Австрия) – 57,7 12. Давиде Грац (Италия) – 57,7 13. Элиа Барп (Италия) – 58,3 14. Михал Новак (Чехия) – 58,5 15. Юхан Экберг (Швеция) – 1.02,5... 19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.21,9 Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне