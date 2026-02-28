Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й

Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Австрии.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на этапе Кубка мира в Австрии. Прыжки с трамплина Кубок мира Кульм, Австрия Мужчины HS235 1. Домен Превц (Словения) – 433,0 балла (213,5 м + 228,5 м) 2. Штефан Эмбахер (Австрия) – 431,9 (223,0 м + 219,5 м) 3. Йонас Шустер (Австрия) – 401,1 (215,5 м + 204,5 м) 4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 392,7 (201,0 м + 212,5 м) 5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 386,5 (202,0 м + 205,5 м) 6. Филипп Раймунд (Германия) – 384,8 (203,5 м + 209,5 м)