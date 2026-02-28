Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц одержал победу, Эмбахер – 2-й, Шустер – 3-й
Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Австрии.
Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на этапе Кубка мира в Австрии.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Кульм, Австрия
Мужчины
HS235
1. Домен Превц (Словения) – 433,0 балла (213,5 м + 228,5 м)
2. Штефан Эмбахер (Австрия) – 431,9 (223,0 м + 219,5 м)
3. Йонас Шустер (Австрия) – 401,1 (215,5 м + 204,5 м)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 392,7 (201,0 м + 212,5 м)
5. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 386,5 (202,0 м + 205,5 м)
6. Филипп Раймунд (Германия) – 384,8 (203,5 м + 209,5 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Доминация Домена продолжается. Шикарная вторая попытка от него, красивый полёт. Буквально чуть-чуть остаётся до момента, когда Рею-сан лишится даже математических шансов на победу в общем зачёте.
