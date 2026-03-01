❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл коньковый спринт, Митрошин – 2-й, Горбунов – 3-й

Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Лыжник Александр Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске. ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026 Южно-Сахалинск Мужчины, спринт, свободный стиль 1. Александр Большунов – 3.18,18 2. Егор Митрошин – 0,10 3. Иван Горбунов – 0,25 4. Матвей Кетов – 1,04 5. Андрей Мельниченко – 4,49 6. Александр Терентьев – 51,39