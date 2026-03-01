  • Спортс
❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл коньковый спринт, Митрошин – 2-й, Горбунов – 3-й

Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Лыжник Александр Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины, спринт, свободный стиль

1. Александр Большунов – 3.18,18

2. Егор Митрошин – 0,10

3. Иван Горбунов – 0,25

4. Матвей Кетов – 1,04

5. Андрей Мельниченко – 4,49

6. Александр Терентьев – 51,39

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Впервые за 4 года я болела на российских стартах за Большунова, обычно было без разницы кто выиграет. Но до того достали всеми этими обесценивающими интервью, что захотелось за него поболеть) Молодец.
Впервые за 4 года я болела на российских стартах за Большунова, обычно было без разницы кто выиграет. Но до того достали всеми этими обесценивающими интервью, что захотелось за него поболеть) Молодец.
Я всегда за Большунова, по привычке🤗
Я всегда за Большунова, по привычке🤗
На российских даже у меня мотивации нет)) поэтому я не понимаю где её берут спортсмены уровня Большунова. И когда на полном серьезе начинают обсуждать его форму и перекладывать на ОИ, типа он там был бы готов также, то просто смешно)
Ору) не спринтер Болле обыгрывал всех хвастунов.
Ору) не спринтер Болле обыгрывал всех хвастунов.
Конечно хорошо для АБ но вообще то плакать надо , полуживой Большунов всех вынес на равнинном спринте.
Так называемый чистый спринтер падает или проваливается через пень колоду.
Конечно хорошо для АБ но вообще то плакать надо , полуживой Большунов всех вынес на равнинном спринте. Так называемый чистый спринтер падает или проваливается через пень колоду.
Да, это катастрофа
Александр Легков неуклонно превращается в Губерниева, зачем вспоминать конфликт Большунова с Бакуровым, доставать вещь из бака для грязного белья, и вспоминать запах ((
Александр Легков неуклонно превращается в Губерниева, зачем вспоминать конфликт Большунова с Бакуровым, доставать вещь из бака для грязного белья, и вспоминать запах ((
Реально как Губер
Александр Легков неуклонно превращается в Губерниева, зачем вспоминать конфликт Большунова с Бакуровым, доставать вещь из бака для грязного белья, и вспоминать запах ((
Ещё интервью у него взяли. А тот опять ныть начал. Тьфу!
Ответ всем хейтерам Большунова
Одни с пафосом трындят везде, стараются принизить нашего Чемпиона, а парень молча работает и побеждает! Уважение нашему Александру! По-чемпионски всё сделал, даже сильнейшие повыбывали от прыти Сани, да ещё и спринт!!! Спортсменам говорить надо на трассе, а не у микрофонов.
Сегодня Саня умыл группу Сорина
Матч ТВ посредственного Бакурова теперь «звездой ТВ» что ли делает?! Он что эксперт что ли? Зеленый молодешенек… «когда мы вернемся…»😂… а он что на взрослом КМ бегал?! И даже что то выигрывал?
Главная победа - победа над собой!
Можно любить или не любить Большунова, но
( мое мнение) невозможно его не уважать за вот это спортивное упрямство, жажду преодоления и желание выйти за пределы своих возможностей!
С победой, Саша!
Главная победа - победа над собой! Можно любить или не любить Большунова, но ( мое мнение) невозможно его не уважать за вот это спортивное упрямство, жажду преодоления и желание выйти за пределы своих возможностей! С победой, Саша!
Топ коммент+
На данный момент Александр Большунов - 2️⃣9️⃣-кратный чемпион 🥇 России 🇷🇺 по лыжным гонкам ⛷️

2017 🥇
2018 🥇🥇🥇
2019 🥇
2021 🥇🥇🥇🥇
2022 🥇🥇🥇🥇🥇
2023 🥇🥇🥇
2024 🥇🥇🥇🥇
2025 🥇🥇🥇🥇🥇
2026 🥇🥇🥇

Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026)

Ждём увеличения рекорда!!
На данный момент Александр Большунов - 2️⃣9️⃣-кратный чемпион 🥇 России 🇷🇺 по лыжным гонкам ⛷️ 2017 🥇 2018 🥇🥇🥇 2019 🥇 2021 🥇🥇🥇🥇 2022 🥇🥇🥇🥇🥇 2023 🥇🥇🥇 2024 🥇🥇🥇🥇 2025 🥇🥇🥇🥇🥇 2026 🥇🥇🥇 Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026) Ждём увеличения рекорда!!
Мощь, спасибо за комментарий 👍
На данный момент Александр Большунов - 2️⃣9️⃣-кратный чемпион 🥇 России 🇷🇺 по лыжным гонкам ⛷️ 2017 🥇 2018 🥇🥇🥇 2019 🥇 2021 🥇🥇🥇🥇 2022 🥇🥇🥇🥇🥇 2023 🥇🥇🥇 2024 🥇🥇🥇🥇 2025 🥇🥇🥇🥇🥇 2026 🥇🥇🥇 Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026) Ждём увеличения рекорда!!
Кулакова 37- кратная чемпионка СССР
Судя по интервью Ардашева, наши более молодые, чем Большунов лыжники очень болезненно воспринимают информацию, что Большунов не в топовой форме, что означает, что в супер форме они ему не конеуренты. Начинают себе противоречить, с одной стороны говорят, что Алесандр в текушей форме на ОИ не был бы конкурентен, а сейчас не соглашаются с очевидными фактами. Правда в том, что они все бы были в плюсе, будь у Большунова звенящая форма, они тянулись бы за ним и реальнее оценивали свои силы и наша команда стала бы еще сильней.
Судя по интервью Ардашева, наши более молодые, чем Большунов лыжники очень болезненно воспринимают информацию, что Большунов не в топовой форме, что означает, что в супер форме они ему не конеуренты. Начинают себе противоречить, с одной стороны говорят, что Алесандр в текушей форме на ОИ не был бы конкурентен, а сейчас не соглашаются с очевидными фактами. Правда в том, что они все бы были в плюсе, будь у Большунова звенящая форма, они тянулись бы за ним и реальнее оценивали свои силы и наша команда стала бы еще сильней.
Когда у него было звенящая форма и не было проблем со здоровьем он забрал 24 гонки подряд
Когда у него было звенящая форма и не было проблем со здоровьем он забрал 24 гонки подряд
но они почему то уверены, что это они стали сильнее
