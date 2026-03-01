❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов выиграл коньковый спринт, Митрошин – 2-й, Горбунов – 3-й
Лыжник Александр Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины, спринт, свободный стиль
1. Александр Большунов – 3.18,18
2. Егор Митрошин – 0,10
3. Иван Горбунов – 0,25
4. Матвей Кетов – 1,04
5. Андрей Мельниченко – 4,49
6. Александр Терентьев – 51,39
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Так называемый чистый спринтер падает или проваливается через пень колоду.
Можно любить или не любить Большунова, но
( мое мнение) невозможно его не уважать за вот это спортивное упрямство, жажду преодоления и желание выйти за пределы своих возможностей!
С победой, Саша!
2017 🥇
2018 🥇🥇🥇
2019 🥇
2021 🥇🥇🥇🥇
2022 🥇🥇🥇🥇🥇
2023 🥇🥇🥇
2024 🥇🥇🥇🥇
2025 🥇🥇🥇🥇🥇
2026 🥇🥇🥇
Это рекорд за всю историю чемпионатов страны России 🇷🇺 / СССР ☭ (1910 - 2026)
Ждём увеличения рекорда!!