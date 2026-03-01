❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Пантрина победила в коньковом спринте, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я
Пантрина выиграла спринт на чемпионате России по лыжам, Степанова – 2-я.
Лыжница Елизавета Пантрина выиграла коньковый спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Женщины, спринт, свободный стиль
1. Елизавета Пантрина – 3.55,09
2. Вероника Степанова – 0,16
3. Евгения Крупицкая – 0,20
4. Милена Габушева – 2,58
5. Софья Кузнецова – 5,83
6. Наталья Крамаренко – 5,85
Анастасия Фалеева выбыла в 1/4 финала.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Посмотрел повтор - спуск по трассе размером с восьмиполоссное шоссе с минимальным уклоном. Ну да, буквально один в один Фалун вчера...
Чëтко разбирается.