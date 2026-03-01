  • Спортс
  • ❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Пантрина победила в коньковом спринте, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я
70

❄️ Лыжи. Чемпионат России-2026. Пантрина победила в коньковом спринте, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я

Пантрина выиграла спринт на чемпионате России по лыжам, Степанова – 2-я.

Лыжница Елизавета Пантрина выиграла коньковый спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Женщины, спринт, свободный стиль

1. Елизавета Пантрина – 3.55,09

2. Вероника Степанова – 0,16

3. Евгения Крупицкая – 0,20

4. Милена Габушева – 2,58

5. Софья Кузнецова – 5,83

6. Наталья Крамаренко – 5,85

 Анастасия Фалеева выбыла в 1/4 финала.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всем, кто строчил вчера в защиту Даши и ее гонки , посмотрите , что значит нормальный спуск лыжницы - стойка Степановой , когда она с последнего места с отставанием выкатилась на первое сразу. Низкая посадка , группировка всего тела. Разгон скорости огромный.
Ответ Cashnet
Всем, кто строчил вчера в защиту Даши и ее гонки , посмотрите , что значит нормальный спуск лыжницы - стойка Степановой , когда она с последнего места с отставанием выкатилась на первое сразу. Низкая посадка , группировка всего тела. Разгон скорости огромный.
Вероника топ, чтобы кто не говорил 🤷‍♂️
Ответ Cashnet
Всем, кто строчил вчера в защиту Даши и ее гонки , посмотрите , что значит нормальный спуск лыжницы - стойка Степановой , когда она с последнего места с отставанием выкатилась на первое сразу. Низкая посадка , группировка всего тела. Разгон скорости огромный.
Прочитал комментарий, подумал: " ну, молодец Степанова, чего сказать".
Посмотрел повтор - спуск по трассе размером с восьмиполоссное шоссе с минимальным уклоном. Ну да, буквально один в один Фалун вчера...
Пантрина шикарно с поворота отработала, хотя вроде включилась позднее всех
Офигенный финал у женщин. Вот это и есть красота, битва. Девчата молодцы. Лизу с победой!
Пантрина показала уровень финиша, молодец, красиво все сделала.
Под каждую степашка работает качественно, что есть то есть.
Степанова внатуре наш Клэбо.
Чëтко разбирается.
Вот это финал! Здорово!
Пантрина круто забрала. Молодцом!
Замечательная победа Лизы Пантриной! Сумасшедший финиш! Красавица!👏👏👏
Степанова гроссмейстер! Как всех обыграла с шестого места...
Ответ eraser2
Степанова гроссмейстер! Как всех обыграла с шестого места...
Не всех
Рекомендуем