  • Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что лыжные гонки не изменились из-за отсутствия россиян на международных стартах. 

«Пошло ли отстранение России на пользу мировым лыжам? Если честно, я не вижу каких-то серьезных изменений. Для большинства поклонников и для рекламодателей ситуация осталась прежней. Лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись.

Разве что норвежские газеты пишут, какие у них сильные спортсмены, а фанаты лыж периодически вспоминают, каким крутым было противостояние Большунова и Клэбо.

С другой стороны, России это отстранение точно не пошло на пользу. Сейчас лучший российский лыжник даже не близок к тому, чтобы бороться за Кубок мира. Для нас же все осталось на своих местах», — сказал Фермойлен.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Ну да, в первой 20-ке кубка мира 2021 было 7 россиян (включая его обладателя), в 2022 6 россиян (учитывая отстранение от последних этапов). То есть строго говоря, треть мировой лыжной элиты убрали, а так да - ничего не поменялось))
Ответ Сергей Разбоев
Ну да, в первой 20-ке кубка мира 2021 было 7 россиян (включая его обладателя), в 2022 6 россиян (учитывая отстранение от последних этапов). То есть строго говоря, треть мировой лыжной элиты убрали, а так да - ничего не поменялось))
А в 2026? По-моему он ответил на этот вопрос, говоря о том, что лучший лыжник России в настоящее время не может бороться за кубок мира.
Ответ rabbitd12345
А в 2026? По-моему он ответил на этот вопрос, говоря о том, что лучший лыжник России в настоящее время не может бороться за кубок мира.
С чего вы взяли, что Коростелёв — лучший российский лыжник?)
Для австрийцев ничего, вас как возили норвежцы мордой о лыжню, так и возят.
Австрийский лыжник Фермойлен захотел минуту славы на спортсе...Лавры Тикнизяна чтоли покоя не дают?)))
Совершенно очевидно, что вид спорта потерял кучу элитных представителей - конечно стал хуже.
Ничего не заметил футбол, баскет, почти не заметил биатлон.
Но в лыжах, хоккей, фигурке лукавить не надо - большой минус
Ответ m.scaline
Совершенно очевидно, что вид спорта потерял кучу элитных представителей - конечно стал хуже. Ничего не заметил футбол, баскет, почти не заметил биатлон. Но в лыжах, хоккей, фигурке лукавить не надо - большой минус
Комментарий скрыт
Ответ m.scaline
Совершенно очевидно, что вид спорта потерял кучу элитных представителей - конечно стал хуже. Ничего не заметил футбол, баскет, почти не заметил биатлон. Но в лыжах, хоккей, фигурке лукавить не надо - большой минус
Хоккей как потерял? Все наши топы как играли в нхл, так и играют. И в футболе, если бы у нас было побольше сильных исполнителей. также бы в любом европейском клубе могли играть
Здесь же, в статье на спортсе, писали, что в прошлом сезоне телерейтинги мужских гонок были ниже, чем у женских, неужели это не связано с условными 7-8-9 норвежцами в первой десятке чуть ли не каждой дистанционной гонки? Или относительно низкие телерейтинги и конкуренция между странами нынче никак не вредят виду спорта?
Лжёт, конечно. Лыжи, особенно мужские, сильно потеряли в остроте и драме. ну а сам этот ноунейм тоже чувствует разницу, раньше его махом 6-7 россиян обходило, а сейчас он автоматом занимает места выше, чем мог бы при наличии наших в пелотоне.
Лицемер.
Лыжи просто стали скучные и их никто не смотрит.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лицемер. Лыжи просто стали скучные и их никто не смотрит.
Как будто весь мир заходил смотреть на Большунова.
Перестали смотреть в России, но думаю в деньгах это небольшая потеря.
Ответ супермяч
Как будто весь мир заходил смотреть на Большунова. Перестали смотреть в России, но думаю в деньгах это небольшая потеря.
Мир всегда ходит смотреть на соперничество. Большунов, Терентьев и прочие его давали.
А вот если бы всех норвежцев отстранили, он бы тоже так сказал?
Ну да, на своих двадцатых местах. Вы бы ещё у уругвайца спросили, как ему из второй сотни смотрится.
А проблема лыж, что призовые делит узкая национальная группа, а вот подобные австрияки тусуются за бюджетные деньги и их вообще ничего не беспокоит.
С участием или без участия Мика о нем даже никто не помнит и не вспомнит
Рекомендуем