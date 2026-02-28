Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»

Фермойлен: лыжные гонки вообще никак не поменялись из-за отстранения России .

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что лыжные гонки не изменились из-за отсутствия россиян на международных стартах.

«Пошло ли отстранение России на пользу мировым лыжам? Если честно, я не вижу каких-то серьезных изменений. Для большинства поклонников и для рекламодателей ситуация осталась прежней. Лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись.

Разве что норвежские газеты пишут, какие у них сильные спортсмены, а фанаты лыж периодически вспоминают, каким крутым было противостояние Большунова и Клэбо.

С другой стороны, России это отстранение точно не пошло на пользу. Сейчас лучший российский лыжник даже не близок к тому, чтобы бороться за Кубок мира. Для нас же все осталось на своих местах», — сказал Фермойлен.