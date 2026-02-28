Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»
Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что лыжные гонки не изменились из-за отсутствия россиян на международных стартах.
«Пошло ли отстранение России на пользу мировым лыжам? Если честно, я не вижу каких-то серьезных изменений. Для большинства поклонников и для рекламодателей ситуация осталась прежней. Лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись.
Разве что норвежские газеты пишут, какие у них сильные спортсмены, а фанаты лыж периодически вспоминают, каким крутым было противостояние Большунова и Клэбо.
С другой стороны, России это отстранение точно не пошло на пользу. Сейчас лучший российский лыжник даже не близок к тому, чтобы бороться за Кубок мира. Для нас же все осталось на своих местах», — сказал Фермойлен.
Ничего не заметил футбол, баскет, почти не заметил биатлон.
Но в лыжах, хоккей, фигурке лукавить не надо - большой минус
Лыжи просто стали скучные и их никто не смотрит.
Перестали смотреть в России, но думаю в деньгах это небольшая потеря.
А проблема лыж, что призовые делит узкая национальная группа, а вот подобные австрияки тусуются за бюджетные деньги и их вообще ничего не беспокоит.