Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о выступлении в коньковом спринте на Кубке мира в шведском Фалуне.
Он стал 50-м в квалификации и не вышел в 1/4 финала.
«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», – написал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Савелия Коростелева
Саве много надо работать над финишем и взрывной работой, если сейчас будучи молодым спринт не тянет, с годами и вовсе не пойдет.
На ютубе наткнулся на канал лыжероллера Жилинского, так Сава ему проиграл все забеги на 50 и 100 метров, было видно как стартовая скорость у Корстелева слаба, хотя лыжероллер это даже не лыжник уровня КМ.