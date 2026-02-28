Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»

Коростелев: когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о выступлении в коньковом спринте на Кубке мира в шведском Фалуне.

Он стал 50-м в квалификации и не вышел в 1/4 финала.

«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», – написал Коростелев.