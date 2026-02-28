29

Савелий Коростелев: «Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас»

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о выступлении в коньковом спринте на Кубке мира в шведском Фалуне.

Он стал 50-м в квалификации и не вышел в 1/4 финала. 

«Когда-нибудь я и спринт подружимся, но не сейчас», – написал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Савелия Коростелева
29 комментариев
Ну не 37-й, а 50-м квалу прошел, надо бы хоть немного быть новостникам внимательными в простейшей констатации протокола.
Саве много надо работать над финишем и взрывной работой, если сейчас будучи молодым спринт не тянет, с годами и вовсе не пойдет.
На ютубе наткнулся на канал лыжероллера Жилинского, так Сава ему проиграл все забеги на 50 и 100 метров, было видно как стартовая скорость у Корстелева слаба, хотя лыжероллер это даже не лыжник уровня КМ.
Он готовиться к марафону, обойдется и без спринта, не всем он дается, пусть развивает, где получается.
Для побед в масс стартах надо иметь хотя бы не топ финиш, но около этого. Имел бы больше резкости на ОИ мог в скиатлоне в медали заехать.
Кто-нибудь скажет Коростелеву что 22 года -это уже предел для спринта.Там тупо нет физиологического потенциала для перехода на другой уровень.Только нюансы какие-то.Будет не 30 приходить ,а 25-м.На этом все!
Но финишный рывок в любом случае надо развивать, без него ловить нечего. Так что пусть, может толк хоть на дистанции выйдет.
Как там американским спортсменам руку пожал сегодня
