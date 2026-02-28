Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Рогентин – 3-й
Одерматт победил в скоростном спуске на Кубке мира в Гармиш-Партенкирхене.
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене.
Горные лыжи
Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.47,57
2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,04
3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,98
4-5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,20
4-5. Джованни Францони (Италия) – 1,20
6. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1,47
7. Райан Кокран-Сигл (США) – 1,50
8. Флориан Шидер (Италия) – 1,54
