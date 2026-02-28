Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Рогентин – 3-й

Одерматт победил в скоростном спуске на Кубке мира в Гармиш-Партенкирхене.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Горные лыжи Кубок мира Гармиш-Партенкирхен, Германия Мужчины Скоростной спуск 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.47,57 2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,04 3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,98 4-5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,20 4-5. Джованни Францони (Италия) – 1,20 6. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1,47 7. Райан Кокран-Сигл (США) – 1,50 8. Флориан Шидер (Италия) – 1,54