Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Сутер – 3-я

Немецкая горнолыжница Айхер выиграла супергигант на Кубке мира в Андорре.

Немецкая горнолыжница Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Андорре. Горные лыжи Кубок мира Сольдеу, Андорра Женщины Супергигант 1. Эмма Айхер (Германия) – 1.26,72 2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,88 3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,98 4. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,14 5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,17 6. София Годжа (Италия) – 1,32 7. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,41 8. Лаура Пировано (Италия) – 1,42