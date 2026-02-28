Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Сутер – 3-я
Немецкая горнолыжница Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Андорре.
Горные лыжи
Кубок мира
Сольдеу, Андорра
Женщины
Супергигант
1. Эмма Айхер (Германия) – 1.26,72
2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,88
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,98
4. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,14
5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,17
6. София Годжа (Италия) – 1,32
7. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,41
8. Лаура Пировано (Италия) – 1,42
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Эмма-славное будущее горнолыжного спорта .
Потрясающий универсал. Будет разрывать общий зачет вот вот.
