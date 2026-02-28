  • Спортс
2

Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Сутер – 3-я

Немецкая горнолыжница Айхер выиграла супергигант на Кубке мира в Андорре.

Немецкая горнолыжница Эмма Айхер выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Андорре.

Горные лыжи

Кубок мира

Сольдеу, Андорра

Женщины

Супергигант

1. Эмма Айхер (Германия) – 1.26,72

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,88

3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,98

4. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,14

5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1,17

6. София Годжа (Италия) – 1,32

7. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,41

8. Лаура Пировано (Италия) – 1,42

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
2 комментария
Эмма-славное будущее горнолыжного спорта .
Потрясающий универсал. Будет разрывать общий зачет вот вот.
