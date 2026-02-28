Степанова о победе в смешанной эстафете с Большуновым: «Чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга»

Степанова считает, что в лыжах нужно проводить больше смешанных эстафет.

Лыжница Вероника Степанова высказалась о победе своей команды в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Степанова бежала в команде с Лидией Горбуновой, Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым .

«Мы сегодня наглядно продемонстрировали одну важную для нашей страны вещь: чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга. Достаточно быть в одной команде, под одним флагом – а победа на всех одна.

И FIS , и ФЛГР надо проводить меньше древних по формату и по аудитории «разделок» – и как можно больше смешанных эстафет. Рейтинги этой гонки наверняка будут куда выше, чем у индивидуальных соревнований, а рейтинги – самое главное.

И да, это просто прекрасно, когда обсуждают характеры и поведение лучших лыжников, а не то, кто там на какой мази или структуре лыж бежал», – написала Степанова.

