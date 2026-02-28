  • Спортс
  • Степанова о победе в смешанной эстафете с Большуновым: «Чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга»
28

Степанова считает, что в лыжах нужно проводить больше смешанных эстафет.

Лыжница Вероника Степанова высказалась о победе своей команды в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Степанова бежала в команде с Лидией Горбуновой, Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым.

«Мы сегодня наглядно продемонстрировали одну важную для нашей страны вещь: чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга. Достаточно быть в одной команде, под одним флагом – а победа на всех одна.

И FIS, и ФЛГР надо проводить меньше древних по формату и по аудитории «разделок» – и как можно больше смешанных эстафет. Рейтинги этой гонки наверняка будут куда выше, чем у индивидуальных соревнований, а рейтинги – самое главное.

И да, это просто прекрасно, когда обсуждают характеры и поведение лучших лыжников, а не то, кто там на какой мази или структуре лыж бежал», – написала Степанова.

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
28 комментариев
Вероника, болельщики-это люди, они разные. Вот для меня хорошо бы на соревнованиях знать о лыжах, смазках, самочувствии спортсменов, их тактике. Обсуждение кто что сказал и как на кого посмотрел, я бы перенесла в студию к Губерниеву, передачу можно назвать "за финишной чертой", к примеру. И все будут довольны, одни обсудят результаты гонки, другие перемоют кости.
Рейтинг трансляции в субботу в 8:30 по умолчанию будет больше, чем на буднях в 6:30. Но лично мне именно на внутренних стартах интереснее смотреть индивидуальные дисциплины.
Лыжные гонки это разделки. Только там проявляется уровень спортсмена, а не рюкзачество
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Лыжные гонки это разделки. Только там проявляется уровень спортсмена, а не рюкзачество
Можете минусовать, но как по мне , чуть-ли не лучшая гонка - это разделка 30 км. у мужиков . А " скучно" на такой разделке только тем , кто в лыжах мало понимает... ИМХО, конечно...
Разделки топ! 10 км интересно смотреть чем это смешанное рюкзачество
Разделки, при нормальной трассе - это самая честная гонка, показывающая реальную силу каждого спортсмена и которую довольно интересно смотреть.
Смешанные эстафеты - действительно хорошая идея и их было бы интересно видеть на международных стартах, но всё-таки это должно быть 4×7.5 км.
Рейтинги создаёт интересная борьба на протяжении всей гонки до самого финиша, а не "скандалы, интриги, расследования", так что Степанова бы лучше у Терентьева с Бакуровым поинтересовалась, что за позор они на последнем этапе устроили.
P.S. После мужского скиатлона я написал, что Степанова всё правильно в контексте гонки сказала, но все последующие шуточки и вот это пафосное заявление про взгляды и общее дело выглядят максимально вымучено. Или она так за своё любимое Матч ТВ обиделась? А с точки зрения лыжных гонок Вероника всё также хороша - классный спурт в конце, могла привести и больший отрыв, если бы не потеря палки.
Вероника не показала, что умеет бегать разделки. Скучно ей, но не зрителям. В контактных камчедалка очень хороша.
Ответ дормидонт
Вероника не показала, что умеет бегать разделки. Скучно ей, но не зрителям. В контактных камчедалка очень хороша.
А то она разделок не выигрывала.)
Ответ Rygeek
А то она разделок не выигрывала.)
В курсе, что олимпийские форматы не выигрывала, но вот 5 км делала. Вот по скиатлону норм же раскладывается 10+10км. Я бы посмотрел на 10-ке конком её сейчас.
Вот хочется ей шоу из лыжных гонок сделать, про спорт бы не забыла. Как только " умывать её начнут", так и слушать не будут.
Взгляды вероники меняются чаще чем флюгер поворачивается на крыше. Недалекие поклонники наверно не успевают переобуваться, бедняжки.
Вероника вытащила свою команду на 1 место. Лучшая!
Ответ eraser2
Вероника вытащила свою команду на 1 место. Лучшая!
Нет конечно
Ответ Александр Шульгин
Нет конечно
мне без разницы, что она говорит. Это часть её чемпионского характера, без которого она не стала бы ОЧ... хейтеры это просто злое стадо...
А почему, кстати, нет обсуждений ее палки?
Рекомендуем