Степанова о победе в смешанной эстафете с Большуновым: «Чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга»
Лыжница Вероника Степанова высказалась о победе своей команды в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Степанова бежала в команде с Лидией Горбуновой, Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым.
«Мы сегодня наглядно продемонстрировали одну важную для нашей страны вещь: чтобы делать одно дело, не обязательно быть друзьями и разделять взгляды друг друга. Достаточно быть в одной команде, под одним флагом – а победа на всех одна.
И FIS, и ФЛГР надо проводить меньше древних по формату и по аудитории «разделок» – и как можно больше смешанных эстафет. Рейтинги этой гонки наверняка будут куда выше, чем у индивидуальных соревнований, а рейтинги – самое главное.
И да, это просто прекрасно, когда обсуждают характеры и поведение лучших лыжников, а не то, кто там на какой мази или структуре лыж бежал», – написала Степанова.
Смешанные эстафеты - действительно хорошая идея и их было бы интересно видеть на международных стартах, но всё-таки это должно быть 4×7.5 км.
Рейтинги создаёт интересная борьба на протяжении всей гонки до самого финиша, а не "скандалы, интриги, расследования", так что Степанова бы лучше у Терентьева с Бакуровым поинтересовалась, что за позор они на последнем этапе устроили.
P.S. После мужского скиатлона я написал, что Степанова всё правильно в контексте гонки сказала, но все последующие шуточки и вот это пафосное заявление про взгляды и общее дело выглядят максимально вымучено. Или она так за своё любимое Матч ТВ обиделась? А с точки зрения лыжных гонок Вероника всё также хороша - классный спурт в конце, могла привести и больший отрыв, если бы не потеря палки.