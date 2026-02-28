  • Спортс
20

Сборная России примет участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026, флаг понесут волонтеры

Сборная России примет участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Российские паралимпийцы примут участие в церемонии открытия Милана-2026 под флагом страны.

«Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба.

Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете — это распространенная практика.

По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры», – рассказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
Удачи нашим спортсменам на Паралимпиаде 👍
США и Израиль отстранят? или это другое?)
Ответ rashnew
США и Израиль отстранят? или это другое?)
Правильно сами же и ответили ЭТО ДРУГОЕ
Ответ rashnew
США и Израиль отстранят? или это другое?)
Сегодня надо полмира отстранить. Покой и мир нам только снится.
Вот интересно, Израиль сегодня начал боевые действия против Ирана. Вроде как во время олимпийского перемирия. И что, никаких санкций со стороны МОК? Хотя о чем это я.
Ответ Rygeek
Вот интересно, Израиль сегодня начал боевые действия против Ирана. Вроде как во время олимпийского перемирия. И что, никаких санкций со стороны МОК? Хотя о чем это я.
Ну,что Вы..Какие санкции Мок?Все по принципу"ничего не вижу,ничего не слышу,никому ничего не скажу"...Это другое,это не считается,там все "демократично и правильно".
Удачи нашим параолимпийцем. Губер сюда не лезит и мы уже и с флагом и с гимном.
Ответ Dinamik1
Удачи нашим параолимпийцем. Губер сюда не лезит и мы уже и с флагом и с гимном.
Не в курсе, будут ли где-то показывать?
Ответ Berbatov09
Не в курсе, будут ли где-то показывать?
Не знаю, но должны.
