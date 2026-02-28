Сборная России примет участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026, флаг понесут волонтеры

Сборная России примет участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Российские паралимпийцы примут участие в церемонии открытия Милана-2026 под флагом страны.

«Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба.

Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете — это распространенная практика.

По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры», – рассказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.