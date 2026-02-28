Сорин о нейтральных статусах: «По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было»
Сорин сообщил, что новых нейтральных статусов лыжникам не дадут.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что новых нейтральных статусов россиянам, скорее всего, не дадут.
Сейчас в нейтральном статусе выступают Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было. Там были наши заслуженные спортсмены и молодые, которые также хотели получить нейтральный статус, но по каким‑то критериям его не получили. Конечно, это сильно нас огорчает», – сказал Сорин.
Также тренер оценил шансы Коростелева и Непряевой пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.
«Я не думаю, что за эту неделю после Олимпиады они стали сильнее именно в спринте. И учитывая, что спринт будет в коньковом стиле, думаю, будет сложно», – отметил Сорин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Никаких, просто хочу не хочу. Двоим выдали что бы было остальных всех зарезали
