Сорин о нейтральных статусах: «По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что новых нейтральных статусов россиянам, скорее всего, не дадут.

Сейчас в нейтральном статусе выступают Савелий Коростелев и Дарья Непряева .

«По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было. Там были наши заслуженные спортсмены и молодые, которые также хотели получить нейтральный статус, но по каким‑то критериям его не получили. Конечно, это сильно нас огорчает», – сказал Сорин.

Также тренер оценил шансы Коростелева и Непряевой пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Я не думаю, что за эту неделю после Олимпиады они стали сильнее именно в спринте. И учитывая, что спринт будет в коньковом стиле, думаю, будет сложно», – отметил Сорин.