  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорин о нейтральных статусах: «По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было»
3

Сорин о нейтральных статусах: «По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было»

Сорин сообщил, что новых нейтральных статусов лыжникам не дадут.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что новых нейтральных статусов россиянам, скорее всего, не дадут.

Сейчас в нейтральном статусе выступают Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«По моим сведениям, рассмотрели уже всех, кого только можно было. Там были наши заслуженные спортсмены и молодые, которые также хотели получить нейтральный статус, но по каким‑то критериям его не получили. Конечно, это сильно нас огорчает», – сказал Сорин.

Также тренер оценил шансы Коростелева и Непряевой пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Я не думаю, что за эту неделю после Олимпиады они стали сильнее именно в спринте. И учитывая, что спринт будет в коньковом стиле, думаю, будет сложно», – отметил Сорин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Сорин
logoДарья Непряева
logoКубок мира
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
отстранение и возвращение России
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никаких, просто хочу не хочу. Двоим выдали что бы было остальных всех зарезали
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
26 февраля, 09:50
Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде
25 февраля, 07:07
Где следить за нашими олимпийцами дальше?
24 февраля, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «Не получал предложений о работе в России. Я тренер, помогаю китайским сноубордистам»
36 минут назад
Светлана Журова: «Чтобы США отстранили, на них должны пожаловаться какие-то страны. На нас-то сразу была атака – собрались кучкой и навалились»
47 минут назад
Вяльбе о недопуске лыжников: «Якобы это из-за нарушений антидопинговых правил. Продолжаем контакты c FIS, общаемся с главой федерации»
сегодня, 09:20
Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»
сегодня, 08:32
Алина Пеклецова завершила выступления на чемпионате России
сегодня, 08:26
Вяльбе о чемпионате России: «Ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны»
сегодня, 07:46
Пантрина о победе в спринте: «Что такого в Степановой? Она сильная спортсменка, но я как бы тоже не слабая»
сегодня, 07:11
Филиппов о премии 730 тысяч рублей от Камчатки: «Хочу купить участок и построить дом. Но пока не буду говорить, в каком месте, а то еще другим оно понравится»
сегодня, 07:08
Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»
сегодня, 06:53
Украине запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде-2026
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем