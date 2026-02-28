⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию

Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на Кубке мира в Швеции.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин Савелий Коростелев не прошел квалификацию, заняв 50-е место. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 6-й этап Фалун, Швеция Мужчины, спринт, свободный стиль Финал 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.42,71 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,36 3. Беньямин Мозер (Австрия) – 1,63 4. Матиас Хольбек (Норвегия) – 2,36 5. Яник Рибли (Швейцария) – 3,05 6. Люка Шанава (Франция) – 6,92 Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне