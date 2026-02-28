  • Спортс
  ⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
187

⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию

Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на Кубке мира в Швеции.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянин Савелий Коростелев не прошел квалификацию, заняв 50-е место.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

6-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины, спринт, свободный стиль

Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.42,71

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,36

3. Беньямин Мозер (Австрия) – 1,63

4. Матиас Хольбек (Норвегия) – 2,36

5. Яник Рибли (Швейцария) – 3,05

6. Люка Шанава (Франция) – 6,92

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
187 комментариев
Как бы не пели хвалебные оды Коростылеву -но однозначно , он далекооо не Большунов , и будет ли таким ,боольшой вопрос, просто кому то захотелось сделать из него супермена , не тянет он на него . Устюгов -Большунов тот топ лыжники последних 10лет в России -рядом и не стоит не кто , как бы кому то этого хотелось
Ответ Глеб Вихрев
Как бы не пели хвалебные оды Коростылеву -но однозначно , он далекооо не Большунов , и будет ли таким ,боольшой вопрос, просто кому то захотелось сделать из него супермена , не тянет он на него . Устюгов -Большунов тот топ лыжники последних 10лет в России -рядом и не стоит не кто , как бы кому то этого хотелось
Зависит от него. Физических возможностей Устюгова, однако, у него нет. А сможет ли пахать и развиваться, как тот же Большунов, большой вопрос.
Ответ ASH11
Зависит от него. Физических возможностей Устюгова, однако, у него нет. А сможет ли пахать и развиваться, как тот же Большунов, большой вопрос.
Так у него физухи Большунова нету
Значительно уступает обоим
Ну что Савелий скажет в очередном интервью по поводу 37 места , опять, что нибудь про Большунова или недоперчили трассу
Ответ Pavel PV
Ну что Савелий скажет в очередном интервью по поводу 37 места , опять, что нибудь про Большунова или недоперчили трассу
Он уже 50-й. В топ-60 должен попасть наша легенда 💪🏼
Ответ Pavel PV
Ну что Савелий скажет в очередном интервью по поводу 37 места , опять, что нибудь про Большунова или недоперчили трассу
Скажет, что просто пошёл, когда понял что подиум не светит, ведь нет разницы между 10, 20, 40 местами.
Американцев всех срочно снять с этапа, нет конечно вот все что надо знать про МОК, ФИС и так далее
Савелий 100 метров финишной прямой одновременным не может проехать без сбоев и потери равновесия. Видно же со всеми его падениями, поломками и т.п., что у него явные проблемы с удержанием баланса. Хватит мышцы качать и пробег накручивать - ставьте технику.
Ответ Юрий Костыгин
Савелий 100 метров финишной прямой одновременным не может проехать без сбоев и потери равновесия. Видно же со всеми его падениями, поломками и т.п., что у него явные проблемы с удержанием баланса. Хватит мышцы качать и пробег накручивать - ставьте технику.
Одновременным? Коньком бежали, не классикой. Может, одновременным одношажным?
Очередное дно пробито. И вот это вот чудо равняло себя с большуновым.
Вообще думаю, что наши лыжи ждет унылая пора. Просто не вижу, кто реально может заменить нашу гвардию, Большунова, Червоткина и других. Новое поколение артистов, любящих покрасоваться перед камерами, ни на что не способно
Ответ grag68
Очередное дно пробито. И вот это вот чудо равняло себя с большуновым. Вообще думаю, что наши лыжи ждет унылая пора. Просто не вижу, кто реально может заменить нашу гвардию, Большунова, Червоткина и других. Новое поколение артистов, любящих покрасоваться перед камерами, ни на что не способно
Что вы накидываетесь?
Лучше гонять с сильнейшими, чем плестись в своем загоне
Ответ grag68
Очередное дно пробито. И вот это вот чудо равняло себя с большуновым. Вообще думаю, что наши лыжи ждет унылая пора. Просто не вижу, кто реально может заменить нашу гвардию, Большунова, Червоткина и других. Новое поколение артистов, любящих покрасоваться перед камерами, ни на что не способно
Так себе вышла у вас клоунская реприза
Я же писал, что статист. Заминусовали. Ну нет у Парня стройности в движениях, особенно коньком. Это он сейчас на свежего так бежит. В конце КМ вообще умирать будет. Всё на ОИ выплеснул.
Так. Ну что там, великая лыжная сборная Норвегии и её королевская федерация хочет соревноваться с лыжниками, представляющие великий североамериканский континент?
Надо все-таки признать, что после последнего интервью про Большунова и "нет разницы", Савелий честно заслужил хейт. Казалось бы одно интервью, а так меняет к нему отношение. НУ что ж, будет ему уроком, если будет. Все мы говорили дичь, но, конечно, будучи публичным спортсменом, надо сначала думать, хотя это непросто в таком возрасте.. А казалось бы, дай другое интервью, пожалей, что нет всех наших сильнейших на Олимпиаде, скажи, что просто не мог на финише марафона и сейчас бы большинство его поддерживало бы, несмотря на 50е место.
Ответ Мамонт Философ
Надо все-таки признать, что после последнего интервью про Большунова и "нет разницы", Савелий честно заслужил хейт. Казалось бы одно интервью, а так меняет к нему отношение. НУ что ж, будет ему уроком, если будет. Все мы говорили дичь, но, конечно, будучи публичным спортсменом, надо сначала думать, хотя это непросто в таком возрасте.. А казалось бы, дай другое интервью, пожалей, что нет всех наших сильнейших на Олимпиаде, скажи, что просто не мог на финише марафона и сейчас бы большинство его поддерживало бы, несмотря на 50е место.
Хм. Значит санек за свой базар также заслужил свою тонну хейта.
Ведь будучи публичным человеком нужно думать, что говоришь.
Ответ Мамонт Философ
Надо все-таки признать, что после последнего интервью про Большунова и "нет разницы", Савелий честно заслужил хейт. Казалось бы одно интервью, а так меняет к нему отношение. НУ что ж, будет ему уроком, если будет. Все мы говорили дичь, но, конечно, будучи публичным спортсменом, надо сначала думать, хотя это непросто в таком возрасте.. А казалось бы, дай другое интервью, пожалей, что нет всех наших сильнейших на Олимпиаде, скажи, что просто не мог на финише марафона и сейчас бы большинство его поддерживало бы, несмотря на 50е место.
А как вы большинство определили, ВЦИУМ помогал. О человеке судят по делам, можно подумать, что он не допустил спортсменов в погонах на ои.
Савелию быстрой лыжни.
Коростелев слабый
