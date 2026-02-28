⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл коньковый спринт, Хегген – 2-й, Мозер – 3-й, Коростелев не прошел квалификацию
Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на Кубке мира в Швеции.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Россиянин Савелий Коростелев не прошел квалификацию, заняв 50-е место.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап
Фалун, Швеция
Мужчины, спринт, свободный стиль
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.42,71
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,36
3. Беньямин Мозер (Австрия) – 1,63
4. Матиас Хольбек (Норвегия) – 2,36
5. Яник Рибли (Швейцария) – 3,05
6. Люка Шанава (Франция) – 6,92
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
187 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Значительно уступает обоим
Вообще думаю, что наши лыжи ждет унылая пора. Просто не вижу, кто реально может заменить нашу гвардию, Большунова, Червоткина и других. Новое поколение артистов, любящих покрасоваться перед камерами, ни на что не способно
Лучше гонять с сильнейшими, чем плестись в своем загоне
Ведь будучи публичным человеком нужно думать, что говоришь.