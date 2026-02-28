⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала

Шведка Линн Сван победила в коньковом спринте на Кубке мира в Фалуне.

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Россиянка Дарья Непряева выбыла в 1/4 финала. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 6-й этап Фалун, Швеция Женщины, спринт, свободный стиль Финал 1. Линн Сван (Швеция) – 2.56,75 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,29 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 3,73 4. Колетта Ридзек (Германия) – 3,82 5. Майя Далквист (Швеция) – 7,04 6. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 11,38 Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне