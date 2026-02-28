⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала
Шведка Линн Сван победила в коньковом спринте на Кубке мира в Фалуне.
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне.
Россиянка Дарья Непряева выбыла в 1/4 финала.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап
Фалун, Швеция
Женщины, спринт, свободный стиль
Финал
1. Линн Сван (Швеция) – 2.56,75
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,29
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 3,73
4. Колетта Ридзек (Германия) – 3,82
5. Майя Далквист (Швеция) – 7,04
6. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 11,38
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
Ну мок себе заранее соломку постелил, писали, что война ни причем в отстранении наших🤣 они легко выворачиваются.
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
США и Израиль никогда не "подписывают" олимпийское перемирие (не голосуют на сессии ООН, не принимая на себя формальное, но обязательство), если тема действительно интересна не для визгов, надо знать
Непряева прошла с 29 временем, ура!
Непряева прошла с 29 временем, ура!
Спасибо, а то трансляцию не могу смотреть
Сюрприз от Даши, вообще не ждал что тут квал пройдёт, раз классику с треском заваливает
Люди ,вы сколько лет смотрите лыжные гонки ??? И Ступак ,и Непряева старшая первые сезоны на взрослом КМ начинали так же слабо ,только потом Наташа стала обладательницей большого глобуса ,взяла ТДС и олимпийские игры ,год за годом улучшая свои результаты. Даже Клебо не начал сразу выигрывать гонки ,а длинные гонки он заканчивал в середине гонки часто ,все приходит с гонками и тренировками
Да четвертьфинал против Сванн, Шистад, Рибом, Кахары конечно смертельный для Даши. Наберёт опыта.
Здесь еще нагляднее, НАСКОЛЬКО все плохо в спринте.
Спуск бездарный, финиш безнадёжный 🥲
Спуск бездарный, финиш безнадёжный 🥲
Да, второй раз в жизни вышла в четвертьфинал спринта на КМ и умудрилась не разобраться со Сванн, Шистад и Кохарой! Безобразие какое!
Да, второй раз в жизни вышла в четвертьфинал спринта на КМ и умудрилась не разобраться со Сванн, Шистад и Кохарой! Безобразие какое!
НЕ результат важен был, а стиль прохождения трассы. Понятно, откуда -13 сек проигрыша в квале. Сейчас очень наглядно было
Линн, когда в лучшей форме, непобедима..
Тем временем Коростелев 14й , а Непряева 21я в общем зачете Кубка Мира. Нехило так, пропустив полсезона
Тем временем Коростелев 14й , а Непряева 21я в общем зачете Кубка Мира. Нехило так, пропустив полсезона
Клебо не догонит уже.
Клебо не догонит уже.
Форы дал многовато этому Клебо
Сван прёт как танк просто. Какая мощь! она всегда была лучшей спринтершей, если бы только со здоровьем везло по карьере.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем