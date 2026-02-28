  • Спортс
111

⚡ Лыжи. Кубок мира. Сван победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Непряева выбыла в 1/4 финала

Шведка Линн Сван победила в коньковом спринте на Кубке мира в Фалуне.

Россиянка Дарья Непряева выбыла в 1/4 финала. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

6-й этап

Фалун, Швеция

Женщины, спринт, свободный стиль

Финал

1. Линн Сван (Швеция) – 2.56,75

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,29 

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 3,73

4. Колетта Ридзек (Германия) – 3,82

5. Майя Далквист (Швеция) – 7,04

6. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 11,38

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
Ответ Denis Tereshkov
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
Ну мок себе заранее соломку постелил, писали, что война ни причем в отстранении наших🤣 они легко выворачиваются.
Ответ Denis Tereshkov
Итак, сегодняшней атакой на Иран, США и Израиль нарушили так называемое «олимпийское перемирие» (в течение 2 недель до и после олимпийских игр, включая сами игры), из-за этого российских спортсменов быстренько отстранили от стартов. Ждём?
США и Израиль никогда не "подписывают" олимпийское перемирие (не голосуют на сессии ООН, не принимая на себя формальное, но обязательство), если тема действительно интересна не для визгов, надо знать
Непряева прошла с 29 временем, ура!
Ответ tRIFF
Непряева прошла с 29 временем, ура!
Спасибо, а то трансляцию не могу смотреть
Сюрприз от Даши, вообще не ждал что тут квал пройдёт, раз классику с треском заваливает
Люди ,вы сколько лет смотрите лыжные гонки ??? И Ступак ,и Непряева старшая первые сезоны на взрослом КМ начинали так же слабо ,только потом Наташа стала обладательницей большого глобуса ,взяла ТДС и олимпийские игры ,год за годом улучшая свои результаты. Даже Клебо не начал сразу выигрывать гонки ,а длинные гонки он заканчивал в середине гонки часто ,все приходит с гонками и тренировками
Да четвертьфинал против Сванн, Шистад, Рибом, Кахары конечно смертельный для Даши. Наберёт опыта.
Здесь еще нагляднее, НАСКОЛЬКО все плохо в спринте.
Спуск бездарный, финиш безнадёжный 🥲
Ответ Cashnet
Спуск бездарный, финиш безнадёжный 🥲
Да, второй раз в жизни вышла в четвертьфинал спринта на КМ и умудрилась не разобраться со Сванн, Шистад и Кохарой! Безобразие какое!
Ответ rumasta
Да, второй раз в жизни вышла в четвертьфинал спринта на КМ и умудрилась не разобраться со Сванн, Шистад и Кохарой! Безобразие какое!
НЕ результат важен был, а стиль прохождения трассы. Понятно, откуда -13 сек проигрыша в квале. Сейчас очень наглядно было
Линн, когда в лучшей форме, непобедима..
Тем временем Коростелев 14й , а Непряева 21я в общем зачете Кубка Мира. Нехило так, пропустив полсезона
Ответ dalmolchun
Тем временем Коростелев 14й , а Непряева 21я в общем зачете Кубка Мира. Нехило так, пропустив полсезона
Клебо не догонит уже.
Ответ -виталик -
Клебо не догонит уже.
Форы дал многовато этому Клебо
Сван прёт как танк просто. Какая мощь! она всегда была лучшей спринтершей, если бы только со здоровьем везло по карьере.
