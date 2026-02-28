Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету, команда Червоткина и Терентьева – 3-я
28 февраля лыжники выступили в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Смешанная эстафета, 4х5 км
1. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев (Татарстан-1) – 58.57,7
2. Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров (Ленинградская область-1) – 1,6
3. Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 2,0
4. Ольга Царева, Евгений Семяшкин, Дарья Канева, Кирилл Кочегаров (Коми-1) – 5,6
5. Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов (Татарстан-2) – 20,0
6. Екатерина Смирнова, Иван Якимушкин, Карина Гончарова, Артем Мальцев (Тюменская область-2) – 45,7
7. Руслана Дьякова, Евгений Белов, Ксения Шорохова, Денис Спицов (Тюменская область-3) – 46,4...
12. Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Владимир Фролов (Татарстан-3) – 1.57,3...
15. Елизавета Шалабода, Алексей Распутин, Екатерина Никитина, Данил Нелипа (Москва) – 2.53,0...
17. Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов (Татарстан-4) – 4.30,9
18. Екатерина Кипяткова, Артем Кичкин, Евгения Крупицкая, Егор Солдаткин (Санкт-Петербург-1) – 4.57,1
