  • Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету, команда Червоткина и Терентьева – 3-я
138

Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету, команда Червоткина и Терентьева – 3-я

Большунов и Степанова выиграли смешанную эстафету на чемпионате России.

28 февраля лыжники выступили в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев (Татарстан-1) – 58.57,7

2. Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров (Ленинградская область-1) – 1,6

3. Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 2,0

4. Ольга Царева, Евгений Семяшкин, Дарья Канева, Кирилл Кочегаров (Коми-1) – 5,6

5. Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов (Татарстан-2) – 20,0

6. Екатерина Смирнова, Иван Якимушкин, Карина Гончарова, Артем Мальцев (Тюменская область-2) – 45,7

7. Руслана Дьякова, Евгений Белов, Ксения Шорохова, Денис Спицов (Тюменская область-3) – 46,4...

12. Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Владимир Фролов (Татарстан-3) – 1.57,3...

15. Елизавета Шалабода, Алексей Распутин, Екатерина Никитина, Данил Нелипа (Москва) – 2.53,0...

17. Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов (Татарстан-4) – 4.30,9

18. Екатерина Кипяткова, Артем Кичкин, Евгения Крупицкая, Егор Солдаткин (Санкт-Петербург-1) – 4.57,1

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
138 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это какой-то позор, идут втроём и не попытаться отыграть 5-7 секунд у Ардашева, побороться за первое место, какой КМ, сдались сразу, один Кирилл Кочегаров мужик из этой тройки, позор Терентьеву и Бакурову
Ответ sergey2022
Это какой-то позор, идут втроём и не попытаться отыграть 5-7 секунд у Ардашева, побороться за первое место, какой КМ, сдались сразу, один Кирилл Кочегаров мужик из этой тройки, позор Терентьеву и Бакурову
Тренер их который в коментаторской так из научил, а сам типа возмущен. С гнильцой команда прям
Ответ sergey2022
Это какой-то позор, идут втроём и не попытаться отыграть 5-7 секунд у Ардашева, побороться за первое место, какой КМ, сдались сразу, один Кирилл Кочегаров мужик из этой тройки, позор Терентьеву и Бакурову
5 секунд при передаче это просто ничего это сразу отыгрывается тем более в твоём но они даже не думали это делать. Сорокин не научил из бороться за победу. Безвольные
В команде с Большуновым, Ардашевым и Степановой ещё одно место можно было сделать коммерческим, как для космических туристов..
Матч ТВ дно, финиш не закончился, переключают на биатлон, между тем идет реклама минут пять точно. А потом еще трёп губы.

До ОККО им кончено как до луны.
Ответ Дмитрий Шеболкин
Матч ТВ дно, финиш не закончился, переключают на биатлон, между тем идет реклама минут пять точно. А потом еще трёп губы. До ОККО им кончено как до луны.
Естественно, надо 15 минутное интервью с чиновником показать.
Ответ Дмитрий Шеболкин
Матч ТВ дно, финиш не закончился, переключают на биатлон, между тем идет реклама минут пять точно. А потом еще трёп губы. До ОККО им кончено как до луны.
Пришлось выключить биатлон из-за трепа губы🥵его так много, что успехи наших биатлонистов провалились.
Червоткин, все-таки - человек-эстафета. Делает отрыв буквально на пустом месте. Умеет чертяга
Ответ Вячеслав Клименко
Червоткин, все-таки - человек-эстафета. Делает отрыв буквально на пустом месте. Умеет чертяга
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Во-первых, сначала отыграл 16 секунд, во-вторых, довольно сильно растянул группу, отъехали в итоге 4-5 команд. Хорошо поработал все 5 км
Какое же дно Терентьев. Типо спринтер. Висел рюкзаком и просрал даже серебро
Ответ Вячеслав Клименко
Какое же дно Терентьев. Типо спринтер. Висел рюкзаком и просрал даже серебро
Бакуров висел рюкзаком и проспал победу
Ответ Александр Шульгин
Бакуров висел рюкзаком и проспал победу
Бакуров и не строил из себя "мега-спринтера", как Терентьев. А этот даже не смог забрать свой финиш. Бакуров хоть и так-же висел рюкзаком, хоть выиграл финиш
Гангстер как в лучшие годы. Шикарный эстафетчик, конечно
Червоткин как всегда в эстафете надежен, Степанова как звезда, как всегда вытянула на первое место . Эстафетчики прирожденные👍
Ответ Jain007
Червоткин как всегда в эстафете надежен, Степанова как звезда, как всегда вытянула на первое место . Эстафетчики прирожденные👍
Точно, Алексей в какой бы форме не был, но в эстафете надёжен как скала, Вероника не даром ОЧ.
Ответ Chernich
Точно, Алексей в какой бы форме не был, но в эстафете надёжен как скала, Вероника не даром ОЧ.
Человек донор, не щадит живота своего для команды!!!Вероника она такая🚀
Пятикилометровый этап у мужчин? Это уже даже не колхоз, а дурдом просто.
Ответ selso99
Пятикилометровый этап у мужчин? Это уже даже не колхоз, а дурдом просто.
Учитывая что завтра спринт, вполне нормально. Вопросики к тому кто этот календарь составлял, 4 гонки за 5 дней.
Ответ Пит-Стоп
Учитывая что завтра спринт, вполне нормально. Вопросики к тому кто этот календарь составлял, 4 гонки за 5 дней.
А что тут такого про такой график? Возьмите календарь Рождественского Ски-Тура и глаза откроются. Они же у вас не такие,как у Вия?
Вероника ожидаемо сделала погоду.
Мастерство не проболтаешь.
Бакуров с Терентьевым знатные рюкзаки. Ведь могли втроём добрать усы.
Ответ дормидонт
Бакуров с Терентьевым знатные рюкзаки. Ведь могли втроём добрать усы.
Спокойно могли победить и все отдали безвольные товарищи
Рекомендуем