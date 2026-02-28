Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету, команда Червоткина и Терентьева – 3-я

Большунов и Степанова выиграли смешанную эстафету на чемпионате России.

28 февраля лыжники выступили в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Лидия Горбунова , Александр Большунов , Вероника Степанова , Сергей Ардашев (Татарстан-1) – 58.57,7

2. Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров (Ленинградская область-1) – 1,6

3. Алиса Жамбалова , Алексей Червоткин , Елизавета Пантрина , Александр Терентьев (Тюменская область-1) – 2,0

4. Ольга Царева, Евгений Семяшкин, Дарья Канева, Кирилл Кочегаров (Коми-1) – 5,6

5. Христина Мацокина , Антон Тимашов , Лариса Рясина, Иван Горбунов (Татарстан-2) – 20,0

6. Екатерина Смирнова , Иван Якимушкин , Карина Гончарова, Артем Мальцев (Тюменская область-2) – 45,7

7. Руслана Дьякова, Евгений Белов , Ксения Шорохова, Денис Спицов (Тюменская область-3) – 46,4...

12. Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко , Владимир Фролов (Татарстан-3) – 1.57,3...

15. Елизавета Шалабода , Алексей Распутин, Екатерина Никитина , Данил Нелипа (Москва) – 2.53,0...

17. Анастасия Фалеева , Андрей Ларьков , Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов (Татарстан-4) – 4.30,9

18. Екатерина Кипяткова, Артем Кичкин, Евгения Крупицкая , Егор Солдаткин (Санкт-Петербург-1) – 4.57,1

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске