  • Австрийский лыжник Фермойлен: «Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе»
Австрийский лыжник Фермойлен: «Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова, который назвал цирком соревнования на Олимпиаде-2026 в Италии.

Все шесть гонок на Олимпиаде-2026 выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.

«Грустно видеть, как суперзвезда уровня Александра позволяет себе говорить такие вещи. Это его мнение и я не буду осуждать его за слова. Очевидно, что уровень лыжных гонок только вырос с тех времен, когда Большунов соревновался на международной арене.

Я буду только рад, если Александр вернется и будет снова соревноваться с лучшими. Сейчас же его мнение почти никого не интересует. Лучший лыжник в России – Савелий Коростелев, а Большунов ему уступает. Если Савелий в скиатлоне на Олимпиаде был четвертым, Александр оказался бы районе 30-35 места. Разница между ними сейчас настолько велика, и все видели это в гонках внутри России.

Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе. Пусть лучше он останется в памяти как уникальный спортсмен, которого все видели на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, сейчас Александр больше похож на первый вариант», – сказал Фермойлен, чьи слова приводит Sport24.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
В районе 30-35 места был бы Болле? Ахахаха
И что за 30 монстров бы его обошли?) Глянул в протокол: на 34-ом месте Наото Баба японец, уступивший три минуты Клэбо. На 35-м ирландец Малони Вестгард.

Мика, я прям жду допуска Большунова теперь к следующему сезону, чтобы ты убедился лично как глубоко ты ошибаешься насчет текущего уровня Болле. Смотри, как самому не пришлось бы видеть на трассе Большунова только со спины где-то на горизонте или на соседних петлях 😁
Ответ Александр Исаев
В районе 30-35 места был бы Болле? Ахахаха И что за 30 монстров бы его обошли?) Глянул в протокол: на 34-ом месте Наото Баба японец, уступивший три минуты Клэбо. На 35-м ирландец Малони Вестгард. Мика, я прям жду допуска Большунова теперь к следующему сезону, чтобы ты убедился лично как глубоко ты ошибаешься насчет текущего уровня Болле. Смотри, как самому не пришлось бы видеть на трассе Большунова только со спины где-то на горизонте или на соседних петлях 😁
С 30м местом Мика погорячился, да.
Но на текущий момент имеем следующие результаты:Коростелев - 4й на Играх, Большунов - 5й на чемпионате России.
Внимание, вопрос. Если бы в России был отбор сугубо по спортивному принципу (как в США в легкой атлетике или плавании) попал бы Александр на скиатлон в Фалуне-2027 вообще? Тут ему и 30е место даже не светит, получается.
Ответ Ludas
С 30м местом Мика погорячился, да. Но на текущий момент имеем следующие результаты:Коростелев - 4й на Играх, Большунов - 5й на чемпионате России. Внимание, вопрос. Если бы в России был отбор сугубо по спортивному принципу (как в США в легкой атлетике или плавании) попал бы Александр на скиатлон в Фалуне-2027 вообще? Тут ему и 30е место даже не светит, получается.
Тут ещё вопрос мотивации, которой, очевидно, у Большунова нет
Дешёвые заголовки для кликбейта и разжигания.
Почему бы не вынести слова "я буду только рад, если Александр вернется и будет соревноваться с лучшими?"
Они ведь не разжигают хейт. Лучше вынести другие слова... .
Ответ Ludas
Дешёвые заголовки для кликбейта и разжигания. Почему бы не вынести слова "я буду только рад, если Александр вернется и будет соревноваться с лучшими?" Они ведь не разжигают хейт. Лучше вынести другие слова... .
Сейчас принято всячески принижать персону Большунова
Ответ malinin
Сейчас принято всячески принижать персону Большунова
Он сам себя опускает ниже плинтуса, своим поведением и речами
Эх... Давайте будем честными . Конечно , Большунов ( особенно в этом сезоне ) ведёт себя глупо , как " обиженный чем-то ребенок" . Своим поведением настроил против себя многих и многих . ( Да почти всех !) . Но лыжник он - лучший в нашей стране . ( Этот сезон не очень удачный , но в оставшихся гонках на этом ЧР он покажет себя, это точно ) . И то , что он лучший лыжник и до сих пор полностью не утративший свой потенциал ( не ЧЕЛОВЕК , а ЛЫЖНИК !) скажут вам и Вяльбе, и Лешков , и Ардашев , и Терентьев , и Бакуров , и Горбунов и даже сам Коростелев ( если тоже не будут врать сами себе и будут отвечать честно .)
Единственный , кто был в наших лыжах сопоставим с Большуновым ( а иногда и превосходил его ) - это Лось . И намного превосходил Большунова в человеческих качествах . Но время Устюгова ушло , а время Большунова ( если он немного голову и характер свой поганенький себе поправит ) к финишу ещё не подошло ...
Ответ ihorerin
Эх... Давайте будем честными . Конечно , Большунов ( особенно в этом сезоне ) ведёт себя глупо , как " обиженный чем-то ребенок" . Своим поведением настроил против себя многих и многих . ( Да почти всех !) . Но лыжник он - лучший в нашей стране . ( Этот сезон не очень удачный , но в оставшихся гонках на этом ЧР он покажет себя, это точно ) . И то , что он лучший лыжник и до сих пор полностью не утративший свой потенциал ( не ЧЕЛОВЕК , а ЛЫЖНИК !) скажут вам и Вяльбе, и Лешков , и Ардашев , и Терентьев , и Бакуров , и Горбунов и даже сам Коростелев ( если тоже не будут врать сами себе и будут отвечать честно .) Единственный , кто был в наших лыжах сопоставим с Большуновым ( а иногда и превосходил его ) - это Лось . И намного превосходил Большунова в человеческих качествах . Но время Устюгова ушло , а время Большунова ( если он немного голову и характер свой поганенький себе поправит ) к финишу ещё не подошло ...
Вот полностью поддержу. Как человек, Большунов так себе. Но как лыжник... Скажи ему, что за полгода, что он едет на Олимпиаду, и половины медалей Клэбо не видать. А если бы нас допустили полным составом, то наверное и больше.
Ответ ihorerin
Эх... Давайте будем честными . Конечно , Большунов ( особенно в этом сезоне ) ведёт себя глупо , как " обиженный чем-то ребенок" . Своим поведением настроил против себя многих и многих . ( Да почти всех !) . Но лыжник он - лучший в нашей стране . ( Этот сезон не очень удачный , но в оставшихся гонках на этом ЧР он покажет себя, это точно ) . И то , что он лучший лыжник и до сих пор полностью не утративший свой потенциал ( не ЧЕЛОВЕК , а ЛЫЖНИК !) скажут вам и Вяльбе, и Лешков , и Ардашев , и Терентьев , и Бакуров , и Горбунов и даже сам Коростелев ( если тоже не будут врать сами себе и будут отвечать честно .) Единственный , кто был в наших лыжах сопоставим с Большуновым ( а иногда и превосходил его ) - это Лось . И намного превосходил Большунова в человеческих качествах . Но время Устюгова ушло , а время Большунова ( если он немного голову и характер свой поганенький себе поправит ) к финишу ещё не подошло ...
Браво!+
Ушло искусство заголовка!
«Я не хочу помнить Большунова! Несет херню в прессе»
Ответ Остап Бендер
Ушло искусство заголовка! «Я не хочу помнить Большунова! Несет херню в прессе»
Ты несёшь
Ответ Вадим Волков_1116566714
Ты несёшь
Уже давно заметил - чем глупее человек, тем хуже он понимает и воспринимает сарказм.
Посмотрел бы я на этого Фермойлена, если бы его закрыли так же, как Санька или Лося.)
Ответ Rygeek
Посмотрел бы я на этого Фермойлена, если бы его закрыли так же, как Санька или Лося.)
кто и куда их закрыл, что 1/5 Земли исчезла с сотнями лыжников? А это что закрытие " Бородавко :"...Да, он готовился на высоте в Италии, был там на сборе около трех недель и тренировался самостоятельно. Это было как раз в период проведения Олимпийских игр»,..." Двуличная дрянь он (Большунов) явно еще и билеты на трассу имел стоял прикрывшись и смотрел. Да и результат у Клэбо и Коростелева 46,...сек, у Большунова 47,... сек. и это на фторовых лыжах.
Ответ Rygeek
Посмотрел бы я на этого Фермойлена, если бы его закрыли так же, как Санька или Лося.)
Его семья уже один раз переезжала в другую страну .
Думаю , если бы он не мог выступать сейчас за Австрию , он бы сменил гражданство на условные Нидерланды .
Да и в принципе как и многие спортсмены .
В такой с ситуации другие предпочли бы действовать, а не бесконечно ныть , что бы допустили паралельно всячески унижая международные соревнования , ставя под сомнение их уровень и называя цирком
Надеюсь Саня всё это читает, и его это дополнительно мотивирует заниматься лыжами и дождаться возвращения на международку
Ответ помада Терезы
Надеюсь Саня всё это читает, и его это дополнительно мотивирует заниматься лыжами и дождаться возвращения на международку
Комментарий скрыт
Ответ помада Терезы
Надеюсь Саня всё это читает, и его это дополнительно мотивирует заниматься лыжами и дождаться возвращения на международку
Толкнет вермюлена в спину?
Австриец больше бы тренировался чем интервью давал, совсем никакой
Ответ zzzeeerrrooo
Австриец больше бы тренировался чем интервью давал, совсем никакой
да он после болезни так то он хороший лыжник в 10-20 мировых лыж у него провал этот и случился сразу перед олимпиадой , конечно с 30-35 местом он конечно хватил но в десятке пятнашки нынешний Большунов бы был со своими 47, ...сек, т.к. у Клэбо ...Коростелева - 46 ...сек. при том что Большунов после Италии и на фторовых лыжах.
Ответ velesss
да он после болезни так то он хороший лыжник в 10-20 мировых лыж у него провал этот и случился сразу перед олимпиадой , конечно с 30-35 местом он конечно хватил но в десятке пятнашки нынешний Большунов бы был со своими 47, ...сек, т.к. у Клэбо ...Коростелева - 46 ...сек. при том что Большунов после Италии и на фторовых лыжах.
Хорошие лыжники берут медали
Теперь каждого середняка без особых достижений в хорошие лыжники записывают
Большунов был прав про цирк. Иначе не объяснить выступления всяких клоунов, друзей коростелева. Таких же как он, собственно
Где там этот Австриец видит рост уровня лыжных гонок... Это когда все масстарты завершаются одним сценарием, Клэбо доезжает с парой норгов или ещё одним франком, а дальше такая пропасть, что уже страшно даже. Уровень упал и очень сильно, конкуренции нет вообще, 12 гонок на гс выигрывает один человек, ТДС и зачёты берет один человек, Емеля с печки берёт медаль в марафоне, дистанционщиков не осталось, в каком интересно месте растёт уровень!?
Ответ F242
Где там этот Австриец видит рост уровня лыжных гонок... Это когда все масстарты завершаются одним сценарием, Клэбо доезжает с парой норгов или ещё одним франком, а дальше такая пропасть, что уже страшно даже. Уровень упал и очень сильно, конкуренции нет вообще, 12 гонок на гс выигрывает один человек, ТДС и зачёты берет один человек, Емеля с печки берёт медаль в марафоне, дистанционщиков не осталось, в каком интересно месте растёт уровень!?
Это видно по проигрышу лучших российских лыжников прошлого года на этой Олимпиаде. Забавляют глупые комментарии, которые пишутся без элементарной логики
Ответ Владимир Заварухин
Это видно по проигрышу лучших российских лыжников прошлого года на этой Олимпиаде. Забавляют глупые комментарии, которые пишутся без элементарной логики
Ааа... Мальчик с раздвоением личности тут опять появился. Не утруждай себя комментированиями глупых комментариев, займись лучше своим консалтингом или что там ещё, маркетингом и восстановлением после гонок и учи Бородавко!
Подозреваю, что наши мальчики ему это и напели, пока тусили на сборах) уже хочется реально, чтобы Большынова допустили)
Ответ ekaterina_)))
Подозреваю, что наши мальчики ему это и напели, пока тусили на сборах) уже хочется реально, чтобы Большынова допустили)
Разумеется.
Ответ ekaterina_)))
Подозреваю, что наши мальчики ему это и напели, пока тусили на сборах) уже хочется реально, чтобы Большынова допустили)
Да не допустят его, вот прямо хату можно ставить)
Не понимаю, откуда у всех столько оптимизма на этот счет
