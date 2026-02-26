Австрийский лыжник Фермойлен: «Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова , который назвал цирком соревнования на Олимпиаде-2026 в Италии.

Все шесть гонок на Олимпиаде-2026 выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.

«Грустно видеть, как суперзвезда уровня Александра позволяет себе говорить такие вещи. Это его мнение и я не буду осуждать его за слова. Очевидно, что уровень лыжных гонок только вырос с тех времен, когда Большунов соревновался на международной арене.

Я буду только рад, если Александр вернется и будет снова соревноваться с лучшими. Сейчас же его мнение почти никого не интересует. Лучший лыжник в России – Савелий Коростелев, а Большунов ему уступает. Если Савелий в скиатлоне на Олимпиаде был четвертым, Александр оказался бы районе 30-35 места. Разница между ними сейчас настолько велика, и все видели это в гонках внутри России.

Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе. Пусть лучше он останется в памяти как уникальный спортсмен, которого все видели на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, сейчас Александр больше похож на первый вариант», – сказал Фермойлен, чьи слова приводит Sport24.