Австрийский лыжник Фермойлен: «Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе»
Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова, который назвал цирком соревнования на Олимпиаде-2026 в Италии.
Все шесть гонок на Олимпиаде-2026 выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.
«Грустно видеть, как суперзвезда уровня Александра позволяет себе говорить такие вещи. Это его мнение и я не буду осуждать его за слова. Очевидно, что уровень лыжных гонок только вырос с тех времен, когда Большунов соревновался на международной арене.
Я буду только рад, если Александр вернется и будет снова соревноваться с лучшими. Сейчас же его мнение почти никого не интересует. Лучший лыжник в России – Савелий Коростелев, а Большунов ему уступает. Если Савелий в скиатлоне на Олимпиаде был четвертым, Александр оказался бы районе 30-35 места. Разница между ними сейчас настолько велика, и все видели это в гонках внутри России.
Я не хочу помнить Большунова как депрессивного парня, который несет херню в прессе. Пусть лучше он останется в памяти как уникальный спортсмен, которого все видели на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, сейчас Александр больше похож на первый вариант», – сказал Фермойлен, чьи слова приводит Sport24.
И что за 30 монстров бы его обошли?) Глянул в протокол: на 34-ом месте Наото Баба японец, уступивший три минуты Клэбо. На 35-м ирландец Малони Вестгард.
Мика, я прям жду допуска Большунова теперь к следующему сезону, чтобы ты убедился лично как глубоко ты ошибаешься насчет текущего уровня Болле. Смотри, как самому не пришлось бы видеть на трассе Большунова только со спины где-то на горизонте или на соседних петлях 😁
Но на текущий момент имеем следующие результаты:Коростелев - 4й на Играх, Большунов - 5й на чемпионате России.
Внимание, вопрос. Если бы в России был отбор сугубо по спортивному принципу (как в США в легкой атлетике или плавании) попал бы Александр на скиатлон в Фалуне-2027 вообще? Тут ему и 30е место даже не светит, получается.
Почему бы не вынести слова "я буду только рад, если Александр вернется и будет соревноваться с лучшими?"
Они ведь не разжигают хейт. Лучше вынести другие слова... .
Единственный , кто был в наших лыжах сопоставим с Большуновым ( а иногда и превосходил его ) - это Лось . И намного превосходил Большунова в человеческих качествах . Но время Устюгова ушло , а время Большунова ( если он немного голову и характер свой поганенький себе поправит ) к финишу ещё не подошло ...
Думаю , если бы он не мог выступать сейчас за Австрию , он бы сменил гражданство на условные Нидерланды .
Да и в принципе как и многие спортсмены .
В такой с ситуации другие предпочли бы действовать, а не бесконечно ныть , что бы допустили паралельно всячески унижая международные соревнования , ставя под сомнение их уровень и называя цирком
Теперь каждого середняка без особых достижений в хорошие лыжники записывают
Не понимаю, откуда у всех столько оптимизма на этот счет