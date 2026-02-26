«Не думаю, что Большунову позволят вернуться. Это создало бы хаос». Шведский журналист Сван о недопуске на Кубок мира

Шведский журналист Сван: возвращение Большунова создаст хаос на Кубке мира.

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван считает, что возвращение российского лыжника Александра Большунова вызовет «хаос» на Кубке мира.

Большунов не допускается до международных стартов с 2022 года. Он чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион.

«В следующем сезоне Кубка мира должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть, один, два или три. Но нет, я не думаю, что они позволят Большунову вернуться. Если бы они это сделали, это вызвало бы большую реакцию со стороны многих стран и создало бы хаос», – отметил Сван.

Среди россиян только Савелий Коростелев на данный момент выступает в мужских лыжных гонках на Кубке мира.

«Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Коростелев впервые подняться на подиум. У нас осталось две гонки в классическом стиле на 10 км — в Лахти и Лейк-Плэсиде (правда, там он, вероятно, не выступит) — это должны быть его лучшие шансы. Он может это сделать!» – отметил Сван.