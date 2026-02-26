  • Спортс
  «Не думаю, что Большунову позволят вернуться. Это создало бы хаос». Шведский журналист Сван о недопуске на Кубок мира
«Не думаю, что Большунову позволят вернуться. Это создало бы хаос». Шведский журналист Сван о недопуске на Кубок мира

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван считает, что возвращение российского лыжника Александра Большунова вызовет «хаос» на Кубке мира.

Большунов не допускается до международных стартов с 2022 года. Он чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион.

«В следующем сезоне Кубка мира должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть, один, два или три. Но нет, я не думаю, что они позволят Большунову вернуться. Если бы они это сделали, это вызвало бы большую реакцию со стороны многих стран и создало бы хаос», – отметил Сван. 

Среди россиян только Савелий Коростелев на данный момент выступает в мужских лыжных гонках на Кубке мира.

«Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Коростелев впервые подняться на подиум. У нас осталось две гонки в классическом стиле на 10 км — в Лахти и Лейк-Плэсиде (правда, там он, вероятно, не выступит) — это должны быть его лучшие шансы. Он может это сделать!» – отметил Сван.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Непряеву с Коростелёвым допустили, и никакого хаоса не наблюдалось. А те спортсмены, у которых был понос от одной только мысли нахождения на одной лыжне с нашими, те спортсмены чудом излечились!
"В следующем сезоне должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть один, два..."
Учитывая, что сейчас их уже двое, то у этого журналиста явно какие-то проблемы с логикой или способностью выражать свои мысли.
Ну и не совсем понятно, какой именно хаос вызвало бы появление Большунова
Ответ limitforever
"В следующем сезоне должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть один, два..." Учитывая, что сейчас их уже двое, то у этого журналиста явно какие-то проблемы с логикой или способностью выражать свои мысли. Ну и не совсем понятно, какой именно хаос вызвало бы появление Большунова
Журналист уже перепачкал все памперсы от одной мысли, а потом это сделают европейские спортсмены
Ответ limitforever
"В следующем сезоне должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть один, два..." Учитывая, что сейчас их уже двое, то у этого журналиста явно какие-то проблемы с логикой или способностью выражать свои мысли. Ну и не совсем понятно, какой именно хаос вызвало бы появление Большунова
Видимо пропаганда делает свое дело.
Если допустят но-нормальному, с флагом и гимном - наверняка допустят всех, по общим правилам. Большунова могут не допустить только в нейтральном статусе.
Ну правильно. Зачем допускать самого сильного? Это точно вызовет хаос с медалями и премиальными. И со слезами.
Ответ Сергей Силантьев
Ну правильно. Зачем допускать самого сильного? Это точно вызовет хаос с медалями и премиальными. И со слезами.
Самый сильный каких то ноунеймов выиграть не может на КР
Гунде Свана знаю. Помню их зарубы со Смирновым. А кто этот Людвиг, родственник?
Ответ papa buba diop
Гунде Свана знаю. Помню их зарубы со Смирновым. А кто этот Людвиг, родственник?
Это родственник будущей допингистки, которая спринт выиграла на олимпийских играх, а дальше исчезла
Ответ Booligan
Это родственник будущей допингистки, которая спринт выиграла на олимпийских играх, а дальше исчезла
Эстафету ещё бежала
Это какой-то поддельный Сван, переспросите Гунде Свана
Ответ lightrip
Это какой-то поддельный Сван, переспросите Гунде Свана
у них с фамилиями туго: треть Сваны, треть Андерсоны, а остатки - Карлсоны
Ответ Ржевский
у них с фамилиями туго: треть Сваны, треть Андерсоны, а остатки - Карлсоны
И те — андерСваны и карлСваны. Карлсваны, Карл!
Какой Хаус это бы создало со за бред
такой отмазки ещё не было
большунов сделал выбор в пользу своей страны и нашего президента!
вот поэтому у запада так бомбит от нашего русского чемпиона 🤡
В качестве журналиста почему бы и нет
