  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о Большунове: «Видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Пик формы или нет – знает только он сам»
5

Бородавко о Большунове: «Видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Пик формы или нет – знает только он сам»

Тренер Александра Большунова сообщил, что подготовка в Италии была плодотворной.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что сбор в Италии пошел на пользу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

В среду Большунов выиграл классическую «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске, а на следующий день занял 5-е место в скиатлоне.

«Судя даже по результату «разделки» и по тому, как он провел гонку, видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Он шел по нарастающей, и самый большой отрыв был на финишном отрезке, то есть во второй половине дистанции.

Это говорит о хорошем состоянии. Пик формы или нет – знает только он сам. Не будем ограничивать его возможности. Да, он готовился на высоте в Италии, был там на сборе около трех недель и тренировался самостоятельно. Это было как раз в период проведения Олимпийских игр», – рассказал Бородавко.

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
чемпионат России
Очередной опус от тренера который должен нам конкретно разложить что и как. Вместо этого какая то галиматья что он где то тренировался и сам знает в какой он форме. Театр абсурда какой то.
Бородавко ты тренер Большунова или нет что пургу несёшь. Не знаешь ничего тогда лучше помолчать. Только позорится такие заявлениями
Стойкое ощущение, что Большунов тренируется у Бородавкой, как раньше Устюгов у Крамера.
А тренер тогда для чего?
