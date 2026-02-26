Бородавко о Большунове: «Видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Пик формы или нет – знает только он сам»

Тренер Александра Большунова сообщил, что подготовка в Италии была плодотворной.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что сбор в Италии пошел на пользу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову .

В среду Большунов выиграл классическую «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске, а на следующий день занял 5-е место в скиатлоне.

«Судя даже по результату «разделки» и по тому, как он провел гонку, видно, что тренировки в Италии прошли плодотворно. Он шел по нарастающей, и самый большой отрыв был на финишном отрезке, то есть во второй половине дистанции.

Это говорит о хорошем состоянии. Пик формы или нет – знает только он сам. Не будем ограничивать его возможности. Да, он готовился на высоте в Италии, был там на сборе около трех недель и тренировался самостоятельно. Это было как раз в период проведения Олимпийских игр», – рассказал Бородавко.

